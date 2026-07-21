Starsza kobieta zepsuła nowożeńcom moment wyjścia z kościoła. Załamana panna młoda pokazała nagranie

Idealne wyjście nowożeńców z kościoła zamieniło się w viralowy incydent, gdy Ula i Dawid Dieu napotkali niespodziewaną przeszkodę.

Starsza kobieta z impetem wtargnęła w kadr, zakłócając wzruszający moment i wywołując oburzenie milionów internautów.

Jej bezczelna odpowiedź na zwrócenie uwagi i próba ponownego zakłócenia ceremonii wstrząsnęły świadkami. Zobacz, jak zareagowała panna młoda!

Starsza kobieta zepsuła nowożeńcom moment wyjścia z kościoła

Ślub to jeden z tych momentów w życiu człowieka, na który czeka z zapartym tchem. Ba! Wiele osób, zwłaszcza płci żeńskiej marzy o ślubie już od najmłodszych lat, szczegółowo obmyślając niemalże każdy szczegół tej uroczystości. Choć wiadomo, że nie da się wszystkiego przewidzieć i przygotować na każdą sytuację, to każda para młoda pragnie, aby ich ślub i wesele było idealne i do końca życia wracali do niego z sentymentem. W końcu organizując wesele, nowożeńcy dbają o to, aby każdy detal był starannie dopracowany. Niestety o ile sami możemy dołożyć wszelkich starań, aby ten dzień przebiegał zgodnie z planem, o tyle nie mamy wpływu na to, jak zachowają się osoby trzecie. Czasami zupełnie obca nam osoba znajdzie się w nieodpowiednim miejscu i czasie, przez co skutecznie zepsuje jeden z najważniejszych momentów w życiu. Tak było tez w przypadku pary młodej, której filmik ukazujący chwilę wyjścia ze kościoła tuż po ceremonii stał się viralem w sieci. Wszystko przez zachowanie pewnej starszej kobiety, która z impetem wepchała się w drzwi kościoła dokładnie w tym momencie, gdy państwo młodzi go opuszczali.

Panna młoda zamieściła nagranie ze staruszką w sieci. Internauci są oburzeni

Ula i Dawid Dieu to nowożeńcy, których wyjście z kościoła zostało zakłócone przez pewną starszą kobietę. Nagranie, na którym widać, jak wchodzi ona między małżonków obejrzało już kilka milionów osób, które nie kryły swojego oburzenia zachowaniem staruszki.

Ale mi się ciśnienie podniosło

Tu brak podstawowej kultury, najpierw się wychodzi, następnie wchodzi

Nie wierzę jak nieszczęśliwym w życiu trzeba być, żeby odwalić takie coś

- pisali zirytowani pod filmikiem.

A wiadomo, że wyjście świeżo upieczonych małżonków z kościoła to wyjątkowy moment, który wszyscy nowożeńcy chcieliby mieć uwieczniony na filmie. W tym przypadku starsza kobieta, która zamiast chwilę poczekać, uparcie postanowiła wejść do kościoła akurat w tym momencie. Panna młoda, obawiając się, że jej suknia zostanie pobrudzona lub przydeptana tuż przed sesją fotograficzną, postanowiła się odsunąć.

W momencie kiedy zobaczyłam ją, to mówię "Co pani robi? Mogła pani chwilę poczekać! Widzi pani, że wychodzimy z kościoła. Co to ma być?"

- wspomina na swoim nagraniu Ula Dieu. Okazuje się, że starsza pani wcale nie zamierzała przepraszać.

"A co mnie wasz ślub?"

- miała odpowiedzieć parze młodej.

Moja siostra zauważyła całą sytuację, więc wbiegła i zabrała tę panią do środka. Z tego, co siostra mi mówiła, ta pani jeszcze zerkała i chciała wyjść ponownie w momencie, w którym my wychodziliśmy po raz drugi, więc moja siostra ją zablokowała

- podkreśliła Ula Dieu w "Dzień dobry TVN".

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