Jak powiedzieć dziecku o rozwodzie rodziców? Tych zasad warto pilnować podczas trudnej rozmowy

Najlepszym sposobem na to, jak powiedzieć dziecku o rozwodzie rodziców, jest po prostu wspólna rozmowa w cichym i bezpiecznym miejscu

Jak podaje portal Families Change, maluchy po usłyszeniu takiej nowiny potrzebują sporo czasu na zadawanie pytań i ochłonięcie

Zwykłe i częste powtarzanie dziecku, że absolutnie nie ponosi winy za rozstanie, szybko łagodzi jego wielki stres

Badania potwierdzają, że to, ile rozumie dziecko z rozwodu rodziców, zależy całkowicie od jego aktualnego wieku

Zwykłe trzymanie się starego rytmu dnia bez fundowania dziecku wielkich rewolucji daje mu ogromne poczucie bezpieczeństwa

Jak powiedzieć dziecku o rozwodzie rodziców? Ważne zasady

Rozmowa o rozstaniu to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu rodziny. Warto usiąść do niej dopiero wtedy, gdy macie już ustalone konkretne plany na przyszłość. Jak możemy przeczytać na portalu Families Change, najlepiej przekazać tę wiadomość wspólnie w spokojnym miejscu, gdzie nikt nie będzie wam przeszkadzał.

Dziecko potrzebuje czasu i przestrzeni, żeby zadać pytania i poukładać sobie w głowie nową sytuację. Wspólny front pokazuje, że choć wasza relacja jako pary się kończy, to wciąż jesteście rodzicami dbającymi o bezpieczeństwo malucha. Zastanawiając się, jak powiedzieć dziecku o rozwodzie rodziców, dobrym pomysłem może być proste wyjaśnienie, że długo próbowaliście ratować związek, ale po prostu nie dacie rady dalej mieszkać pod jednym dachem.

Co powiedzieć dziecku przy rozstaniu? Te komunikaty pomagają

W trakcie tej trudnej rozmowy warto używać prostych i bezpośrednich słów, które dają poczucie bezpieczeństwa i zdejmują z barków dziecka niepotrzebny ciężar:

decyzja o rozstaniu to sprawa dorosłych i dziecko nie ponosi za nią absolutnie żadnej winy

mimo rozstania oboje rodzice będą nadal tak samo mocno kochać swojego malucha

mama i tata wciąż będą się nim opiekować, nawet jeśli zamieszkają w dwóch różnych domach

nikt nie będzie kazał wybierać strony konfliktu ani źle mówił o drugim rodzicu

Takie jasne postawienie sprawy pomaga opanować pierwszy ogromny stres. Warto po prostu dać dziecku przestrzeń na płacz, złość czy zadawanie ciągle tych samych pytań, bo to zupełnie naturalny sposób na radzenie sobie z tak trudnymi emocjami.

Ile rozumie dziecko z rozwodu rodziców? To zależy od wieku

Niemowlaki i kilkulatki nie rozumieją samego słowa rozwód, ale błyskawicznie wyczuwają zmiany w codziennym rytmie dnia, dlatego potrzebują przede wszystkim stałości. Dzieci w wieku szkolnym oraz przedszkolaki zadają już bardzo praktyczne pytania o to, gdzie będą spać, z kim zostaną i czy mama albo tata wciąż będą je kochać. Z kolei od starszych dzieci można spodziewać się potrzeby głębszych rozmów, dlatego nastolatkom warto przekazać uczciwe, ale ograniczone informacje, pamiętając, żeby nie traktować ich jak powierników swoich problemów. Niezależnie od tego, ile rozumie dziecko z rozwodu rodziców, szczegóły intymne czy obwinianie byłego partnera zawsze powinny zostać całkowicie poza uszami najmłodszych.

Jak pomóc dziecku po rozstaniu? Sprawdzone sposoby na co dzień

Kiedy pierwsze silne emocje opadną, kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa staje się utrzymanie znanej i przewidywalnej codzienności. Warto unikać wprowadzania wielkich rewolucji życiowych zaraz po ogłoszeniu decyzji, aby maluch miał szansę powoli oswoić się z zupełnie nową rzeczywistością. Dobrym pomysłem jest również całkowite unikanie kłótni w obecności dzieci, a wszelkie skomplikowane rozmowy prawnicze czy wzajemne żale najlepiej zostawić na spotkania z własnymi znajomymi lub terapeutą. Zrozumiałe jest, że dziecko może w tym burzliwym czasie gorzej się zachowywać czy częściej wpadać w złość, dlatego potrzebuje z waszej strony mnóstwo ciepła, wsparcia oraz jasnych i niezmiennych granic w obu domach.

Źródła

Parenting After Separation For Your Child's Future - Handbook () (https://pas.familieschange.ca.gov/sites/all/themes/opas2/assets/docs/PAS-EN-Handbook.pdf)

Association for Behavioral and Cognitive Therapies (ABCT) Fact Sheet — “Helping Children Cope With Divorce” () (https://www.abct.org/fact-sheets/helping-children-cope-with-divorce/)

Nationwide Children’s Hospital — Supporting Your Child During a Divorce () (https://www.nationwidechildrens.org/family-resources-education/health-wellness-and-safety-resources/helping-hands/divorce-and-children)

Children's Minnesota – Patient & Family Education Materials: Helping Your Child Through a Divorce () (https://www.childrensmn.org/educationmaterials/parents/article/7929/helping-your-child-through-a-divorce/)

