Niekwitnący storczyk od razu to polubi i w końcu utonie w kwiatach. Pokrój i zalej wrzątkiem, a potem używaj do podlewania orchidei. Nawóz do storczyka na kwitnienie

Storczyki to popularne, ale wymagające rośliny, które potrzebują regularnego odżywiania, aby pięknie kwitnąć.

Kluczowym składnikiem pobudzającym kwitnienie jest potas, a pewien domowy składnik jest jego bogatym, naturalnym źródłem.

Odkryj prosty sposób na przygotowanie nawozu, który sprawi, że Twój storczyk utonie w kwiatach!

Niekwitnący storczyk od razu to polubi i w końcu utonie w kwiatach

Storczyk, zwany również orchideą mimo swoich wysublimowanych wymagań pielęgnacyjnych, bez większego problemu zaskarbił sobie sympatię wielu Polek. Od lat stoi na parapetach i dumnie zdobi wnętrza mieszkań. W końcu kiedy storczyk obsypie się kwiatami, wygląda niezwykle elegancko i stanowi przepiękną ozdobę każdego pomieszczenia. Niestety bywa też tak, że można poświecić pielęgnacji storczyka naprawdę mnóstwo czasu, a on jak na złość nie wypuszcza nowych pąków. To dlatego tak ważne w uprawie storczyka jest regularne odżywianie. Dostarczenie roślinie składników odżywczych nie tylko ja wzmocni i tym samym uodporni na wszelkie choroby i szkodniki, ale też pobudzi ją do wzrostu i kwitnięcia. Stosując domowy nawóz do storczyka, możemy sprawić, że ten zacznie kwitnąć jak szalony i dosłownie utonie kwiatach. Czym pobudzić niekwitnącego storczyka do kwitnienia?

Domowy nawóz do storczyka pobudzający kwitnienie

Jednym ze składników, które odpowiadają za pobudzanie roślin do kwitnienia jest potas. Dlatego to właśnie o dostarczenie tego składnika należy zadbać, gdy storczyk nie ma kwiatów. A bogatym źródłem potasu są oczywiście skórki banana. Nawóz ze skórek banana jest popularnym i naturalnym sposobem na odżywienie storczyków. Skórki bananów są także bogate w fosfor i wapń – minerały kluczowe dla kwitnienia i ogólnego zdrowia storczyków. Potas wzmacnia łodygi i kwiatostany, fosfor wspiera rozwój korzeni, a wapń pomaga w budowie mocnych ścian komórkowych. Jak przygotować ten nawóz do storczyka?

Nawóz ze skórek banana sprawi, że storczyk będzie kwitł jak szalony

Badania wykazały, że odpowiednie proporcje tych składników odżywczych mogą znacząco wpłynąć na intensywność kwitnienia i odporność rośliny na choroby. Przygotowanie nawozu ze skórek banana jest proste i tanie. Pokrój skórkę 1 banana na mniejsze kawałki i umieść ją w litrowym słoiku. Wlej do niego 500 ml gorącej wody i odstaw na 1 dzień. Po tym czasie przecedź ekstrakt przez sitko i rozcieńcz z wodą w proporcji 1:1. Podlewaj takim nawozem swojego storczyka raz na 2 tygodnie, a wkrótce ujrzysz na nim nowe pąki.

Pielęgnacja storczyka

W pielęgnacji storczyka wystarczy przestrzegać kilku zasad, a będzie pięknie kwitł i ozdobi wnętrza naszego domu. Po pierwsze to roślina, którą trzeba dość często podlewać, jednocześnie uważając, aby jej nie przelać. Najlepszym rozwiązaniem jest nawilżanie, czyli raz w tygodniu podlej storczyka, a po chwili usuń nadmiar wody z podstawy doniczki. W ustaleniu odpowiedniej częstotliwości podlewania pomocny okaże się kolor korzeni storczyka. Jeśli są zielone - wstrzymaj się z nawadnianiem rośliny. Jak będą mieć biały kolor, możesz śmiało chwytać za konewkę. Kluczem jest też odpowiednie światło – jasne, rozproszone, unikaj bezpośredniego słońca. Nawoź umiarkowanie w okresie wzrostu i kwitnienia, ogranicz po przekwitnięciu. Po kwitnieniu przytnij pęd i pozwól roślinie odpocząć.

