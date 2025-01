i Autor: POLICJA Brutalne zabójstwo kobiety. 46-letni Piotr wpadł w ręce służb. Szukali go ze śmigłowca i drona

Brutalne zabójstwo kobiety w Ciechanowie. Przełom w sprawie poszukiwanego Piotra. Użyli śmigłowca i drona

Ciechanowscy policjanci zatrzymali 46-letniego Piotra J., podejrzanego o zabójstwo 50-letniej kobiety. Do zbrodni doszło w sobotni wieczór w jednym z mieszkań przy ul. Pułtuskiej w Ciechanowie. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a jego poszukiwania trwały dwa dni. Funkcjonariusze wykorzystali do tego śmigłowiec, drona oraz psy tropiące. We wtorek (21 stycznia) mężczyzna został zatrzymany na terenie gminy Regimin.