Duża awaria na Ursynowie. Kilkanaście adresów bez dostaw ciepła

Awaria na Ursynowie - gdzie i do kiedy przerwa w dostawach ciepła?

"Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa, ulica Lachmana 1 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła" - poinformowała spółka za pośrednictwem swojej strony internetowej. Awaria trwa od wtorku, godz. 16:00, a w środę mają być prowadzone dalsze prace naprawcze.

Zgodnie z aktualnymi przewidywaniami sytuacja powinna wrócić do normy w czwartek, 21 maja o godz. 12:00.

Trwającym wyłączeniem zostały objęte następujące adresy:

Bajaderki 2,

Bajaderki 4,

Ciszewskiego 5,

Ciszewskiego 8,

Ciszewskiego 9,

Gutta 1,

Gutta 2,

Kiedacza 52,

Kiedacza 56,

Kopcińskiego 1,

Kopcińskiego 3,

Kopcińskiego 4,

Kopcińskiego 5,

Kopcińskiego 6,

Kopcińskiego 7,

Kopcińskiego 8,

Kopcińskiego 9,

Kopcińskiego 12,

Kopcińskiego 14,

Kopcińskiego 16,

Kopcińskiego 18,

Nowoursynowska 151,

Nowoursynowska 153B

Nowoursynowska 156A,

Nugat 2,

Nugat 3,

Nugat 4,

Nugat 5,

Nugat 7,

Nugat 8,

Nugat 9,

Przybylskiego 1,

Przybylskiego 2,

Przybylskiego 3,

Przybylskiego 4,

Przybylskiego 5,

Przybylskiego 6,

Przybylskiego 7,

Przybylskiego 8,

Przybylskiego 9,

Przybylskiego 10,

Przybylskiego 11,

Przybylskiego 12,

Rosoła 58,

Urwisko 21B.

