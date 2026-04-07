Nauka logicznego myślenia poprzez zabawę. Wspólne gotowanie i domowe obowiązki to najlepszy trening

Jak podaje portal NCBI, małe dzieci zupełnie naturalnie oceniają świat po wyglądzie zamiast kierować się chłodną logiką

Wspólne gotowanie z dzieckiem pozwala mu w przyjemny sposób opanować podstawy liczenia oraz przewidywania skutków swoich działań

Według materiałów organizacji Green Mountain, nawet czteroletnie maluchy bez problemu radzą sobie z odmierzaniem składników na obiad

Codzienne segregowanie skarpetek wyciągniętych z pralki to świetne i darmowe ćwiczenie na dobieranie kolorów oraz naukę wzorów

Zamiana nudnego przecierania stołu w zawody na liczenie ruchów ścierką naturalnie buduje u przedszkolaka świadomość przestrzeni

Jak przedszkolak widzi świat? Brak logiki u dziecka to norma

Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od dwóch do około pięciu lat, mają zupełnie inne podejście do otaczającej je rzeczywistości niż my. Na tym etapie rozwoju dominuje u nich myślenie życzeniowe i magiczne, a nie chłodna kalkulacja faktów. Często wydaje im się, że inni ludzie myślą dokładnie to samo, co one, bo maluchy po prostu nie potrafią jeszcze spojrzeć na sprawy z cudzej perspektywy.

Jak możemy przeczytać na portalu NCBI, wynika to z naturalnego etapu w ich głowach, w którym postrzeganie wzrokowe bierze górę nad logiką. Dla dziecka to, co wydaje się większe, automatycznie oznacza, że jest tego więcej, bo brakuje mu jeszcze zrozumienia pojęcia objętości. Dlatego nauka logicznego myślenia poprzez zabawę i codzienne obowiązki to najlepszy sposób, by pomóc mu stopniowo łapać związki przyczynowo-skutkowe.

Wspólne gotowanie z dzieckiem. Jak uczyć liczenia w kuchni?

Kuchnia to świetne miejsce na naturalne wprowadzenie dziecka w świat cyferek i pierwszych zadań matematycznych. Według materiałów od organizacji Green Mountain, nawet czteroletnie i pięcioletnie maluchy mogą z powodzeniem pomagać w odmierzaniu składników na ciasto czy zupę. Warto prosić dziecko o głośne czytanie prostych kroków przepisu, co uczy je czekania na swoją kolej oraz zrozumienia odpowiedniej kolejności działań. Dobrym pomysłem jest też zadawanie pytań o to, co by się stało, gdybyśmy dodali za dużo mąki, dzięki czemu maluch uczy się przewidywania skutków swoich decyzji. Przy okazji wyrabiamy w dziecku nawyk dokładności, kiedy pokazujemy różnicę między szklanką całych liści a szklanką już posiekanej zieleniny.

Codzienne obowiązki domowe. W co angażować dzieci do pomocy?

Czasami zwykłe i nudne zajęcia domowe mogą zamienić się w darmową lekcję rozwiązywania problemów, jeśli tylko zaprosimy do nich nasze dziecko i zamienimy je w zabawę:

parowanie skarpetek po praniu, które uczy dobierania kolorów i wyszukiwania takich samych wzorów

wycieranie stołu, podczas którego możecie na głos liczyć każde psiknięcie spryskiwacza i każdy ruch ścierką

nakrywanie do stołu, które buduje świadomość przestrzeni, gdy maluch zapamiętuje miejsca w szufladach

dzielenie zadań przy użyciu małych karteczek, które pomagają maluchowi zrozumieć planowanie i podział pracy

Jak przypomina portal Erikson Institute, angażowanie dzieci w obowiązki domowe nie tylko ułatwia życie rodzicom, ale też naturalnie rozwija u malucha orientację w przestrzeni. Warto rozważyć zamianę sprzątania w wyścigi z czasem, co dodatkowo zmotywuje małego pomocnika do działania.

Źródła

NCBI Bookshelf (StatPearls) — Cognitive Development () (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK537095/)

First 5 Nevada — “Activity Corner - Fun with Sock Sorting! Little Minds, Big Fun” () (https://www.first5nevada.org/news-and-articles/activity-corner-fun-with-sock-sorting-little-minds-big-fun/)

Green Mountain Farm-to-School — COOKING WITH KIDS: HOW TO INTEGRATE NUTRITION AND COOKING ACTIVITIES () (https://greenmountainfarmtoschool.org/wp-content/uploads/2023/02/GMFTS_CookingWithKids_7.28.2016_FINAL.pdf)

Erikson Institute – Early Math Collaborative () (https://www.erikson.edu/early-math-collaborative/idea/chores-for-kids-can-help-them-find-math-around-the-house/)

