"Żona zapisała mnie na kurs tańca. Dopiero na miejscu poznałem prawdziwy powód"

„Kiedy prowadzisz autobus, spontaniczność ma rozkład jazdy”

Mam czterdzieści pięć lat i jeżdżę na takiej linii, że zawsze ktoś biegnie za autobusem, a zawsze ktoś inny ma pretensje, że nie poczekałem. W kółko te same przystanki, te same twarze, ten sam termos z kawą w uchwycie. W domu najbardziej cenię ciszę, normalny obiad, wiadomości i święty spokój.

Anka ostatnio powtarzała, że „zardzewieliśmy”. Że wszystko robimy jak z rozpiski, nawet kłótnie. A ja zamiast dyskutować, zdejmowałem buty w przedpokoju i pytałem, czy jest coś do zjedzenia na jutro do pracy.

Któregoś dnia po mojej późnej zmianie położyła przede mną ulotkę szkoły tańca. „Kurs dla par, podstawy, nic wielkiego” powiedziała tonem, jakby chodziło o nowy jogurt. Uśmiechnęła się i dorzuciła: „Będzie fajnie, zobaczysz”.

„Nowe buty na raty i lustra, które nie wybaczają”

W weekend wyciągnęła mnie do sklepu sportowego, jakbyśmy szli po śrubki, a nie po buty do tańca. Wybrała mi czarne, z miękką podeszwą, i od razu zapytała sprzedawcę o raty. Pomyślałem, że to już lekka przesada, ale nie chciałem robić sceny przy kasie.

W drodze do szkoły tańca Anka była nakręcona jak przed wyjazdem. Co chwilę poprawiała włosy w lusterku i sprawdzała godzinę w telefonie. Powiedziała, że za miesiąc jest wesele koleżanki i że „dobrze by było nie stać jak kołek”. Tego akurat nie musiała mi tłumaczyć.

Sala była na piętrze, za drzwiami z szybą. W środku wielkie lustra, drewniana podłoga i taki zapach jak w nowo otwartym sklepie, trochę lakieru, trochę perfum. Instruktorka, szczupła blondynka w legginsach, przywitała nas z uśmiechem, a ja od razu pomyślałem, że moje nowe buty świecą się jak latarnia.

„Usłyszałem przy recepcji coś, czego nie powinienem”

Zaczęliśmy od prostych kroków. Lewa, prawa, obrót, uśmiech. Próbowałem prowadzić Ankę tak, jak nam kazano, delikatnie, bez szarpania, tylko ona była spięta jak w kolejce do lekarza.

W przerwie poszedłem po wodę do automatu. Stałem przy recepcji, grzebałem w kieszeni za drobnymi i wtedy usłyszałem, jak Anka rozmawia z instruktorką przy lustrze. Mówiła ciszej, ale sala była mała i wszystko się niosło, jak w autobusie, kiedy ktoś obgaduje kierowcę.

„Ja muszę wyglądać lepiej niż Magda” powiedziała Anka takim rzeczowym tonem, jakby to były wyniki badań. „Ona zawsze była idealna, a teraz jeszcze ten jej mąż, co wszystko umie. Proszę mi powiedzieć, co zrobić, żebyśmy przy nich wypadli lepiej.”

Stałem z butelką w ręce i poczułem ścisk w klatce. Ja tam byłem „żebyśmy wypadli”. Jak rekwizyt do zdjęcia, który ma tylko dobrze wyglądać w kadrze.

„Próbowałem żartować, ale w środku coś mnie szarpało”

Wróciłem na parkiet i udawałem, że nic nie słyszałem. Anka rzuciła na mnie szybkie spojrzenie, jakby sprawdzała, czy mam dobry humor, czy zaraz zacznę marudzić. Uśmiechnąłem się, ale to był uśmiech z obowiązku, taki jak do pasażera, który już ma pretensje.

Po zajęciach, w samochodzie, rzuciłem: „To wesele twojej koleżanki ma aż takie znaczenie?”. Anka zrobiła minę, jakby ją ktoś złapał na czymś głupim. „Nie przesadzaj. Po prostu chcę, żebyśmy się dobrze bawili” odpowiedziała i od razu przeskoczyła na temat dopłaty za dodatkową lekcję.

W domu postawiła moje buty na półce w przedpokoju, na widoku. „Nie zgub ich, bo szkoda pieniędzy” powiedziała, jakby to był sprzęt do roboty. A ja pomyślałem o tych ratach i o tym, że nawet nie zapytała, czy ja w ogóle chcę tańczyć.

Na kolejnych zajęciach Anka zaczęła liczyć kroki pod nosem. „Raz, dwa, trzy” syczała, kiedy tylko zrobiłem coś inaczej. Niby to było zabawne, ale coraz częściej czułem się jak dzieciak, który ma nie zawstydzić rodzica na wywiadówce.

„Nagle okazało się, że ja łapię rytm, a ona się spina”

Po kilku zajęciach instruktorka puściła szybszą muzykę i powiedziała, że teraz spróbujemy bez liczenia. Coś mi w końcu kliknęło. Może dlatego, że za kierownicą też łapię rytm miasta, światła, hamowanie. Zamiast kombinować, zacząłem po prostu słuchać muzyki.

Anka za to robiła się coraz bardziej sztywna, jakby ktoś ją z każdą minutą dokręcał. Mnie prowadzenie zaczęło wychodzić naturalnie. Instruktorka uśmiechnęła się i powiedziała: „Ma pan fajne prowadzenie, spokojne, pewne”. Poczułem normalną, ciepłą dumę. Dawno nie miałem czegoś takiego.

Anka od razu spochmurniała. W lustrze widziałem, jak prostuje ramiona i zaciska usta. Po przerwie uparła się na bardziej „efektowny obrót”, bo „na weselu to musi wyglądać”. I wtedy pierwszy raz powiedziałem tam na serio: „A może to ma po prostu być przyjemne?”.

Zajęcia zaczęły mi sprawiać frajdę, choć Anka przyszła tam z zupełnie innego powodu. Czekałem na tę jedną godzinę w tygodniu, bo na parkiecie nikt nie pytał, czemu autobus nie przyjechał pięć minut temu. Liczyło się tylko to, czy umiem być uważny na drugą osobę. A im lepiej mi szło, tym bardziej Anka wyglądała tak, jakby przegrywała swój cichy konkurs.

„Na weselu nie zatańczyłem dla publiki, tylko dla siebie”

W dzień wesela Anka była napięta od rana. Prasowała sukienkę, poprawiała makijaż i co chwilę powtarzała: „Tylko mnie nie wystaw”, jakbym miał jej zepsuć zdjęcia. Moje buty do tańca wylądowały w reklamówce jak sprzęt na zawody.

Na sali Magda rzeczywiście wyglądała świetnie. A jej mąż to był ten typ, co nawet stojąc przy stole wygląda, jakby wygrał konkurs w byciu idealnym. Anka ścisnęła mnie za rękę, kiedy ich witaliśmy, i uśmiechała się szerzej niż zwykle. A ja czułem, że wchodzimy w tę jej rywalizację, której nigdy nie ogarniałem.

Kiedy DJ puścił pierwszą szybszą piosenkę, Anka od razu pociągnęła mnie na parkiet. Zrobiliśmy kilka kroków i obrót, wszystko poprawnie. Tylko ja nie miałem ochoty na popisy. Nie szukałem spojrzeń ani oklasków. Tańczyłem spokojnie, żeby ona się nie potknęła i żebyśmy nie musieli nikomu nic udowadniać.

Po powrocie do domu było już cicho. Anka usiadła na łóżku i zaczęła odpinać kolczyki. Postawiłem na podłodze te buty kupione na raty i powiedziałem: „Mogę z tobą tańczyć. Tylko nie chcę być dodatkiem do czyjegoś wizerunku. Bliskość nie potrzebuje publiczności”.

Nie odpowiedziała od razu. Popatrzyła na mnie tak, jakby pierwszy raz dotarło do niej, że ja też mam swoje zdanie, a nie tylko kierownicę i grafik. Po chwili mruknęła: „Ja po prostu nie chcę wypadać gorzej”. Brzmiało to bardziej jak zmęczenie niż jak duma.

Tydzień później sama zapytała, czy idziemy na zajęcia. Bez Magdy, bez wesela, bez całego tego „lepiej”. A ja, zakładając te śmiesznie eleganckie buty, pomyślałem, że może wreszcie tańczymy dla siebie, a nie pod porównania. I że to „wspólne” zaczyna w końcu brzmieć normalnie, a nie jak kolejny projekt do odhaczenia.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.