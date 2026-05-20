Duża awaria na Ursynowie. Kilkanaście adresów bez dostaw ciepła

Maria Hędrzak
2026-05-20 7:58

Od godzin popołudniowych we wtorek, 19 maja mieszkańcy kilkudziesięciu adresów na warszawskim Ursynowie mierzą się ze skutkami dużej awarii. Jak podała spółka Veolia Energia Warszawa, w okolicy nastąpiła przerwa w dostawach ciepła. Kiedy sytuacja wróci do normy?

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS Zdjęcie ilustracyjne

Awaria na Ursynowie - gdzie i do kiedy przerwa w dostawach ciepła?

"Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że w rejonie Warszawa, ulica Lachmana 1 nastąpiła przerwa w dostawach ciepła" - poinformowała spółka za pośrednictwem swojej strony internetowej. Awaria trwa od wtorku, godz. 16:00, a w środę mają być prowadzone dalsze prace naprawcze. 

Zgodnie z aktualnymi przewidywaniami sytuacja powinna wrócić do normy w czwartek, 21 maja o godz. 12:00

Trwającym wyłączeniem zostały objęte następujące adresy:

  • Bajaderki 2,
  • Bajaderki 4, 
  • Ciszewskiego 5,
  • Ciszewskiego 8,
  • Ciszewskiego 9,
  • Gutta 1,
  • Gutta 2,
  • Kiedacza 52,
  • Kiedacza 56,
  • Kopcińskiego 1,
  • Kopcińskiego 3,
  • Kopcińskiego 4,
  • Kopcińskiego 5,
  • Kopcińskiego 6,
  • Kopcińskiego 7,
  • Kopcińskiego 8,
  • Kopcińskiego 9,
  • Kopcińskiego 12,
  • Kopcińskiego 14, 
  • Kopcińskiego 16,
  • Kopcińskiego 18,
  • Nowoursynowska 151,
  • Nowoursynowska 153B
  • Nowoursynowska 156A,
  • Nugat 2,
  • Nugat 3,
  • Nugat 4,
  • Nugat 5,
  • Nugat 7,
  • Nugat 8,
  • Nugat 9,
  • Przybylskiego 1,
  • Przybylskiego 2,
  • Przybylskiego 3,
  • Przybylskiego 4, 
  • Przybylskiego 5,
  • Przybylskiego 6,
  • Przybylskiego 7,
  • Przybylskiego 8,
  • Przybylskiego 9,
  • Przybylskiego 10,
  • Przybylskiego 11,
  • Przybylskiego 12,
  • Rosoła 58,
  • Urwisko 21B.

