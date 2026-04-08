Nowy fotoradar na Mazowszu już działa. Kierowcy muszą zdjąć nogę z gazu

Lokalizacja nowego fotoradaru na Mazowszu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym za pośrednictwem mediów społecznościowych, nowy fotoradar został uruchomiony w piątek, 3 kwietnia, punktualnie w południe. Urządzenie zamontowano przy drodze krajowej numer 62, na terenie miejscowości Słupno w powiecie płockim.

"Dozwolona prędkość w miejscu pomiaru wynosi 50 km/h" - podkreślili przedstawiciele CANARD.

System Red Light i odcinkowe pomiary prędkości w woj. mazowieckim

Sieć urządzeń nadzorujących bezpieczeństwo na drogach w województwie mazowieckim powiększa się w niesamowicie szybkim tempie. Od początku tego roku na trasach w regionie zainstalowano kolejne nowe fotoradary:

przy drodze krajowej nr 50 w Rębowie (powiat płocki) - działa od 2 kwietnia,

przy drodze krajowej nr 60 w Goślicach (powiat płocki) - funkcjonuje od 2 marca.

Kierujących pojazdami śledzi również nowy system Red Light przy drodze krajowej nr 92, zlokalizowany na skrzyżowaniu w miejscowości Kożuszki-Parcel. Uruchomiono ponadto cały szereg nowych odcinkowych pomiarów prędkości na ważnych trasach regionu:

na drodze S7 (pomiędzy węzłami Tarczyn Południe i Mszczonowska; odcinek liczy 7,4 km),

na trasie S2 (od węzła Warszawa Wilanów do węzła Lubelska; odległość 10,3 km),

na obwodnicy Garwolina w S17 (długość trasy pomiarowej to 6,2 km),

na drodze S8 (między węzłami Opacz i Puchały; dystans 2,3 km),

na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej w S8 (odcinek ma 2,6 km),

na autostradzie A2 (pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki i Janów; trasa o długości 17,4 km),

na obwodnicy Nadarzyna w S8 (odcinek liczący 3,2 km),

na trasie S7 (od węzła Radom Północ do węzła Wolanów; długość 15,9 km),

na drodze wojewódzkiej nr 579, na trasie Leszno - Cybulice Duże (odcinek 12,9 km),

na drodze S8, na fragmencie od węzła Wołomin (Nowy Janków) do węzła Zielonka (dystans 8,1 km).

