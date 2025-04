CBŚP rozbiło niebezpieczny gang z Piaseczna. 13 osób zatrzymanych, kilkaset tysięcy złotych przejęte

CBŚP zatrzymało członków gangu z Piaseczna

Funkcjonariusze stołecznego CBŚP wspólnie z prokuratorami z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego rozbili gang rozprowadzający w Piasecznie i okolicach duże ilości narkotyków. Jak ustalili śledczy, grupa prowadziła swoją działalność w latach 2019-2023. Wyniki śledztwa są zatrważające – przestępcy wprowadzili w tamtym czasie do obrotu środki odurzające w ilości co najmniej 150 kg.

– Efektem kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy prowadzących sprawę była akcja przeprowadzona w ostatnim czasie w okolicach Warszawy. W trakcie działań zatrzymano 13 osób. Część zatrzymań była realizowana przez policjantów z Wydziału Bojowego Zarządu III CBŚP oraz z Zespołów Specjalnych Zarządu w Warszawie i Bydgoszczy CBŚP. Policjanci na miejscu wykonali przeszukania zajmowanych przez podejrzanych nieruchomości, gdzie ujawnili i zabezpieczyli pieniądze w kwocie kilkuset tysięcy złotych, a także narkotyki – informuje podkom. Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.

Jak się dowiedzieliśmy, drogi członków grupy rozeszły się w 2023 r. Część byłych gangsterów zamieszanych w handel narkotykami zaczęła legalnie zarabiać, inni dalej działali w lokalnym półświatku. – Takie przestępstwa nie przedawniają się szybko, dlatego osobom biorącym udział w procederze udało się postawić zarzuty – wyjaśnia podkom. Wrześniowski.

13 zatrzymanych osób doprowadzono do mazowieckiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, gdzie zostały im przedstawione zarzuty dotyczące między innymi kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków, podżegania do uszkodzenia ciała i podżegania do niszczenia mienia.

