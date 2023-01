Domowy nabłyszczasz do storczyków. Liście będą lśniące i zdrowe, a łodygi obsypią się kwiatami

Storczyki będą kwitły jak szalone pod warunkiem, że będą zdrowe i odżywione. Pielęgnacja storczyków nie jest wymagająca, jednak trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Przede wszystkim na początku warto zadbać o odpowiednie podłoże - musi być wyjątkowo chłonne, a zarazem przepuszczać powietrze. Ważne jest także podlewanie. Storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą za doniczką - roślina sama pobierze tyle wody ile będzie potrzebowała w danym momencie. Kolejnym krokiem pielęgnacji jest usuwanie kurzu z liści.

Domowy nabłyszczacz do storczyków. Lisie będą lśniące i zdrowe a łodygi obsypią się kwiatami

Czym nabłyszczać storczyki i jak wyczyścić liście kwiatów z kurzu? Zamiast sięgać po chemiczne preparaty zajrzyj do warzywniaka. Do odżywiania i nabłyszczania storczyków najlepsza jest woda z cytryną. Taka mikstura ułatwi usunięcie zabrudzeń bez konieczności nadmiernego tarcia. To niezwykle ważne, bo liście łatwo uszkodzić. Żeby kwiaty były zdrowe, trzeba uważać by nie zarysować powierzchni. Do nabłyszczania liści storczyków użyj więc odstanej wody zmieszanej z kilkoma kroplami soku z cytryny. Taką miksturą przetrzyj liście przy pomocy wacików kosmetycznych. Woda z cytryną sprawdzi się także jako odżywka do storczyków, o czym piszemy tutaj.

