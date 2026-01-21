Farby proszkowe od Multifarb – nowoczesna technologia powłok, która wyznacza standardy trwałości

Dlaczego farby proszkowe są tak cenione?

Farby proszkowe tworzą powłokę utwardzaną termicznie, która po wypaleniu charakteryzuje się wyjątkową gładkością i jednolitością. To przekłada się na bardzo wysoką odporność mechaniczną – na ścieranie, uderzenia oraz działanie agresywnych chemikaliów. Co równie istotne, taka powłoka doskonale znosi zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i wilgoć, dzięki czemu świetnie sprawdza się zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz.

Technologia malowania proszkowego to także niemal zerowa emisja VOC oraz wysoka efektywność transferu materiału. Oznacza to mniejsze zużycie surowców, ograniczenie strat i bardziej ekologiczny proces, co w dobie transformacji energetycznej ma ogromne znaczenie dla firm produkcyjnych i inwestorów.

Multifarb – ekspert w dziedzinie farb proszkowych

Jednym z kluczowych graczy na rynku farb proszkowych jest firma Multifarb, od lat specjalizująca się w doborze i wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań powłokowych dla najbardziej wymagających sektorów przemysłu. Oferta Multifarb opiera się na ścisłej, ponad 20-letniej współpracy z renomowanym europejskim producentem - portugalskim koncernem CIN – co zapewnia dostęp do stabilnych technologii, rozwiniętego zaplecza badawczo-rozwojowego oraz najwyższych standardów jakości. Potwierdzają je certyfikaty Qualicoat (klasy 1 i 2, a wkrótce także 3), GSB oraz QualiSteelCoat, będące gwarancją trwałości, stabilności koloru i odporności powłok nawet w wymagających warunkach eksploatacji.To, co wyróżnia Multifarb na tle konkurencji, to aktywny udział w procesie projektowania rozwiązań powłokowych. Wiele formulacji farb proszkowych powstaje w laboratoriach badawczo-rozwojowych producenta na podstawie precyzyjnych założeń technicznych i aplikacyjnych definiowanych wspólnie z klientami. Dzięki temu możliwe jest dokładne dopasowanie powłoki do konkretnego procesu technologicznego, rodzaju podłoża oraz oczekiwań użytkowych, bez kompromisów w zakresie jakości i powtarzalności.

EKO projekty R&D – technologia w służbie zrównoważonego rozwoju

Za sukcesem marki stoją również EKO projekty R&D, realizowane we współpracy z międzynarodową siecią CIN. Osiem centrów badawczo-rozwojowych zlokalizowanych w Europie i Afryce, blisko 200 specjalistów oraz powierzchnia ponad 9500 m² laboratoriów – to zaplecze, które realnie wpływa na jakość produktów.

Rocznie realizowanych jest tam ponad 100 projektów badawczych, finansowanych budżetem przekraczającym 11 milionów euro. Ich celem jest nie tylko poprawa parametrów technicznych, ale także redukcja śladu węglowego, zwiększenie efektywności procesowej i oszczędność energii oraz surowców. Dzięki temu farby proszkowe Multifarb pozwalają klientom osiągać wysoką jakość powłok bez kompromisów środowiskowych.

Produkty specjalne – tam, gdzie standard to za mało

W ofercie Multifarb znajdują się również specjalistyczne farby proszkowe CIN, przeznaczone do zadań, w których klasyczne rozwiązania nie zdają egzaminu. Mowa tu m.in. o systemach:

anti-graffiti i anti-sticker,

soft-touch,

farbach typu military,

poliuretanach o podwyższonej odporności na UV i ścieranie.

To produkty stworzone z myślą o infrastrukturze miejskiej, transporcie publicznym, obiektach wojskowych oraz przemyśle specjalnym. Technologie opracowane w europejskim dziale R&D CIN gwarantują nie tylko najwyższą jakość, ale także pełną powtarzalność efektu.

Metaliki – estetyka na najwyższym poziomie

Nowoczesna architektura i design coraz częściej sięgają po wyraziste efekty wizualne. Farby proszkowe metaliczne CIN – z efektami metallic, pearl i fine texture – nadają konstrukcjom wyjątkową głębię i dynamikę barwy. Autorskie receptury oraz precyzyjne rozproszenie pigmentów zapewniają perfekcyjną jednorodność powierzchni i wysoką odporność na utlenianie.

Dostępne są również warianty z certyfikacją Qualicoat Class 2–3, w tym wersje niskotemperaturowe, które dodatkowo ograniczają zużycie energii w procesie produkcji.

Przemysł i QualiSteelCoat – ochrona w trudnych warunkach

Dla sektora przemysłowego Multifarb oferuje proszkowe systemy ochronne i dekoracyjne zgodne z QualiSteelCoat. Znajdują one zastosowanie m.in. w maszynach rolniczych, konstrukcjach stalowych, ogrodzeniach, pojemnikach czy elementach transportu.

Formulacje oparte na poliestrach, epoksydach i hybrydach gwarantują odporność na korozję, uderzenia i ścieranie, nawet w środowiskach C3–C5. Dodatkowym atutem jest szybki cykl utwardzania oraz wysoka wydajność procesu, co ma kluczowe znaczenie przy produkcji seryjnej.

Stolarka aluminiowa, fasady i elewacje

Farby proszkowe CIN doskonale sprawdzają się również w stolarce aluminiowej – oknach, drzwiach, roletach i balustradach. Bogata paleta RAL, efekty metaliczne oraz certyfikaty Qualicoat i GSB zapewniają trwałość koloru i odporność na promieniowanie UV przez długie lata.

W segmencie fasad i elewacji szczególną uwagę zwracają powłoki z serii Megapol, przeznaczone do paneli elewacyjnych i fasad wentylowanych. Równomierny połysk, stabilność koloru oraz szeroki wybór faktur – od pełnego połysku po extra mat – sprawiają, że są to rozwiązania chętnie wybierane przez architektów na całym świecie.

Kompleksowa oferta Multifarb

Choć farby proszkowe są jednym z najważniejszych obszarów działalności Multifarb i stanowią zaawansowane rozwiązanie ochronne i dekoracyjne, oferta firmy jest znacznie szersza i obejmuje kompleksowe systemy dla różnych sektorów rynku. Multifarb to nie tylko powłoki proszkowe, ale także szeroka gama produktów dopasowanych do specyficznych zastosowań — od budowy i remontu, przez produkcję przemysłową, aż po wyposażenie profesjonalnych zakładów.

W kategorii „Budowa i remont” klienci znajdą solidne materiały wykonawcze, takie jak kleje, zaprawy, systemy suchej zabudowy oraz narzędzia i akcesoria malarskie, które ułatwiają realizację prac zarówno małych, jak i dużych inwestycji.

Oferta farb do domu, emalii i emulsji obejmuje produkty dekoracyjne do ścian, sufitów, betonu oraz drewna, a także farby elewacyjne i tynki o wysokiej odporności na warunki zewnętrzne i łatwości aplikacji — idealne dla inwestorów indywidualnych i wykonawców.

Dla przemysłu firma proponuje bogaty wybór farb przemysłowych ciekłych i systemów specjalistycznych, takich jak powłoki epoksydowe, poliuretanowe, ognioochronne czy niskoemisyjne rozwiązania Eco-friendly — dedykowane konstrukcjom stalowym, maszynom i urządzeniom w wymagających środowiskach.

Multifarb pamięta również o bezpieczeństwie i praktycznym wsparciu pracy — dział BHP i chemia pomocnicza oferuje środki ochrony osobistej, preparaty czyszczące oraz techniczne, które wspierają efektywność i bezpieczeństwo każdego procesu malarskiego i produkcyjnego.

Ponadto w ofercie firmy znajduje się szeroki wybór produktów dla meblarstwa i drewna, co sprawia, że Multifarb może kompleksowo zaopatrzyć producentów mebli oraz zakłady stolarskie w farby, lakiery i impregnaty dopasowane do różnych typów powierzchni i wymagań estetycznych.

Dzięki temu Multifarb jest partnerem, który łączy innowację, doświadczenie i szerokie portfolio produktów — od nowoczesnych powłok proszkowych po farby dekoracyjne, materiały budowlane i wyposażenie warsztatowe — zapewniając klientom rozwiązania dostosowane do każdej realizacji.