Wystarczy jedna szklanka, by odżywić sadzonki pomidorów. Sposób na grube korzenie i pędy gotowe na dojrzewanie pomidorów. Nawożenie sadzonek w rozsadzie

Karolina Piątkowska
2026-04-09 7:41

Początek kwietnia to już ostatni dzwonek. aby posadzić pomidory w rozsadzie. Odpowiednio wczesne przygotowanie siewek sprawia, że po przesadzeniu pomidorów do gruntu szybciej wydają one owoce. Pomidory warto nawozić jeszcze w sadzonkach. Dzięki temu wzmacnia się układ korzeniowy i łodygowy, co potem przekłada się na owocowanie. Podlewaj tym pomidory w rozsadzie, a latem obrodzą plonami. Nawożenie sadzonek pomidorów.

Autor: Getty Images Sadzonki pomidorów gotowe do sadzenia
  • Samodzielne przygotowanie rozsady pomidorów pozwala na wzmocnienie sadzonek i ochronę przed chorobami.
  • Wysiew w marcu-kwietniu, pikowanie po pojawieniu się liści i hartowanie przed przesadzeniem to klucz do sukcesu.
  • Pokrzywa to ekologiczny nawóz bogaty w azot, który wzmacnia korzenie i liście pomidorów.
  • Odkryj, jak przygotować domowy nawóz z pokrzywy i skorupek jaj, by Twoje pomidory owocowały obficie!

Pielęgnacja sadzonek pomidorów w rozsadzie. Co zrobić, aby w sezonie owocowały?

Wiele osób decyduje się na samodzielnie przygotowanie sadzonek pomidorów, aby następnie posadzić je do gruntu. Wysiew pomidorów w rozsadzie pozwala na większą kontrolę pielęgnacyjną oraz wczesne nawożenie. Dzięki temu krzaczki pomidorów będą silniejsze i bardziej odporne na działanie chorób grzybowych oraz szkodników. 

Wysiew pomidorów do rozsady zaczyna się w marciu i trwa do połowy kwietnia. Termin ten pozwala na odpowiednie przyjęcie się siewek oraz daje czas na optymalny wzrost przed czasem przesadzenia do gruntu. Pomidory należy sadzić w ziemi o pH 6,0-6,8. Do jednej doniczki rekomenduje się wkładanie 2-3 nasion. Gdy wykiełkują usuń te mniejsze i słabsze. Bardzo ważnym elementem pielęgnacji pomidorów w rozsadzie jest temperatury. Sadzonki pomidorów lubią ciepło i najlepiej wzrastają w temperaturze około 20 stopni Celsjusza. Podłoże powinno być stale wilgotne ale nie bardzo mokre, by nie doprowadzić do gnicia korzeni w ziemie. Gdy siewki mają już pierwsze liście należy przeprowadzić pikowanie. Jest to zabieg polegający na przesadzeniu sadzonek do większych doniczek. 

Pomidory do gruntu sadzi się w po 15 maja. Na dwa tygodnie przed tym terminem możesz zacząć wystawiać sadzonki na balkon. W ten sposób zahartujesz je do warunków zewnętrznych. 

Domowy nawóz do sadzonek pomidorów. Dzięki temu będą lepiej rosły oraz owocowały

Pomidory w rozsadzie można zacząć nawozić. Dzięki temu już bardzo młode sadzonki będą bardziej odporne na choroby i silniejsze. Nawozy zastosowane na wczesnym etapie wzmocnią i pogrubią korzenie, co przełoży się na ogólną kondycję pomidorów w przyszłości. 

Najczęściej polecanym sposobem na nawożenie sadzonek pomidorów jest pokrzywa. Stanowi ona podstawę ekologicznego nawożenia. Pokrzywa jest bowiem bogata w azot, który stymuluje rozwój liści i bierze udział w procesach fotosyntezy. Dodatkowo pokrzywa zawiera naturalne enzymy i mikroelementy wzmacniające układ korzeniowy. Jak przygotować domowy nawóz do sadzonek pomidorów? Kilogram świeżej pokrzywy zalej miękką wodą i odstaw na około dwa tygodnie. Codziennie mieszaj i czekaj aż zrobi się pokrzywowy roztwór. Po tym czasie rozcieńczaj wywar z wodą w proporcjach 1:10 i podlewaj pomidory.

Innym sposobem na szybkie nawożenie sadzonek pomidorów są skorupki po jajkach Zawierają one wapń i chronią siewki przed atakiem suchej zgnilizny. Wystarczy, że pokruszone skorupki po jajkach zmieszasz z ziemią doniczkową. 

