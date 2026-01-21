Pierwszy poród na SOR-ze w Leżajsku. Kobieta trafiła tam przez błąd dyspozytora?

W szpitalu w Leżajsku odebrano poród. Pomimo zamknięcia oddziału położniczego, została tam skierowana rodząca kobieta.

Dyrektor szpitala obwinia dyspozytora pogotowia ratunkowego za skierowanie karetki do placówki bez funkcjonującej porodówki.

Sytuacja zakończyła się szczęśliwie dzięki położnej na SOR-ze, a matka z dzieckiem trafili do innego szpitala.

Poród na SOR-ze w szpitalu w Leżajsku

Jak dowiedzieli się reporterzy Radia ESKA w środę (21 stycznia 2026) w szpitalu w Leżajsku kobieta urodziła dziecko na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR). Poród odbył się już po zamknięciu oddziału położniczo-ginekologicznego. Jak tłumaczy się dyrekcja szpitala w rozmowie z reporterem Radia ESKA - sytuacja ta była efektem błędu dyspozytora Pogotowia Ratunkowego.

Dyspozytor zadysponował karetkę zamiast od razu do szpitala w Łańcucie czy w Rzeszowie, to wysłał karetkę do nas, mimo tego że mają wiedzę, że oddział jest niefunkcjonujący - wyjaśnia w rozmowie z Radiem Eska dyrektor szpitala w Leżajsku, Jerzy Jama.

Na szczęście, ostatecznie wszystko skończyło się dobrze, a kobieta razem z noworodkiem trafiła do szpitala w Rzeszowie.

Mamy położną na SOR-ze, która odebrała poród. Później kobieta została przetransportowana razem z dzieckiem do Pro Familii w Rzeszowie - mówi Jerzy Jama.

Porodówki się zamykają

Przypomnijmy, że szpital w Leżajsku zamknął porodówkę z końcem 2025 roku , a pacjentki mają być kierowane do szpitali w Łańcucie lub Rzeszowie. Powodem jest zmniejszająca się liczba urodzeń. Z danych GUS opublikowanych pod koniec ubiegłego roku wynika, że na oddziałach ginekologiczno-położniczych w 2024 r. ubyło 585 łóżek, czyli 4,3 proc. W 2025 trend ten niestety, nie odwrócił się.

W 2024 r. urodziło się blisko 252 tys. dzieci; w roku 2023 – 272 tys.; w roku 2022 – 305 tys. Dla porównania podczas ostatniego wyżu demograficznego w latach 80. ubiegłego wieku rodziło się w Polsce ponad 700 tys. dzieci rocznie. W szpitalach w 2024 r. spadek liczby urodzeń dotyczył wszystkich województw i wahał się od 4,6 proc. w województwie warmińsko-mazurskim do 12,2 proc. w województwie opolskim.

W związku z zamykaniem oddziałów położniczych, Ministerstwo Zdrowia zaproponowało rozwiązanie - jeśli do szpitala bez porodówki trafi rodząca kobieta, na miejscu powinna być położna, która udzieli pomocy w porodzie. Zaproponowane zmiany odbiły się szerokim echem w opinii publicznej, są szeroko komentowane oraz po części krytykowane.

Źródło: Radio ESKA, PAP