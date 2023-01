Storczyki nie kwitną? Wystarczy drobna zmiana w podlewaniu, a kwiaty będą rosły jak w palmiarni

Najlepszy domowy sposób na kwitnące storczyki, bardzo często jest tym najprostszym. Jeśli z jakichś powodów roślina nie kwitnie, warto wprowadzić drobne zmiany, a najłatwiej zacząć od podlewania.

Domowy sposób na kwitnące storczyki. Ważne jest podlewanie

Storczyki to jedne z piękniejszych kwiatów zdobiących nasz parapet. Gdy kwitną wyglądają obłędnie, jednak czasami z jakichś powodów tracą płatki i zamiast okazałego kwiecia, na parapecie straszą zielone badyle. Co zrobić, by storczyki kwitły jak szalone? Zacznijmy od podlewania. Zabieg wymaga specjalnego sposobu, ponieważ orchidee są bardzo narażone na gnicie korzeni. Storczyk musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą (najlepiej deszczówką, lub odstaną miękką wodą z kranu) za doniczką - roślina sama pobierze tyle wody ile będzie potrzebowała w danym momencie. Przy bezpośrednim podlewaniu pamiętaj, by unikać całkowitego zanurzania korzeni w wodzie. A od czasu do czasu warto dodać do wody kilka kropel soku z cytryny. Kolejną ważną sprawą przy pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Czasami kwiaty nie kwitną przez źle dobraną odżywkę. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne by zaaplikować odpowiednią ilość preparatu. Jeśli będzie go zbyt mało storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo spowoduje jedynie rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2-3 razy w tygodniu.

Co daje podlewanie storczyków wodą z cytryną?

Jak pisaliśmy wyżej, od czasu do czasu, warto podlać storczyki wodą z cytryną. Dodanie do wody kilku kropel soku zmienia jej odczyn na kwaśny, a wiele gatunków orchidei doskonale czuje się w takim środowisku. Dzięki temu wypuszcza nowe pąki kwiatowe.

Storczyki. Jak ziemia i stanowisko będzie najlepsze

Niektóre odmiany storczyków wolą stanowiska półcieniste, jak np. storczyki odmiany Phalaenopsis, a inne będą lepiej wzrastały w pełnym słońcu. Ogólnie orchidee to kwiaty ciepłolubne. Idealnie jeśli ustawimy je w lekko zacienionym miejscu i w temperaturze nie niższej niż 22 °C. Trzeba też pamiętać, że storczyki są bardzo delikatne i źle znoszą przeciągi. Kwiaty w doniczce wymagają także odpowiedniego podłoża – musi być wyjątkowo chłonne a zarazem przepuszczać powietrze. Dlatego najprościej będzie wybrać gotową mieszankę do storczyków. Jeśli jednak chcemy sami przygotować podłoże warto użyć: kory sosnowej, łupin kokosa, keramzytu i torfu.

ZOBACZ TEŻ: Grudnik zakwitnie, jak majowa łąka. Użyj tylko domowej odżywki, którą zrobisz w 5 minut

Sonda Storczyki w jakim kolorze podobają Ci się najbardziej? Białym Żółtym Różowym Niebieskim