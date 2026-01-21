Nakładam na ściereczkę i przecieram monsterę. W połączeniu z tą domową odżywką monstera rośnie jak szalona. Wypuszcza liść za liściem

Zima to wyzwanie dla monstery – suche powietrze i kurz osłabiają roślinę.

Zamiast chemicznych nabłyszczaczy, wykorzystaj domowe sposoby na czyste i lśniące liście.

Chcesz poznać prosty przepis na domową odżywkę, która wzmocni Twoją monsterę?

Czym przecierać liście monstery? Domowy nabłyszczacz do kwiatów

Domowy nabłyszczacz do kwiatów doniczkowych można zrobić ze składników, które większość osób ma w kuchni. Liście zielonych roślin można przecierać z kurzu naturalnymi odżywkami, które nie kosztują wiele. Niekiedy składnikiem takiego nabłyszczacza mogą być nawet resztki po owocach lub napojach. Warto także zastosować nabłyszczacz, dzięki któremu kurz będzie osadzał się na liściach znacznie wolniej. Do przecierania monstery można wykorzystać wnętrze skórki od banana. Zawarty w niej fosfor i potas dodatkowo odżywią rośliny. Sprawdzi się także odgazowane piwo bezalkoholowe. Nałóż odrobinę popularnego napoju na miękką ściereczkę i delikatnie przetrzyj każdy liść, uważając, by nie uszkodzić jego struktury. Ten sposób także odżywi kwiaty i doda liściom blasku.

Domowa odżywka do monstery. Wzmocni roślinę

Najlepsza odżywka do monstery to taka, która zawiera cenne składniki odżywcze, czyli: azot, fosfor, potas i magnez. W sklepach ogrodniczych można kupić specjalne preparaty, którymi zasilimy roślinę. Jednak, jeśli chcemy przygotować domowy nawóz do monstery, możemy wykorzystać skórkę banana, które posłużą za źródło fosforu i potasu. Wystarczy je rozdrobnić i zakopać wokół monstery. W miarę rozkładu będą uwalniać potas i inne mikroelementy, które wspierają ogólny stan zdrowia roślin. Inny domowy nawóz, który wspomoże wzrost monstery, zrobimy przy użyciu soli Epsom. Ta jest dostępna w każdej aptece. Zawiera mnóstwo magnezu, który wspomoże prawidłowy rozwój monstery. Jedną łyżeczkę (do herbaty) soli wystarczy rozpuścić w jednym litrze wody. Taką miksturą podlewamy monsterę raz w miesiącu. Zawarty w preparacie magnez popraw witalność rośliny i fotosyntezę.