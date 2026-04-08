Nowy fotoradar na Mazowszu już działa. Kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu

Maria Hędrzak
2026-04-08 11:37

Kolejny fotoradar pojawił się na mapie województwa mazowieckiego na początku kwietnia. Gdzie go ustawiono i jakie ograniczenie prędkości tam obowiązuje? Sprawdź najważniejsze szczegóły.

fotoradar

i

Autor: Unsplash / Samuel Girven; Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym/ Facebook

Lokalizacja nowego fotoradaru na Mazowszu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym za pośrednictwem mediów społecznościowych, nowy fotoradar został uruchomiony w piątek, 3 kwietnia, punktualnie w południe. Urządzenie zamontowano przy drodze krajowej numer 62, na terenie miejscowości Słupno w powiecie płockim.

"Dozwolona prędkość w miejscu pomiaru wynosi 50 km/h" - podkreślili przedstawiciele CANARD.

System Red Light i odcinkowe pomiary prędkości w woj. mazowieckim

Sieć urządzeń nadzorujących bezpieczeństwo na drogach w województwie mazowieckim powiększa się w niesamowicie szybkim tempie. Od początku tego roku na trasach w regionie zainstalowano kolejne nowe fotoradary:

  • przy drodze krajowej nr 50 w Rębowie (powiat płocki) - działa od 2 kwietnia,
  • przy drodze krajowej nr 60 w Goślicach (powiat płocki) - funkcjonuje od 2 marca.

Kierujących pojazdami śledzi również nowy system Red Light przy drodze krajowej nr 92, zlokalizowany na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki-Parcel. Uruchomiono ponadto cały szereg nowych odcinkowych pomiarów prędkości na ważnych trasach regionu:

  • na drodze S7 (pomiędzy węzłami Tarczyn Południe i Mszczonowska; odcinek liczy 7,4 km),
  • na trasie S2 (od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska; odległość 10,3 km),
  • na obwodnicy Garwolina w S17 (długość trasy pomiarowej to 6,2 km),
  • na drodze S8 (między węzłami Opacz i Puchały; dystans 2,3 km),
  • na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w S8 (odcinek ma 2,6 km),
  • na autostradzie A2 (pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki i Janów; trasa o długości 17,4 km),
  • na obwodnicy Nadarzyna w S8 (odcinek liczący 3,2 km),
  • na trasie S7 (od węzła Radom Północ do węzła Wolanów; długość 15,9 km),
  • na drodze wojewódzkiej nr 579, na trasie Leszno - Cybulice Duże (odcinek 12,9 km),
  • na drodze S8, na fragmencie od węzła Wołomin (Nowy Janków) do węzła Zielonka (dystans 8,1 km).

Agresywny mężczyzna dewastował przejeżdżające auta w Warszawie - zobacz zdjęcia:

Agresywny mężczyzna dewastował przejeżdżające auta w Warszawie
Galeria zdjęć 13
Fotoradary jak żyła złota! Zarabiają gigantyczne pieniądze
SuperTemat
Czy fotoradary zwiększają bezpieczeństwo na drogach?
SuperTemat
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAZOWIECKIE
FOTORADAR