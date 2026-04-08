Używasz tych haseł? Jesteś na celowniku cyberprzestępców! Nowy raport nie pozostawia złudzeń

Alicja Franczuk
2026-04-08 14:40

Proste hasło to też prosta droga do kłopotów. Mało skomplikowane kombinacje otwierają drzwi cyberprzestępcom, a skutki są opłakane: od utraty prywatności po kradzież tożsamości. Najnowszy raport NordPass we współpracy z NordStellar pokazuje czarno na białym, że Polacy, wymyślając hasła zabezpieczające, wciąż idą po najniższej linii oporu.

TOP 20 haseł w Polsce w 2025 roku
  • Raport NordPass i NordStellar wskazuje, że Polacy nadal używają bardzo prostych haseł, co naraża ich na cyberataki.
  • Słabe hasła, takie jak "123456" czy "qwerty", ułatwiają cyberprzestępcom kradzież tożsamości i danych.
  • Zaleca się tworzenie silnych haseł, składających się z minimum 12 znaków, zawierających kombinacje liter, cyfr i symboli, oraz używanie menedżerów haseł.

Silne hasło = bezpieczeństwo danych

W dobie wszechobecnej cyfryzacji, silne hasło stało się nieodzownym elementem ochrony naszej prywatności i danych. To pierwsza i często jedyna linia obrony przed cyberprzestępcami, którzy nieustannie próbują uzyskać dostęp do naszych kont bankowych, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych czy innych wrażliwych informacji. Słabe, łatwe do odgadnięcia hasło to zaproszenie dla hakerów, które może prowadzić do kradzieży tożsamości, strat finansowych, naruszenia reputacji, a nawet do poważnych konsekwencji prawnych.

Dlatego tak ważne jest, aby tworzyć unikalne, złożone hasła, zawierające kombinację dużych i małych liter, cyfr oraz symboli, a także regularnie je zmieniać i nigdy nie używać tego samego hasła do wielu serwisów. Inwestycja w silne hasło to inwestycja w nasze bezpieczeństwo cyfrowe i spokój ducha.

Ranking najczęściej wybieranych haseł przeraża

Najnowszy raport NordPass we współpracy z NordStellar nie pozostawia złudzeń. Polscy użytkownicy nadal wpisują w pola logowania hasła tak słabe, że można się tylko załamać. Po prostu idą na łatwiznę. Wybierają kombinacje, które łatwo jest im zapamiętać. Łatwo jest je też złamać hakerom.

Często za wyborem banalnie prostego hasła idzie pośpiech. Najszybciej przecież jest wpisać na klawiaturze ciąg liczb 123456 czy qwerty. W poniższej galerii zdjęć przedstawiamy TOP 20 haseł w Polsce w 2025 roku. I ostrzegamy: to nie jest żart! Takie hasła ludzie naprawdę ustawiają na swoich kontach. I to z pełną świadomością!

Jak stworzyć silne hasło zabezpieczające?

Oto kilka złotych rad, jaka stworzyć silne hasło, by dać zagwozdkę hakerom próbującym się włamać na konto.

  • Nigdy nie używaj tego samego hasła do różnych kont
  • Nie wybieraj niczego, co przypomina datę, imię lub proste sekwencje
  • Twórz dłuższe hasła składające się z minimum 12 znaków
  • Łącz litery, cyfry, symbole, ale nie według znanych układów klawiatury, trochę pokombinuj
  • Korzystaj z menedżera haseł, który wygeneruje coś mocnego i nie zapomni

