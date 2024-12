Wcieram w liście kwiatów doniczkowych. Lśnią przez wiele dni i wyglądają jak z magazynu ogrodniczego. Naturalny nabłyszczacz do liści

Wystarczy 1/2 łyżeczki, aby skrzydłokwiat pięknie zakwitł. Zrób to raz na 4 tygodnie, a obsypie się białymi kwiatami. Domowy nawóz do skrzydłokwiatu

Wcieram w liście kwiatów doniczkowych. Lśnią przez wiele dni

Lubisz otaczać się roślinami i kwiatami, a w Twoim domu parapety są nimi zastawione? To z pewnością doskonale wiesz, że oprócz ich podlewania i nawożenia, raz na jakiś czas należy usunąć kurz z ich liści. Dzięki temu pozwolisz swoim roślinom na prawidłową fotosyntezę, a one będą rosły jak szalone i z pewnością będą odporne na różne zarazy i choroby. Podczas tego prostego zabiegu można dodatkowo zadbać o nabłyszczenie liści. Dzięki temu będą prezentować się niczym rośliny z magazynu ogrodniczego. Ja do nabłyszczania liści swoich roślin doniczkowych wykorzystuje skórkę banana. To prosty i tani sposób, a do tego niezwykle skuteczny. Delikatnie pocieram wnętrzem skórki każdy liść z osobna. Banany nie tylko cudownie zbierają kurz, ale także właśnie nabłyszczają liście roślin. Zawarty w niej fosfor i potas doskonale też odżywią rośliny. Dzięki temu moje rośliny lśnią przez wiele dni. Ten sposób na nabłyszczenie liści świetnie nadaje się do pielęgnacji monstery i zamiokulkasa.

Naturalny nabłyszczacz do liści roślin

Kolejnym sposobem na nabłyszczanie liści kwiatów domowych jest użycie oleju. Wystarczy dodać kilka kropel do wody, której używamy do przecierania rośliny. Jednak trzeba uważać by nie przesadzić z ilością oliwy, bo nadmiar może zatkać receptory liści i doprowadzić do chorób rośliny. Sposób na nabłyszczanie liści olejem sprawdzi się na przykład w przypadku fikusa. Z kolei do nabłyszczania i przecierania liści storczyków najlepsza będzie woda z sokiem z cytry. Ułatwi usunięcie zabrudzeń bez konieczności nadmiernego tarcia. To niezwykle ważne, bo liście łatwo uszkodzić. Do nabłyszczania liści storczyków użyj więc odstanej wody zmieszanej z kilkoma kroplami soku z cytryny. Taką miksturą przetrzyj liście przy pomocy wacików kosmetycznych.