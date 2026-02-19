Wpuść 5 kropli do wody i przetrzyj liście monstery z kurzu. Będą lśnić jak z okładki magazynu ogrodniczego. Nabłyszczanie liści monstery

Regularne usuwanie kurzu z liści monstery jest kluczowe dla jej zdrowia i prawidłowej fotosyntezy, a także wpływa na jakość powietrza w domu.

Wpuść 5 kropli do wody i przetrzyj liście monstery z kurzu. Będą lśnić

W pielęgnacji monstery oprócz ich podlewania i nawożenia, raz na jakiś czas należy usunąć kurz z jej liści. Dzięki temu pozwolisz roślinie na prawidłową fotosyntezę, a ona będzie rosła jak szalona i z pewnością będzie także odporniejsza na wszelkie zarazy i choroby. Podczas zabiegu można dodatkowo zadbać o nabłyszczenie liści monstery. To sprawi, że posiadaczka oryginalnych liści będzie prezentować się niczym roślina z okładki magazynu ogrodniczego. O wycieraniu kurzu z liści roślin mówi się niewiele, ale każdy prawdziwy fanatyk roślin w domu doskonale zdaje sobie z tego sprawę. To kwestia nie tylko wyglądu naszych roślin, ale też zdrowia domowników. W końcu nadmiar kurzu to alergie i problemy z drogami oddechowymi. A czym najlepiej i najbezpieczniej przecierać liście monstery? Polecany do tego jest olejek neem, który jest naturalnym nabłyszczaczem do roślin doniczkowych. Ten produkt znany jest także ze swoich właściwości pielęgnacyjnych i ochronnych. Jak go stosować? Wpuść kropli olejku do 1 litra letniej wody, wymieszać, a następnie zwilżając w roztworze ściereczkę, delikatnie przetrzeć liście monstery.

Jak działa olejek neem na rośliny? Właściwości

Neem, inaczej miodla indyjska, to słynąca z właściwości leczniczych roślina. Olejek z niej pozyskiwany zawiera azadirachtyna, która jest naturalnym odstraszaczem na owady i tym samym stanowi ochronę przed atakiem szkodników. Mszyce, ziemiórki, tarczniki, mączliki, wciornastki lub wełnowce można zwalczyć, stosując właśnie olejek neem do roślin. Wystarczy zastosować oprysk z olejku na roślinę co 2-3 tygodnie, aby zapewnić jej ochronę.

