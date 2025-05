Zakop to w ziemi przed posadzeniem pomidorów. Dzieki temu sadzonki będą miały mocniejsze łodygi i większe owoce. Domowy nawóz do sadzonek pomidorów

Wymieszaj to po równo i wsyp do muszli klozetowej. Po 30 minutach będzie unosił się z niej zapach czystości. Po osadach nie będzie śladu. Czyszczenie muszli klozetowej

Zanim posadzisz pomidory włóż to do ziemi. Sadzonki będą lepiej rosły

Pomidory do gruntu w naszym klimacie najlepiej jest sadzić w drugiej połowie maja. Terminem granicznym jest 15 maja, czyli zimna Zośka. Jest to czas, gdy często odnotowywane są gruntowe przymrozki, które mogą sprawić, że sadzonki zmarzną i zmarnieją. Pomidory, ogórki czy cukinie najlepiej jest właśnie sadzić po 15 maja. Pomidory wcześniej można hodować w domu w rozsadzie. Dzięki temu posadzone sadzonki będą już większe i szybciej zaczną owocować.

Świeżo posadzone pomidory wymagają odpowiedniej pielęgnacji. W ich przypadku bardzo ważne jest regularne podlewanie oraz promienie słoneczne. Bez tego pomidory nie będą rosnąć. Sadzonki wymagają także nawożenia. Dostarcza ono potrzebnych substancji odżywczych, których może brakować w glebie. Do nawożenia pomidorów warto stosować płynne odżywki, które możesz kupić w sklepach ogrodniczych. W sprzedaży są gotowe mieszanki do pomidorów. Wśród domowych nawozów do pomidorów najczęściej polecane są łupiny cebuli, kompostownik oraz fusy z kawy.

Doświadczeni ogrodnicy mają także inne sposoby na nawożenie sadzonek pomidorów. Dużą popularnością cieszy się zakopywanie surowego jajka w ziemi. Należy to zrobić zanim posadzi się pomidory. Surowe jajko należy umieścić w ziemi na głębokości kilku centymetrów. Jeżeli zakopiesz je zbyt płytko, to podczas procesów rozkładu może zacząć ulatniać się nieprzyjemny zapach charakterystyczny dla jajek. Surowe jajko zakopane w ziemi rozkładając się będzie uwalniało substancje odżywcze do gleby. Wzbogaci ono ziemię o potas, magnez, fosfor oraz żelazo. Dodatkowo surowe jajko może użyźnić glebę. Również skorupki po jajku mają znaczenie. Zawierają one węglan wapnia, który poprawia strukturę podłoża i pozytywnie wpływa na odporność wielu roślin. Nawożenie sadzonek poprzez zakopywanie odżywki w glebie sprawia, że substancje odżywcze uwalniają się przez dłuższy czas, co ma znaczenie przy młodych roślinach.