Rozpuść 1/4 kostki w wodzie i podlej sadzonki pomidorów. Zadziała na nie jak aktywator wzrostu. Domowy nawóz do sadzonek pomidorów na grube łodygi

Katarzyna Kustra
2026-02-19 13:10

Stosując nawozy wzmacniające sadzonki pomidorów możemy zagwarantować sobie obfite plony latem. To właśnie na tym etapie odżywienie maleńkich krzewów jest ważne, aby były odporne na choroby. Dlatego przygotowuj ten domowy nawóz do sadzonek pomidorów, dzięki któremu ich łodygi będą grube, a owoce smaczne. Rozpuść 1/4 kostki w wodzie i podlej sadzonki, a zadziała na nie jak aktywator wzrostu.

Sadzonki pomidorów

i

Autor: Shutterstock
  • Wzmocnienie sadzonek pomidorów to klucz do obfitych plonów i odporności na choroby.
  • Pewien naturalny składnik, bogaty w witaminy i mikroelementy, to skuteczny nawóz stymulujący wzrost i system korzeniowy roślin.
  • Rozpuść 1/4 kostki tego składnika w wodzie, odstaw na fermentację, rozcieńcz i podlewaj sadzonki raz na 2-3 tygodnie.
  • Odkryj, jak przygotować domowy nawóz, który zapewni Twoim pomidorom zdrowy start i obfite owocowanie!

Uprawa sadzonek pomidorów. Jak je wzmocnić?

Lada moment przywitamy wiosnę. I choć to wyczekana pora roku przez większość z nas, to dla ogrodników dosyć pracowity czas w ciągu roku. Wraz z nadejściem wiosny nachodzi również czas sadzenia roślin w ogrodzie. To właśnie w tym okresie wsadzamy wiele warzyw do gruntu. Sadzonki pomidorów najpierw hodujemy w doniczkach i w tym ważnym dla nich czasie warto zrobić wszystko, aby je odpowiednio wzmocnić. Niewątpliwie jest to jeden z najważniejszych etapów, gdyż już wtedy warto zadbać o odpowiednie odżywienie rośliny i wzmocnienie jej, aby potem z łatwością znosiła zmieniające się warunki atmosferyczne i broniła się przed szkodnikami czy chorobami. Dostarczając sadzonkom pomidorów cennych do wzrostu i owocowania składników odżywczych, sprawimy, że potem pomidory będą odporne na wiele chorób i latem calutkie obsypią się dorodnymi owocami. A czego potrzebują sadzonki pomidorów? Warto stosować nawozy bogate w: azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, bor oraz miedź. W wzmocnieniu malutkich roślin pomoże domowy nawóz do sadzonek pomidorów.

Rozpuść 1/4 kostki w wodzie i podlej sadzonki pomidorów. Domowy nawóz do sadzonek

Domowy nawóz do sadzonek pomidorów można przygotować z drożdży. Jak przygotować taki nawóz? Potrzebujesz 1/4 kostki drożdży, czyli około 25 g. Rozpuść je w 2,5 l ciepłej, ale nie gorącej wody. Odstaw naczynie na 1-2 godziny, aby drożdże zaczęły fermentować. Przed użyciem rozcieńcz roztwór w proporcji 1:10, czyli 1 litr roztworu drożdżowego na 10 litrów wody. Podlewaj sadzonki pomidorów nawozem z drożdży raz na 2-3 tygodnie. Wlewaj go bezpośrednio do doniczki tak, aby uniknąć moczenia liści.

Nawóz z drożdży do pomidorów. Jak działa?

Nawóz z drożdży jest naturalnym sposobem na odżywienie roślin. Drożdże są bogate w witaminy z grupy B, aminokwasy i mikroelementy, które stymulują wzrost sadzonek pomidorów, wzmacniają ich system korzeniowy i zwiększają odporność na choroby.

Polecany artykuł:

