Ewakuacja w kopalni ROW Rydułtowy po silnych wstrząsach

9 kwietnia w środku nocy podziemne wyrobiska kopalni zespolonej ROW Rydułtowy nawiedziły dwa silne wstrząsy górotworu. Niebezpieczne zjawisko wystąpiło dokładnie w rejonie ściany wydobywczej numer 13, zlokalizowanej w pokładzie 703/1. Aparatura pomiarowa zarejestrowała oba te wstrząsy tuż około godziny 2.30 nad ranem.

Siłę pierwszego tąpnięcia specjaliści oszacowali na poziomie 9 × 10⁶ dżuli, podczas gdy energia drugiego wyniosła 2,9 × 10⁵ dżuli. Ze względu na wysokie ryzyko kierownictwo zakładu podjęło błyskawiczną decyzję o natychmiastowym wycofaniu całej załogi przebywającej w strefie zagrożenia. Bezpiecznie na powierzchnię wyprowadzono łącznie 24 pracowników.

Rzeczniczka prasowa Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok przekazała oficjalne informacje o dwóch górnikach, którzy ucierpieli podczas tego podziemnego zdarzenia. Mężczyźni ci odnieśli obrażenia ciała, ale według wstępnych diagnoz medycznych ich zdrowiu nie zagraża poważne niebezpieczeństwo.

Kopalniane służby ratownicze i techniczne cały czas pracują na miejscu, aby dokładnie zbadać aktualny stan uszkodzonych wyrobisk oraz rzetelnie ocenić wszystkie skutki nocnych wstrząsów. Równolegle powołani eksperci starają się ustalić szczegółowe okoliczności, które doprowadziły do wystąpienia tego incydentu.

Przedstawiciele państwowej spółki zapowiadają, że kolejne szczegóły dotyczące nocnego wypadku pod ziemią zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.

Polska Grupa Górnicza planuje ogromne redukcje zatrudnienia

Zakład wydobywczy ROW Rydułtowy wchodzi w skład Polskiej Grupy Górniczej, która pozostaje największym producentem węgla kamiennego na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. Państwowy gigant zarządza obecnie siedmioma kopalniami, z czego trzy mają charakter wieloruchowy, oraz kilkoma zakładami o profilu specjalistycznym, dając zatrudnienie ponad 35 tysiącom osób.

W minionym roku kalendarzowym górnicy z PGG wydobyli na powierzchnię łącznie prawie 16 milionów ton surowca, z czego 14,9 miliona ton zaklasyfikowano jako węgiel energetyczny. Statystyki pokazują wyraźny trend spadkowy w produkcji, ponieważ zaledwie pięć lat temu ta sama firma potrafiła wydobyć ponad 20 milionów ton węgla rocznie.

Węgiel energetyczny z Polskiej Grupy Górniczej stanowi dziś prawie 48 procent całej krajowej produkcji tego surowca. Firma ta zaspokaja około 37 procent zapotrzebowania polskiej energetyki zawodowej, dostarcza połowę surowca dla sektora ciepłowniczego i przemysłu, a także zapewnia 35 procent węgla opałowego dla klientów indywidualnych.

Władze węglowego giganta otwarcie komunikują jednak nadchodzące, bardzo poważne zmiany w dotychczasowej strukturze kadrowej. Plany restrukturyzacyjne na bieżący rok zakładają zmniejszenie liczby zatrudnionych górników o blisko 5 tysięcy osób.