Piorun uderzył w samolot LOT! Horror po starcie z Warszawy

Piorun uderzył w samolot LOT. Lot do Stambułu przerwany, piloci zawrócili

Groźna sytuacja w stolicy! Do zdarzenia doszło wkrótce po starcie samolotu PLL LOT z Lotniska Chopina w Warszawie. Maszyna leciała do Stambułu. Po kilkunastu minutach lotu w samolot uderzył piorun - podaje RMF FM. W tym momencie samolot znajdował się nad Garwolinem na Mazowszu. Załoga podjęła decyzję o powrocie na lotnisko w Warszawie. Była to standardowa procedura w takiej sytuacji. Jak przekazał przewoźnik, pasażerowie nie odczuli momentu uderzenia. Lot przebiegał spokojnie, bez paniki na pokładzie. Mimo to samolot nie mógł kontynuować podróży. Po lądowaniu maszyna została skierowana do przeglądu technicznego. Każdy taki przypadek wymaga dokładnego sprawdzenia, nawet jeśli nic nie wskazuje na poważne uszkodzenia.

Samolot po uderzeniu pioruna musi zostać dokładnie sprawdzony przed kolejnym lotem

Pasażerowie nie zostali na lotnisku na długo. Przewoźnik zapewnił im inny samolot. Po około dwóch godzinach opóźnienia odlecieli do Stambułu. Eksperci przypominają, że uderzenia piorunów w samoloty zdarzają się stosunkowo często. Nowoczesne maszyny są na to przygotowane i posiadają odpowiednie zabezpieczenia. Prąd przepływa po zewnętrznej części kadłuba i zwykle nie stanowi zagrożenia dla osób na pokładzie. Mimo to każda taka sytuacja traktowana jest poważnie. Samolot musi zostać dokładnie sprawdzony przed kolejnym lotem. W tym przypadku procedury zadziałały zgodnie z planem. Samolot bezpiecznie wrócił na lotnisko, a pasażerowie dotarli do celu innym rejsem.

