Cheeseburger na lunch, pizza wieczorem, a frytki przez cały dzień. Co Polacy jedli w 2025 roku?

Najczęściej zamawianym daniem w aplikacji był Cheesburger, ale prawdziwym zwycięzcą 2025 roku okazały się frytki – ich udział w top 5 wzrósł z 13,5% do 34,4%. Kuchnia amerykańska odpowiadała za 28,77% wszystkich zamówień i dominowała w każdym miesiącu roku. W tym samym czasie kebab urósł aż o 40% r/r, a kuchnia polska była kategorią z największą dynamiką wzrostu.

“Dane z 2025 roku potwierdzają, że polski rynek delivery osiągnął fazę dojrzałości, w której wybory konsumentów ewoluują od impulsywnych zachcianek ku strategicznemu planowaniu codziennych posiłków. Widzimy silny zwrot w stronę funkcjonalności i sytości – frytki z pozycji dodatku awansowały do roli pełnoprawnego dania, a dynamiczny wzrost popularności kebaba (+40% r/r) oraz kuchni polskiej (+15% r/r) świadczy o poszukiwaniu przewidywalności i domowego komfortu w szybkim rytmie dnia. Jednocześnie dominacja kuchni amerykańskiej, odpowiadającej za blisko 29% wszystkich zamówień, pokazuje, że globalne formaty comfort food pozostają uniwersalną bazą naszego stylu życia. Dostawa przestała być tylko alternatywą dla gotowania, a dzięki zaawansowanej logistyce stała się integralnym, niezawodnym elementem codziennej organizacji życia Polaków.” – komentuje Kamil Czarnecki, Head of Restaurant Development w Wolt.

Top 5, czyli dookoła świata w pięciu daniach

Najczęściej zamawianym daniem w Polsce w 2025 roku był cheeseburger. Kolejne miejsca zajęły frytki, pizza margherita, pad thai i pizza pepperoni. To zestaw, który mówi więcej niż niejeden raport trendowy. Klasyka fast foodu spotyka się tu z kuchnią azjatycką, a prostota wygrywa z kulinarną ekstrawagancją. Choć cheeseburger utrzymał pozycję lidera, jego udział w top 5 spadł w ciągu roku z 35,5% do 29,5%. Największy skok zaliczyły frytki – w ciągu 12 miesięcy z dodatku awansowały do roli pełnoprawnego dania.

Amerykański sen na polskim talerzu?

Analiza typów kuchni nie pozostawia wątpliwości. Kuchnia amerykańska odpowiadała za 28,77% wszystkich zamówień, wyraźnie wyprzedzając kuchnię włoską (16,29%) i azjatycką (9,94%). Kuchnia polska stanowiła 4,61% zamówień, a indyjska 2,93%. Co istotne, w zestawieniu pięciu najpopularniejszych kuchni amerykańska dominowała w każdym miesiącu roku, odpowiadając za blisko połowę zamówień w tej grupie – niezależnie od sezonu.

Od schabowego do ramenu

Najszybciej rosnącą kategorią była kuchnia polska – wzrost o ok. 15% pokazuje, że tradycyjne smaki wracają, ale w nowym, wygodnym formacie. Równolegle dynamicznie rosły zamówienia na rameny, curry, pho i dania makaronowe. Kebab zanotował wzrost o 40% r/r, a sushi i kuchnia koreańska po ok. 30% r/r. Ten równoległy wzrost pokazuje, że użytkownicy nie wybierają jednej ścieżki kulinarnej – w zależności od okazji sięgają zarówno po znane, domowe dania, jak i po intensywne smaki kuchni świata, które łatwo wpisać w szybki rytm dnia

Co, kiedy i z jak daleka lubimy jeść?

Rok 2025 miał wyraźny rytm kulinarny. Kuchnia polska dominowała w dni robocze, szczególnie w poniedziałki, z kulminacją ok. godz. 12 – w porze lunchu. Wieczorami i w weekendy pałeczkę przejmowały kuchnie włoska i azjatycka, osiągając najwyższą sprzedaż między 18 a 19. Najmocniejszymi dniami delivery pozostawały piątki i niedziele, a liczba zamówień rosła systematycznie od południa, by wieczorem osiągnąć szczyt. Istotnym czynnikiem wpływającym na popyt okazywały się także wydarzenia sportowe, w szczególności mecze piłkarskie. Na uwagę zasługują również logistyczne rekordy: najdłuższy przejechany przez kuriera dystans dostawy wyniósł aż 36 kilometrów, a najszybciej zrealizowane zamówienie trafiło do użytkownika w zaledwie 5 minut.

Słodkie podsumowanie roku

W deserach najpopularniejsza okazała się klasyka. Najczęściej zamawiane były jagodzianki, pączki z różą i napoleonki – wypieki mocno osadzone w lokalnej tradycji i codziennych nawykach zakupowych. Jednocześnie największy wzrost r/r zanotowały cynamonki, dostępne w wielu wariantach i formatach, często jako produkt „na już”, łatwy do zamówienia przy okazji innych posiłków. Pokazuje to, że w kategorii deserów użytkownicy stawiają przede wszystkim na rozpoznawalność i dostępność, a nowe wariacje najczęściej wyrastają na bazie dobrze znanych smaków, a nie całkowicie nowych formatów.

Zakupy większe niż głód

Skala zamówień rosła nie tylko w gastronomii. Najdroższe pojedyncze zamówienie w 2025 roku sięgnęło niemal 5 tys. zł, a największe pod względem liczby produktów przekroczyło 300 pozycji. Wśród najczęściej zamawianych produktów pozagastronomicznych znalazły się woda, produkty serowe i jogurty, a najszybsze wzrosty zanotowały pieczywo i czekolada. Dostawa coraz częściej staje się elementem codziennego zaopatrzenia – nie tylko odpowiedzią na głód, ale realnym wsparciem codziennych zakupów.