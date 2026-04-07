Zwykła pasja czy uzależnienie od gier u dzieci? Poznaj sygnały ostrzegawcze i ustal rozsądne zasady

Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, o zaburzeniu mówimy dopiero wtedy, gdy wirtualny świat staje się dla malucha ważniejszy od rodziny

Prawdziwe objawy uzależnienia od komputera to głównie silne wybuchy złości i całkowite porzucenie dawnych zainteresowań

Według portalu HealthyChildren umieszczenie konsoli w salonie bardzo ułatwia kontrolowanie tego, w co dokładnie gra maluch

Zwykły minutnik kuchenny to świetny i niesamowicie prosty sposób na pilnowanie ustalonego czasu przed ekranem

Kiedy pasja staje się problemem? Uzależnienie od gier u dzieci

Prawie każde dziecko lubi spędzać czas przed ekranem i przechodzić kolejne poziomy w ulubionych produkcjach. Dla większości maluchów to po prostu świetna zabawa i sposób na relaks po dniu pełnym szkolnych obowiązków. Czasem jednak niewinna rozrywka zaczyna wymykać się spod kontroli, a rodzice zaczynają się martwić, czy to już nie jest uzależnienie od gier u dzieci.

Wbrew pozorom problemem nie zawsze jest sama liczba godzin spędzonych przed monitorem. Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, o zaburzeniu mówimy wtedy, gdy wirtualny świat całkowicie przejmuje kontrolę nad życiem i staje się ważniejszy niż cokolwiek innego. Dziecko zaniedbuje wtedy szkołę, rodzinę oraz dawne pasje, a co gorsza gra dalej, chociaż widzi negatywne konsekwencje takiego zachowania.

Objawy uzależnienia od komputera. Kiedy zwykłe granie to nałóg

Warto na spokojnie obserwować zachowanie swojego dziecka i zwrócić uwagę na konkretne sygnały ostrzegawcze, które utrzymują się przez dłuższy czas, na przykład przez okrągły rok:

ciągłe myślenie o wirtualnym świecie nawet w trakcie wykonywania innych codziennych zajęć

złość, smutek i rozdrażnienie w momencie odłączenia od sprzętu lub próby skrócenia czasu zabawy

okłamywanie rodziny na temat tego, ile godzin dziennie faktycznie spędza się przed monitorem

porzucenie wszystkich dawnych zainteresowań i unikanie spotkań na żywo ze znajomymi

Jeśli zauważysz takie objawy uzależnienia od komputera u swojego podopiecznego, to dobrym pomysłem może być szczera rozmowa i poszukanie wsparcia u psychologa.

Zdrowe podejście do wirtualnej rozrywki. Co jest w pełni normą

Czasem rodzice wpadają w panikę na widok dziecka grającego każdego popołudnia na konsoli. Trzeba jednak pamiętać, że cyfrowe produkcje są dzisiaj naturalnym elementem dorastania i wspólnym tematem do rozmów na szkolnych korytarzach. Zwykła pasja to taka, która daje radość i nie niszczy innych sfer życia naszej pociechy.

Zdrowe granie poznasz po tym, że twój maluch potrafi bez awantury wyłączyć komputer, gdy zawołasz go na obiad. Takie dziecko normalnie odrabia lekcje, chętnie wychodzi na podwórko i rozwija też inne zainteresowania. Rozrywka przed ekranem jest dla niego tylko jednym z wielu sposobów na spędzanie wolnego czasu, a nie ucieczką od trudnych emocji.

Jak ograniczyć czas przed ekranem? Skuteczne zasady dla rodzica

Zamiast odłączać kable w przypływie złości, znacznie lepiej jest ustalić z dzieckiem jasny plan korzystania z multimediów w waszym domu. Według portalu HealthyChildren dobrym pomysłem jest używanie zwykłego kuchennego minutnika, który w naturalny sposób odmierzy umówiony czas przed ekranem na rozrywkę. Warto też umieścić konsolę w salonie, żeby zawsze mieć oko na to, w co dokładnie gra maluch, oraz włączyć opcje kontroli rodzicielskiej ograniczające dostęp do treści nieodpowiednich dla danego wieku. Oprócz tego wspaniałym rozwiązaniem jest wspólne zagranie w ulubioną produkcję dziecka, co pozwala lepiej poznać jego świat i po prostu buduje fajną relację.

Źródła

Frontiers in Psychiatry () (https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2025.1606793/pdf)

World Health Organization () (https://www.who.int/standards/classifications/frequently-asked-questions/gaming-disorder)

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) () (https://www.healthychildren.org/English/family-life/Media/pages/video-games-set-your-own-ratings-system.aspx)

