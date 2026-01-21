Polska stolica zimy z gigantycznym aquaparkiem! W Zakopanem będzie można pluskać się z widokiem na panoramę Tatr

Zakopane zyska nową, całoroczną atrakcję turystyczną na Polanie Szymoszkowej.

Powstanie ogromny aquapark zasilany wodą geotermalną, oferujący baseny, zjeżdżalnie i strefy relaksu.

Inwestycja za prawie 385 mln zł, połączy nowoczesność z tradycyjnym stylem zakopiańskim.

Chcesz wiedzieć, kiedy największy aquapark na Podhalu otworzy swoje podwoje?

Nowy aquapark w Zakopanem. Atrakcje

Nowoczesny aquapark w Zakopanem będzie kosztował prawie 385 mln złotych. Inwestycja rodziny Bachledów-Curusiów powstanie w miejscu dawnego kąpieliska na Polanie Szymoszkowej, obok stacji narciarskiej i hotelu Bachleda Kasprowy, zajmie powierzchnię ponad 47 tys. m kw. Obiekt będzie podzielony na kilka stref. Jak informuje portal „e-Hotelrz”, część rekreacyjna obejmie atrakcje dla całych rodzin. Znajdą się tu baseny, zjeżdżalnie i inne wodne atrakcje. W strefie wypoczynku będzie można skorzystać z basenów z hydromasażami oraz miejsc relaksu. Ta część ma służyć także do rehabilitacji. Projekt zakłada także strefę VIP & Saunarium, które mają zapewnić relaks, spokój i intymność. Dla fanów ruchu zaplanowano sektor fitness z zapleczem do treningów indywidualnych i zajęć grupowych. Baseny zewnętrzne powstaną na tarasach i dachu budynku. Gorąca termalna woda pozwoli na całoroczny relaks z widokiem na Tatry. W kompleksie będą także bary wodne, bary szybkiej obsługi, kawiarnie i restauracje z regionalnymi smakami. W planach jest także ponad tysiąc miejsc parkingowych, głównie w garażu podziemnym.- Architektura ma harmonijnie wpisać się w krajobraz Polany Szymoszkowej - drewniane i kamienne elementy elewacji nawiążą do stylu zakopiańskiego, a przeszklone przestrzenie zapewnią widok na góry. Całość połączona będzie z hotelem Bachleda Kasprowy i stacją narciarską, by goście hotelowi mieli bezpośredni dostęp do term, a zimą narciarze mogli łatwo korzystać z basenów po szusowaniu – informuje „e-Hotelarz”.

Aquapark w Zakopanem. Kiedy otwarcie?

Budowa nowego aquaprku w Zakopanem zaczęła się z końcem 2025 roku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, otwarcie zaplanowano na grudzień 2028. Za budowę odpowiada spółka Polimex Mostostal.Podhale ma jedne z najgęstszych w Polsce złóż termalnych, a źródła są wykorzystywane nie tylko rekreacyjnie, ale także do ogrzewania domów i obiektów. Już teraz można korzystać z basenów termalnych w Białce Tatrzańskiej, Szaflarach, Chochołowie, Bukowinie Tatrzańskiej, Chochołowie i Szaflarach. Nowy obiekt w Zakopanem ma być największym tego typu na Podhalu i jednym z największych w Polsce.