Jak zaplanować rodzinny cyfrowy detoks? Poznaj sprawdzone pomysły na udany weekend bez ekranów

Jak podaje portal Mayo Clinic News Network, weekend bez ekranów skutecznie pomaga przegonić u dzieci stres i smutek

Jedno z badań pokazuje, że maluchy odpoczywające od elektroniki znacznie szybciej uczą się odczytywać cudze emocje

Zwykłe chowanie telefonów podczas obiadu to najprostszy sposób na udany rodzinny cyfrowy detoks

Domowa potańcówka lub wyjście na kręgle pozwalają dziecku błyskawicznie zapomnieć o ulubionych grach na tablecie

Dlaczego warto zrobić rodzinny cyfrowy detoks na weekend?

Wielu z nas łapie się na tym, że w kółko prosi dzieci o odłożenie telefonów i tabletów podczas obiadu czy w wolne popołudnia. Te małe urządzenia po prostu zabierają czas, który moglibyśmy przeznaczyć na fajne rozmowy i budowanie więzi. Warto rozważyć całkowite odłączenie się od sieci na dwa dni, aby cała rodzina mogła odpocząć psychicznie i po prostu pobyć ze sobą.

Zmniejszenie czasu spędzanego przed ekranem telefonu przynosi fajne i bardzo konkretne korzyści. Jak czytamy na portalu Mayo Clinic News Network, poczucie prawdziwej bliskości z innymi pomaga przegonić stres i smutek. Kiedy na dobre odkładamy elektronikę do szuflady, stajemy się o wiele bardziej dostępni dla naszego dziecka, co świetnie poprawia nastrój domowników.

Jak wprowadzić weekend bez ekranów bez buntu u dziecka?

Wprowadzenie takich dwóch dni bez internetu i gier może na początku wydawać się trudne, ale dobrym pomysłem jest robienie tego powoli i bez nerwów. Jak sugeruje portal Seattle Children’s, warto ustalić jasne zasady wspólnie, koniecznie włączając w to starsze dzieci. Dobrze jest spokojnie wytłumaczyć maluchowi, że brak dostępu do bajek na tablecie absolutnie nie jest żadną karą. Ogromnie ważne jest dawanie dobrego przykładu, dlatego rodzice również powinni zrezygnować ze sprawdzania powiadomień i głośno powiedzieć o tym w domu. Świetną praktyką na sam początek jest po prostu trzymanie wszystkich urządzeń z dala od stołu w trakcie wspólnego jedzenia.

Co robić z dzieckiem zamiast telefonu? Sprawdzone pomysły

Schowanie elektroniki nagle uwalnia mnóstwo czasu, który można spędzić aktywnie z całą rodziną. Zamiast bezczynnie patrzeć w monitory, dobrym pomysłem jest zaplanowanie prostych i dających radość zajęć w domu lub na podwórku:

wspólna wycieczka rowerowa po okolicy lub wyjście na kręgle

rodzinny piknik w pobliskim parku z ulubionymi przekąskami

domowa potańcówka w salonie do wesołej i skocznej muzyki

sadzenie roślin w przydomowym ogrodzie lub w małych doniczkach na balkonie

Takie najzwyklejsze w świecie formy spędzania czasu mocno angażują uwagę dziecka i pozwalają mu bardzo szybko zapomnieć o grach. Wspólne zabawy budują świetne wspomnienia i skutecznie pomagają rozładować nadmiar energii, z którym maluchy często budzą się w sobotę.

Mniej czasu przed tabletem to lepsze odczytywanie emocji

Dzieci z nosem wlepionym w szybkę tabletu o wiele częściej mają kłopoty z właściwym zachowaniem i ogromne trudności ze skupieniem uwagi. Brak zwykłych rozmów twarzą w twarz sprawia, że brakuje im okazji do poćwiczenia tego, jak radzić sobie w kontaktach z rówieśnikami na placu zabaw. Wyraźne obcięcie czasu spędzanego z urządzeniami elektronicznymi w ręku bardzo szybko poprawia ich koncentrację na codziennych zadaniach.

Ciekawe jest to, jak błyskawicznie widać zmiany po odłożeniu gadżetów na bok. Jedno z badań pokazało, że dzieci żyjące bez elektroniki przez zaledwie pięć dni znacznie lepiej radziły sobie z odczytywaniem emocji z twarzy i sygnałów płynących od innych ludzi. Pokazuje to czarno na białym, że nawet krótki odpoczynek od wirtualnego świata niesamowicie pomaga najmłodszym w zrozumieniu tego, co czują inni.

Źródła

Mayo Clinic News Network () (https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-q-and-a-4-health-benefits-to-cutting-back-screen-time/)

Seattle Children’s — Screen Time and Digital Media Use () (https://www.seattlechildrens.org/health-safety/parenting/screen-time/)

U.S. Department of Health and Human Services / National Institutes of Health (NHLBI) () (https://www.luriechildrens.org/globalassets/documents/luriechildrens.org/research/research-areas/research-programs/smith-child-health-research-program/pprg/nhlbi-guidebook-english.pdf)

