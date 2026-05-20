Duża awaria na Ursynowie. Kilkanaście adresów bez dostaw ciepła

Awaria na Ursynowie - gdzie i do kiedy przerwa w dostawach ciepła?
"Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa, ulica Lachmana 1 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła" - poinformowała spółka za pośrednictwem swojej strony internetowej. Awaria trwa od wtorku, godz. 16:00, a w środę mają być prowadzone dalsze prace naprawcze.
Zgodnie z aktualnymi przewidywaniami sytuacja powinna wrócić do normy w czwartek, 21 maja o godz. 12:00.
Trwającym wyłączeniem zostały objęte następujące adresy:
- Bajaderki 2,
- Bajaderki 4,
- Ciszewskiego 5,
- Ciszewskiego 8,
- Ciszewskiego 9,
- Gutta 1,
- Gutta 2,
- Kiedacza 52,
- Kiedacza 56,
- Kopcińskiego 1,
- Kopcińskiego 3,
- Kopcińskiego 4,
- Kopcińskiego 5,
- Kopcińskiego 6,
- Kopcińskiego 7,
- Kopcińskiego 8,
- Kopcińskiego 9,
- Kopcińskiego 12,
- Kopcińskiego 14,
- Kopcińskiego 16,
- Kopcińskiego 18,
- Nowoursynowska 151,
- Nowoursynowska 153B
- Nowoursynowska 156A,
- Nugat 2,
- Nugat 3,
- Nugat 4,
- Nugat 5,
- Nugat 7,
- Nugat 8,
- Nugat 9,
- Przybylskiego 1,
- Przybylskiego 2,
- Przybylskiego 3,
- Przybylskiego 4,
- Przybylskiego 5,
- Przybylskiego 6,
- Przybylskiego 7,
- Przybylskiego 8,
- Przybylskiego 9,
- Przybylskiego 10,
- Przybylskiego 11,
- Przybylskiego 12,
- Rosoła 58,
- Urwisko 21B.
