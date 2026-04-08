Klątwa Stalina trwa! Opóźnia się przebudowa Sali Kongresowej

Remont Sali Kongresowej potrwa dłużej. Konkretne zmiany w harmonogramie

Przebudowa słynnego obiektu w Pałacu Kultury i Nauki od samego początku z 2014 roku boryka się z rozmaitymi problemami. Harmonogram prac po raz kolejny ulega wydłużeniu i znacznie przekracza dotychczasowe założenia urzędników. Jeszcze niedawno zakładano finalizację robót budowlanych na grudzień 2026 roku, ale dziś wiadomo z całą pewnością, że ten termin ostatecznie upadł.

Według naszych najnowszych ustaleń wykonawca planuje sfinalizować roboty dopiero pod koniec 2027 roku, co oznacza okrągły rok poślizgu. Zakończenie samych działań budowlanych nie sprawi jednak, że drzwi obiektu od razu otworzą się dla osób spragnionych kultury, a powodem są długotrwałe formalności.

- Otwarcie Sali Kongresowej nastąpi po uzyskaniu wymaganych odbiorów oraz pozwoleń. Przewidywany czas odbioru to pół roku - mówi Sylwia Wróblewska, kierownik Działu Marketingu z Pałacu Kultury i Nauki.

W związku z koniecznością przeprowadzenia żmudnych procedur sympatycy wydarzeń kulturalnych przekroczą progi zmodernizowanej przestrzeni najwcześniej w połowie 2028 roku.

Tysiące ton rakotwórczego azbestu opóźniło prace w Sali Kongresowej

Kolejna zmiana w kalendarzu wynika bezpośrednio ze znalezienia przeszło 1400 ton materiałów budowlanych skażonych rakotwórczym azbestem podczas prowadzonych prac. Ten skrajnie niebezpieczny ładunek wykonawca musiał usunąć ze ścisłego centrum Warszawy przy zachowaniu bezwzględnych rygorów bezpieczeństwa i restrykcyjnych procedur środowiskowych. Skomplikowany proces logistyczny wymusił zatrzymanie pozostałych robót na placu budowy, co ostatecznie przełożyło się na obecne opóźnienia całego, wielomilionowego przedsięwzięcia.

Obecny stan modernizacji w Pałacu Kultury i Nauki. Trwają zaawansowane prace

Przedstawiciele gmachu zapewniają, że ekipy budowlane nieustannie realizują swoje zadania we wnętrzach potężnego budynku. Specjaliści zdążyli już sfinalizować wzmacnianie głównych konstrukcji dachowych. Fachowcy zajmują się teraz montażem instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz mechaniki scenicznej. Równolegle trwają niezwykle delikatne i skomplikowane zabiegi konserwatorskie przy zabytkowej stolarce drzwiowej, drewnianych posadzkach i oryginalnych, historycznych ozdobach.

Koszty inwestycji w Salę Kongresową. Gigantyczny budżet miasta

Przesuwanie terminu oddania budynku do użytku naturalnie rodzi pytania o ostateczne wydatki z kasy miejskiej na tę monumentalną przebudowę. Należy podkreślić, że w tegorocznym planie finansowym stolicy radni zarezerwowali na ten konkretny cel pokaźną kwotę rzędu 77 milionów złotych.

Sylwia Wróblewska ze spółki zarządzającej Pałacem zaznacza, że w sierpniu 2025 roku strony zawarły najnowszy, formalny aneks do kontraktu budowlanego. Według zaktualizowanych dokumentów bieżąca wartość umowy z wykonawcą wynosi precyzyjnie 353 573 243,74 zł netto.

Rzeczniczka instytucji zastrzega jednocześnie, że dokładne i ostateczne koszty modernizacji poznamy dopiero w momencie całkowitego zamknięcia inwestycji i podsumowania wszystkich rozliczeń dokumentujących wydatki poniesione na placu budowy.

Historia Sali Kongresowej w Warszawie. Od zjazdów partii komunistycznej po wielkie gwiazdy muzyki

Budowa tego kultowego audytorium stanowiła integralną część wznoszenia Pałacu Kultury i Nauki w latach pięćdziesiątych minionego stulecia. W okresie Polski Ludowej gmach służył do celów stricte politycznych i obsługiwał gigantyczne zjazdy dygnitarzy z PZPR. Właśnie w tych murach podczas historycznego zgromadzenia w styczniu 1990 roku padła ikoniczna komenda „Sztandar PZPR wyprowadzić!”.

Niezależnie od polityki budynek odgrywał również kluczową rolę w rozwoju życia kulturalnego i muzycznego nad Wisłą. W kwietniu 1967 roku wystąpiła tam legendarna formacja The Rolling Stones, dając dwa absolutnie historyczne koncerty. Na tej samej scenie przez dekady gromadziły się największe tuzy światowej rozrywki, w tym tacy giganci jak Ray Charles, Elton John, Miles Davis czy Eric Clapton. Fani podziwiali tam także niezapomniane występy Stinga, Boba Dylana, Leonarda Cohena, Bruce'a Springsteena i wielu innych artystów wielkiego formatu.

