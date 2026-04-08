Piotr wbił 14-centymetrowe ostrze w plecy swojej partnerki. Przed śmiercią zdążyła jeszcze zadzwonić po pomoc

Horror w Ciechanowie. Wbił nóż w plecy partnerki

Wracamy do krwawych zdarzeń, do których doszło na początku minionego roku. 18 stycznia 2025 r. w jednym z mieszkań w Ciechanowie doszło do awantury. 46-letni Piotr J. ostro pokłócił się ze swoją 50-letnią partnerką. Około godz. 19:30 przerażona kobieta zadzwoniła na policję. Połączenie przerwał napastnik. Chwilę później Piotr J. wbił 14-centymetrowe ostrze noża w plecy ukochanej i uciekł.

Gdy na miejscu zjawili się policjanci, zastali ciężko ranną 50-latkę. Pomimo podjętej reanimacji, kobieta zmarła.

Piotr J. zatrzymany po kilku dniach

Obława za Piotrem J. trwała trzy dni. Mężczyzna był ścigany listem gończym. Policja opublikowała jego wizerunek i dane, apelując o pomoc w jego zatrzymaniu. Do poszukiwań zaangażowano jednostki z Ciechanowa, Płocka i Radomia, a także śmigłowiec i psy tropiące z Komendy Głównej Policji w Warszawie. 21 stycznia Piotr J. został zatrzymany w pobliskiej miejscowości Lekówiec, w gminie Regimin.

Prokurator Rejonowy w Ciechanowie oskarżył mężczyznę o zabójstwo swojej partnerki oraz o znęcanie się nad nią począwszy od kwietnia 2021r. do dnia zabójstwa. - Prokurator ocenił, iż oskarżony zadając pokrzywdzonej jeden cios 14 cm nożem w okolice podłopatkową lewą, działał z zamiarem bezpośrednim zabójstwa - przekazał prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku.

Piotr J. skazany

Jak poinformował prok. Maliszewski, po przeprowadzeniu czterech rozpraw Sąd Okręgowy w Płocku skazał Piotra J. za czyny za znęcanie się i zabójstwo, ale uznał, iż mężczyzna zbrodni zabójstwa dopuścił się w łagodniejszej postaci umyślnego zamiaru, czyli w zamiarze ewentualnym.

- Z zamiarem bezpośrednim mamy do czynienia wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnić czyn zabroniony i chce go popełnić, zaś z zamiarem ewentualnym wtedy, gdy możliwość popełnienia tylko przewiduje i na to się godzi - wyjaśnił prok. Maliszewski.

Sąd skazał Piotra J. na karę łączną 17 lat pozbawienia wolności oraz orzekł wysoką kwotę nawiązki na rzecz oskarżycielki posiłkowej. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

