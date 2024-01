i Autor: Shutterstock Kwiaty doniczkowe popularne w PRL-u, znów stają się modne

Pielęgnacja kwiatów

Zamiast wyrzucać przecieram tym liście moich kwiatów. Działa jak domowy nabłyszczacz do kwiatów. Liście są lśniące, a kurz na nich nie osiada

Domowy nabłyszczacz do kwiatów. Kurz w mieszkaniu na tendencje do osiadania na czymkolwiek się da. Nie oszczędza on liści kwiatów doniczkowych. Domowe rośliny to ogromnie siedlisko kurzu. Znam prosty sposób, który nie tylko skutecznie wyczyścić liście roślin z kurzu, ale również działa jak domowy nabłyszczacz do kwiatów. Liście moich roślin są lśniące niczym po specjalistycznych sprayach.