Najlepszy domowy nabłyszczacz do kwiatów. Sprawdź czym przecierać monsterę, żeby pozbyć się kurzu i odżywić liście

Domowy nabłyszczacz do kwiatów doniczkowych można zrobić ze składników, które większość osób ma w kuchni. Liście zielonych roślin można przecierać z kurzu naturalnymi odżywkami, które nie kosztują wiele. Niekiedy składnikiem takiego nabłyszczacza mogą być nawet resztki po owocach lub napojach. Jeśli chcemy by monstera, zamiokulkas, storczyk lub inne kwiaty doniczkowe były błyszczące, zdrowe i wyglądały, jak z drogiej kwiaciarni możemy zastosować domową odżywkę.

Spis treści

Najlepszy domowy nabłyszczacz do kwiatów. Sprawdź czym przecierać monsterę i zamiokulkasa, żeby pozbyć się kurzu i odżywić liście

Każda z domowych roślin wymaga indywidualnej pielęgnacji, ale niektóre kwiaty doniczkowe mają podobne potrzeby. Jeśli chodzi o starcie kurzu z monstery i zamiokulkasa zasady są podobne. W obu przypadkach warto także zastosować nabłyszczacz, dzięki któremu kurz będzie osadzał się na liściach znacznie wolniej. Do przecierania monstery i zamiokulkasa można wykorzystać wnętrze skórki od banana. Zawarty w niej fosfor i potas dodatkowo odżywią rośliny. Sprawdzi się także odgazowane piwo bezalkoholowe. Nałóż odrobinę popularnego napoju na miękką ściereczkę i delikatnie przetrzyj każdy liść, uważając, by nie uszkodzić jego struktury. Ten sposób także odżywi kwiaty i doda liściom blasku.

Mycie roślin doniczkowych

Jeśli liście roślin doniczkowych są drobne, to najprostszym sposobem oczyszczenia ich z kurzu będzie włożenie doniczki z kwiatem do wanny lub kabiny prysznicowej, zabezpieczenie ziemi folią (tak by nie przelać kwiatów) i skierowanie drobnego, spokojnego strumienia wody na liście. Taka metoda znakomicie sprawdzi się w przypadku beniaminka lub draceny. Jeśli kwiaty są duże i trudno je przenieść rozwiązanie może być spryskiwacz.

Nabłyszczanie kwiatów doniczkowych olejem i cytryną

Kolejnym sposobem na nabłyszczanie liści kwiatów domowych jest użycie oleju. Wystarczy dodać kilka kropel do wody, której używamy do przecierania rośliny. Jednak trzeba uważać, by nie przesadzić z ilością oliwy. Nadmiar może zatkać receptory liści i doprowadzić do chorób rośliny. Sposób na nabłyszczanie liści olejem sprawdzi się w przypadku fikusa. Z kolei do nabłyszczania i przecierania liści storczyków najlepsza będzie woda z sokiem z cytry. Ułatwi usunięcie zabrudzeń bez konieczności nadmiernego tarcia. To niezwykle ważne, bo liście łatwo uszkodzić. Żeby kwiaty były zdrowe, trzeba uważać, by nie zarysować powierzchni. Do nabłyszczania liści storczyków użyj więc odstanej wody zmieszanej z kilkoma kroplami soku z cytryny. Taką miksturą przetrzyj liście przy pomocy wacików kosmetycznych.

