Włóż na dno doniczki z monsterą. Liście zrobią się jeszcze większe i bardziej lśniące. Monstera zamieni się w kwietne monstrum. Domowy nawóz na tropikalne liście

Monstera, popularny kwiat tropikalny, wymaga wilgotnego środowiska, aby jej liście były duże i zielone.

Zraszasz liście, ale to za mało? Fusy z herbaty to doskonały, naturalny nawóz, bogaty w minerały i teinę.

Możesz zakopać torebki herbaty w doniczce, wymieszać fusy z ziemią lub podlewać monsterę schłodzonym naparem.

Monstera to zdecydowanie najpopularniejszy tropikalny kwiat doniczkowy. Jej duże liście zamieniają pokój w prawdziwy tropikalny las. Naturalnie monstera pochodzi z lasów Ameryki Środkowej i Południowej dlatego też podstawą jej pielęgnacji jest wilgoć. Roślina ta najlepiej rośnie w wilgotnym środowisku. Jeżeli hodujesz ją w domu pamiętaj, aby regularnie zraszać jej liście, a także zapewnić odpowiedni poziom wilgotności powietrza. Nie stawiaj monstery blisko nagrzanych grzejników. Suche powietrze sprawi, że liście monstery zaczną marnieć i żółknąć.

W naturze wyróżnia się blisko 40 odmian monstery, ale Polsce najczęściej hodowana jest monstera dziurawa (z dużymi, podziurawionymi liśćmi) oraz monstera adansonii (mniejsza z większą ilością dziur w liściach). Warto pamiętać, że monstera to roślina silnie trująca. Jej liście i kłącza mogą powodować silne wymioty i podrażnienie błon śluzowych.

Jak każdy inny kwiat doniczkowy monsterę warto nawozić. Dzięki zewnętrznemu dostarczaniu witamin oraz minerałów monstera będzie lepiej i szybciej rosnąć. Odżywki nie tylko wzmocnią układ korzeniowy, ale również poprawią nabłyszczenie liści.

Eksperci do nawożenia monstery najczęściej polecają herbatę. Zawiera ona aminokwasy, flawonoidy i saponiny, a także potas, wapń i fosfor, które realnie wpływają na kondycję roślin. Wzmacniają korzenie i poprawiają wygląd kwiatów. Dodatkowo herbata bogata jest w teinę, która pozytywnie wpływa na żywotność kwiatów oraz kolor liści.

Herbatą, a dokładnie jej fusy w nawożeniu monstery możesz wykorzystać na kilka sposobów. Jeżeli planujesz przesadzenie rośliny to możesz na dno doniczki włożyć torebki herbaty i przykryć je ziemią. W ten sposób odżywisz podłoże, a roślina sama będzie pobierać witaminy i minerały. Innym sposobem jest rozerwanie torebki herbaty i wymieszanie fusów z ziemią. Dzięki temu dodatkowo spulchnisz i użyźnisz podłoże. Z herbaty możesz zrobić także płynny nawóz. Wystarczy, że zaparzysz herbatę i odczekasz aż wystygnie. Gdy napar będzie zimny podlewaj nim monsterę raz na dwa tygodnie. Herbata sprawi, że monstera zrobi się żywo zielona oraz odżywiona.

Liście są małe, a korzenie powietrzne szukają podparcia? Kluczem do spektakularnego wzrostu i zdrowia tych egzotycznych piękności może okazać się... wilgotny mech torfowiec! W swoim naturalnym środowisku Monstery to epifity lub hemiepifity, co oznacza, że często wspinają się po pniach drzew, wykorzystując swoje korzenie powietrzne do zakotwiczenia i pobierania wilgoci oraz składników odżywczych z otoczenia. Mech torfowiec doskonale imituje te warunki, oferując idealne środowisko dla rozwoju korzeni powietrznych.

Najpopularniejszym sposobem jest stworzenie palika mchowego. Możesz kupić gotowy palik kokosowy i owinąć go wilgotnym mchem torfowcem, zabezpieczając go żyłką wędkarską lub drucikiem florystycznym. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zbudowanie własnego palika mchowego od podstaw, używając siatki ogrodniczej lub drucianej klatki wypełnionej wilgotnym mchem.

