W PRL-u ten napój był codziennością. Teraz znów święci triumfy

W PRL-u ten napój był prawdziwym hitem.

Dziś kawa zbożowa ponownie wraca do łask.

Odkryj, dlaczego jest świetną alternatywą dla zwykłej kawy.

Kawa zbożowa to powrót do przeszłości. Dawniej konieczność, dziś zdrowy trend

Niegdyś kawa zbożowa stanowiła stały element polskiej codzienności. Jej obecność na stołach wynikała jednak z braku dostępu do tradycyjnej małej czarnej. Kultowe marki, jak Anatol czy Inka, zdominowały PRL-owskie jadłospisy. Serwowano je o każdej porze dnia, a ze względu na brak kofeiny – nawet najmłodszym. Dla wielu ten karmelowy aromat to sentymentalna podróż do lat dzieciństwa. Dzisiaj obserwujemy wielki powrót tego napoju. Konsumenci coraz częściej szukają zdrowszych zamienników, rezygnując z nadmiernego pobudzenia kofeiną. Zbożówka idealnie odpowiada na te potrzeby, stając się doskonałą opcją dla wszystkich unikających stymulantów.

Zobacz także: Zapomnij o matchy. Ten japoński napój podbija serca i ma mniej kofeiny

Festiwal Kawy i Czekolady w Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy

Zamiast klasycznej małej czarnej. Dlaczego warto pić kawę zbożową?

Rosnące zainteresowanie kawą zbożową wynika bezpośrednio z jej prozdrowotnego działania. Kluczową zaletą jest brak kofeiny, co pozwala na bezproblemowe spożywanie napoju nawet tuż przed snem. Zbożówka nie powoduje skoków ciśnienia i jest niezwykle przyjazna dla naszego układu nerwowego. Bazuje zazwyczaj na prażonym życie, jęczmieniu lub cykorii, które są doskonałym źródłem błonnika regulującego procesy trawienne. Warianty z cykorią dostarczają organizmowi inuliny, poprawiając stan mikroflory jelitowej i wzmacniając odporność. W przeciwieństwie do klasycznej kawy, nie podrażnia żołądka i nie przyczynia się do utraty magnezu. To w pełni bezpieczny wybór dla seniorów, kobiet spodziewających się dziecka oraz maluchów. Można ją serwować w wielu odsłonach – na gorąco, z lodem, w towarzystwie mleka lub ulubionego napoju roślinnego. Osoby odczuwające dyskomfort po tradycyjnej kawie powinny dać szansę zbożówce – różnica w samopoczuciu będzie zauważalna.

5