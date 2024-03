Wlewam 5 kropli do wody i przecieram liście roślin w domu. Błyszczą jak nigdy dotąd i są odporne na choroby. Sposób na nabłyszczanie roślin doniczkowych

Zrobiłam to z warzywami do sałatki jarzynowej. Nigdy nie była lepsza, rodzina prosiła o dokładkę. Ten sposób na sałatkę jarzynową sprawi, że będzie smaczna i wyrazista

Wlewam 5 kropli do wody i przecieram liście roślin w domu. Błyszczą jak nigdy dotąd i są odporne na choroby

Jeśli należysz do osób, które uwielbiają otaczać się roślinami i kwiatami, a w Twoim domu parapety są nimi zastawione, to z pewnością wiesz, że oprócz ich podlewania i nawożenia, raz na jakiś czas należy usunąć kurz z ich liści. Dzięki temu pozwolisz swoim roślinom na prawidłową fotosyntezę, a one będą rosły jak szalone i z pewnością będą odporniejsze na wszelkie zarazy i choroby. Podczas zabiegu można dodatkowo zadbać o nabłyszczenie liści. Pomocny w tym będzie olejek neem. Wystarczy dodać 5 kropli olejku do 1 litra letniej wody, wymieszać, a następnie zwilżając w roztworze ściereczkę, delikatnie przecierać liście roślin. Olejek neem to nie tylko wspaniały i naturalny nabłyszczacz do roślin doniczkowych. Ten produkt znany jest także ze swoich właściwości pielęgnacyjnych i ochronnych.

Olejek neem do roślin. Właściwości

Neem, inaczej miodla indyjska, to słynąca z właściwości leczniczych roślina. Olejek z niej pozyskiwany zawiera azadirachtyna, która jest naturalnym odstraszaczem na owady i tym samym stanowi ochronę przed atakiem szkodników. Mszyce, ziemiórki, tarczniki, mączliki, wciornastki lub wełnowce można zwalczyć, stosując właśnie olejek neem do roślin. Wystarczy zastosować oprysk z olejku na roślinę co 2-3 tygodnie, aby zapewnić jej ochronę.