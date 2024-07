Czarne plamy, które pojawiają się na pomidorach, są najczęściej oznaką niedoboru wody i wapnia, dlatego, żeby im zapobiegać, warto badać glebę przed i w trakcie wegetacji rośliny. Jednak jeśli o tym zapomnimy i choroba zaatakuje pomidory, można wykorzystać ekologiczny oprysk, który uratuje pomidory.

Czarne plamy na pomidorach oznaczają chorobę. Trzeba działać szybko. Zrób domowy oprysk na suchą zgniliznę

Jeśli zauważymy pierwsze objawy czarnej zgnilizny na pomidorach, musimy działać szybko. Krzaczki trzeba często podlewać, ale uważać, by nie ich nie przelać i nie zniszczyć korzeni. Ponadto warto usuwać dolne liście, aż do wysokości pierwszych owoców. Dzięki temu wapń niezbędny do prawidłowego rozwoju pomidorów będzie transportowany przez roślinę tam, gdzie jest potrzebny. Należy także usunąć wszystkie zainfekowane owoce oraz liście. Kolejnym krokiem jest stosowanie oprysków, które dostarczą roślinie potrzebny wapń. Dzidek, zamiast kupować gotowe chemiczne preparaty w sklepach ogrodniczych, robił swoją miksturę. Żeby ją przygotować potrzebna będzie rozkruszona kreda, woda, ocet jabłkowy oraz 5 l kanister. Zaczynamy od przygotowania zawiesiny kredowej: 13 g na 100 ml wody. Taką zawiesinę mieszamy z 0,25 ml octu jabłkowego i przelewamy do kanistra. Czekamy około 5 minut i uzupełniamy całość wodą. Taki preparat zasili pomidory w wapń oraz ochroni je przed atakiem patogenów. Naturalny ocet jabłkowy jest także cennym źródłem potasu, sodu, magnezu, siarki fosforu, żelaza i chloru, które wzmacniają roślinę. Domowym preparatem trzeba dobrze spryskać każdą część rośliny, oprysk wykonujemy raz w tygodniu wieczorem.

Nie tylko sucha zgnilizna. Pomidory atakuje także mączniak. Jak zrobić domowy oprysk na mączniaka?

Mączniak prawdziwy rozwija się na roślinach przy ciepłej i suchej pogodzie. Na górnej stronie liści i kwiatach tworzy się biały nalot, który z czasem zmienia kolor na brązowy. Do jego zwalczania tej choroby grzybowej, pomocny będzie domowy oprysk z sody oczyszczonej. Specjalny roztwór szybko poradzi sobie z mączniakiem. Żeby go przygotować, wystarczy rozpuścić 10 g sody w litrze wody. Takim roztworem spryskujemy zaatakowane mącznikiem rośliny. Opryski prowadzimy każdego dnia przez minimum tydzień. W przeciwieństwie do środków chemicznych roztwór z sody jest bezpieczny zarówno dla człowieka, jak i dla środowiska.

