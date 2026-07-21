Starsza kobieta zepsuła nowożeńcom moment wyjścia z kościoła. Załamana panna młoda pokazała nagranie

- Idealne wyjście nowożeńców z kościoła zamieniło się w viralowy incydent, gdy Ula i Dawid Dieu napotkali niespodziewaną przeszkodę.
- Starsza kobieta z impetem wtargnęła w kadr, zakłócając wzruszający moment i wywołując oburzenie milionów internautów.
- Jej bezczelna odpowiedź na zwrócenie uwagi i próba ponownego zakłócenia ceremonii wstrząsnęły świadkami. Zobacz, jak zareagowała panna młoda!
Starsza kobieta zepsuła nowożeńcom moment wyjścia z kościoła
Ślub to jeden z tych momentów w życiu człowieka, na który czeka z zapartym tchem. Ba! Wiele osób, zwłaszcza płci żeńskiej marzy o ślubie już od najmłodszych lat, szczegółowo obmyślając niemalże każdy szczegół tej uroczystości. Choć wiadomo, że nie da się wszystkiego przewidzieć i przygotować na każdą sytuację, to każda para młoda pragnie, aby ich ślub i wesele było idealne i do końca życia wracali do niego z sentymentem. W końcu organizując wesele, nowożeńcy dbają o to, aby każdy detal był starannie dopracowany. Niestety o ile sami możemy dołożyć wszelkich starań, aby ten dzień przebiegał zgodnie z planem, o tyle nie mamy wpływu na to, jak zachowają się osoby trzecie. Czasami zupełnie obca nam osoba znajdzie się w nieodpowiednim miejscu i czasie, przez co skutecznie zepsuje jeden z najważniejszych momentów w życiu. Tak było tez w przypadku pary młodej, której filmik ukazujący chwilę wyjścia ze kościoła tuż po ceremonii stał się viralem w sieci. Wszystko przez zachowanie pewnej starszej kobiety, która z impetem wepchała się w drzwi kościoła dokładnie w tym momencie, gdy państwo młodzi go opuszczali.
Panna młoda zamieściła nagranie ze staruszką w sieci. Internauci są oburzeni
Ula i Dawid Dieu to nowożeńcy, których wyjście z kościoła zostało zakłócone przez pewną starszą kobietę. Nagranie, na którym widać, jak wchodzi ona między małżonków obejrzało już kilka milionów osób, które nie kryły swojego oburzenia zachowaniem staruszki.
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Ale mi się ciśnienie podniosło
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Tu brak podstawowej kultury, najpierw się wychodzi, następnie wchodzi
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Nie wierzę jak nieszczęśliwym w życiu trzeba być, żeby odwalić takie coś
- pisali zirytowani pod filmikiem.
A wiadomo, że wyjście świeżo upieczonych małżonków z kościoła to wyjątkowy moment, który wszyscy nowożeńcy chcieliby mieć uwieczniony na filmie. W tym przypadku starsza kobieta, która zamiast chwilę poczekać, uparcie postanowiła wejść do kościoła akurat w tym momencie. Panna młoda, obawiając się, że jej suknia zostanie pobrudzona lub przydeptana tuż przed sesją fotograficzną, postanowiła się odsunąć.
W momencie kiedy zobaczyłam ją, to mówię "Co pani robi? Mogła pani chwilę poczekać! Widzi pani, że wychodzimy z kościoła. Co to ma być?"
- wspomina na swoim nagraniu Ula Dieu. Okazuje się, że starsza pani wcale nie zamierzała przepraszać.
"A co mnie wasz ślub?"
- miała odpowiedzieć parze młodej.
Moja siostra zauważyła całą sytuację, więc wbiegła i zabrała tę panią do środka. Z tego, co siostra mi mówiła, ta pani jeszcze zerkała i chciała wyjść ponownie w momencie, w którym my wychodziliśmy po raz drugi, więc moja siostra ją zablokowała
- podkreśliła Ula Dieu w "Dzień dobry TVN".