i Autor: zzw.waw.pl, Archiwum prywatne Nurogęsi

NIESAMOWITE

Przeprawa nurogęsi przez Warszawę. Miały w nosie kibiców Legii. Rekordowa liczba piskląt

W czwartek w godzinach szczytu, tuż przed meczem Legii Warszawa z Chelsea Londyn, Wisłostrada została zablokowana dla… nurogęsi. Samica wraz z 17 pisklętami, nie przejmując się okrzykami kibiców, przechodziła przez ruchliwą arterię, by dotrzeć do Portu Czerniakowskiego, a następnie do Wisły. To coroczne, wiosenne zjawisko, które wymaga zaangażowania wielu służb i wolontariuszy.