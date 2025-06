Babeczka z kwiaciarni na rogu pokazała mi, jak przygotować ekspresową odżywkę do monstery. Wystarczy zalać wodą i sumiennie podlewać monsterę. W mig wypuści nowe liści

Zrób to z draceną, a znów będzie rosła! Posty zabieg pielęgnacyjny, który uratuje marniejący kwiat. Odżywka do draceny

Kwiaty doniczkowe też potrzebują dodatkowego odżywiania. Z uwagi na ograniczone możliwości pobierania substancji odżywczych z gleby należy dostarczać je od zewnątrz. Monstera to tropikalna roślina doniczkowa pochodząca z Ameryki Środkowej i Południowej. Należy do grupy pnączy i już od wielu lat cieszy się popularnością jako kwiat doniczkowy. Zachwyca orientalnymi liśćmi, które pozostają ciemnozielone przez cały rok. Monstera do prawidłowego rozwoju potrzebuje rozproszonego światła słonecznego, sporej wilgotności oraz przepuszczalnego podłoża. Warto również ja regularnie nawozić. Nie musisz sięgać po kupne i skomplikowane odżywki do roślin. Znajoma kwiaciarka zdradził mi, że wystarczy zwykła herbata. Zalej wrzątkiem saszetkę czarnej herbaty i odstaw do wystygnięcia. Gdy napar będzie zimny podlewaj nim monsterę. Czarna herbata to bogactwo wielu cennych substancji odżywczych, które pozytywnie wpływają na rozwój wielu roślin. Zawiera ona między innymi azot, który bierze udział w procesach fotosyntezy oraz wspomaga rozrost liści. Dzięki odżywianiu azotem monstera zacznie wypuszczać nowe liście, a te, które już są będą bardziej zielone i mięsiste. Dodatkowo, czarna herbata zwiera również fosfor oraz potas, które stymulują procesy wzrostu roślin oraz pozytywnie wpływają na ich kondycję.

Jak pielęgnować monsterę w domu?

W pielęgnacji monstery kluczowe jest zapewnienie jej odpowiednich warunków wzrostu. Roślina ta preferuje jasne, rozproszone światło unikać należy bezpośredniego nasłonecznienia które może poparzyć liście. Podlewanie powinno być umiarkowane podłoże między podlewaniami powinno przeschnąć na głębokość kilku centymetrów. Zbyt częste podlewanie prowadzi do gnicia korzeni co jest jedną z najczęstszych przyczyn problemów z monsterą. W okresie wegetacyjnym od wiosny do jesieni warto regularnie nawozić roślinę specjalnym nawozem do roślin zielonych zgodnie z zaleceniami producenta.

Dla zdrowego wzrostu monstery ważne jest również zapewnienie jej podpory zwłaszcza w przypadku starszych i większych okazów. Można wykorzystać paliki kokosowe lub inne konstrukcje po których roślina będzie mogła się wspinać naturalnie wypuszczając korzenie powietrzne. Liście monstery warto regularnie przecierać wilgotną szmatką aby usunąć kurz i zapewnić lepszy dostęp światła do powierzchni liści. Od czasu do czasu można również spryskiwać liście miękką wodą co zwiększa wilgotność powietrza wokół rośliny co jest dla niej korzystne szczególnie w suchych pomieszczeniach.