"Na pierwszej randce spytał, czy mogę udawać jego byłą przed rodzicami"

„Zamiast flirtu usłyszałam propozycję, której nie da się wymyślić”

Spotkaliśmy się w małej kawiarni obok mojej szkoły. Taka z kredową tablicą i ciastem marchewkowym, które zawsze wygląda lepiej, niż smakuje. Nazywał się Bartek, 36 lat, zdjęcia w aplikacji miał zwyczajne, bez ryb i bez siłowni. Przyszedł punktualnie, w koszuli. Trochę za poważny jak na zwykłą kawę.

Rozmowa szła całkiem normalnie. Praca, podróże, jakaś śmieszna historia o jego koledze, który pomylił lotnisko. Ja opowiedziałam o uczniu, który uparcie mówi „I goed to school”, mimo że tłumaczę mu to od września. Bartek się uśmiechał, ale miałam wrażenie, że myślami jest gdzie indziej.

W pewnym momencie odłożył telefon ekranem do dołu. Tak, że aż stuknęło o blat. Wziął łyk americano i spojrzał na mnie tak, jak nauczyciel patrzy na klasę przed trudnym sprawdzianem. „Mam prośbę… trochę nietypową” powiedział. I już wiedziałam, że to będzie ten moment, kiedy w głowie zapala się lampka ostrzegawcza.

„Powiedział to tak, jakby to było całkiem normalne”

- Mogłabyś… wpaść ze mną do rodziców na obiad? I przez godzinę udawać moją byłą narzeczoną.

Zaśmiałam się odruchowo, bo w mojej głowie to brzmiało jak scenka z kiepskiego sitcomu. „Ha, ha, dobre” powiedziałam, ale on nie drgnął. Nawet się nie uśmiechnął. Zero „puszczania oka”, że to żart.

- Oni myślą, że to ona mnie zostawiła. A było odwrotnie. Chcę im to pokazać. Zobaczą cię i temat się zamknie.

„Po temacie”, jakby chodziło o oddanie książki do biblioteki. Zaczęłam mieszać łyżeczką, choć nie miałam już cukru w kawie. Zapytałam, czemu nie powie im po prostu prawdy. Wzruszył ramionami, jakby to było oczywiste. „Nie słuchają. Jak zobaczą… zrozumieją” dodał, a ja poczułam, że tu nie chodzi o zrozumienie, tylko o wygranie czegoś w cudzych oczach.

„Dałam się wciągnąć, bo obiecał, że to tylko godzina”

Powinnam wstać, zapłacić i wyjść. Naprawdę. Tylko że Bartek mówił szybko, jakby recytował plan ratunkowy. Że to tylko godzina, że rodzice są „normalni”, że on mnie odwiezie, że nie będzie żadnych scen.

Nie wiem, czy zadziałała ciekawość, czy to moje wieloletnie przyzwyczajenie do łagodzenia napięć, bo w pracy ciągle komuś coś tłumaczę i rozbrajam konflikty. Pomyślałam: dobra, wpadnę, posiedzę, powiem „dzień dobry”, przeżyję i wrócę do domu. Najwyżej będę miała historię do pokoju nauczycielskiego. Chociaż pewnie i tak bym jej nikomu nie opowiedziała.

Po drodze do jego auta Bartek zatrzymał się przy kwiaciarni. Kupił bukiet tulipanów, żółtych i różowych, taki z folią, która szeleści. Wcisnął mi go do rąk, jakby to był rekwizyt do tej całej akcji. „Dla mamy” powiedział, i w tym momencie zrozumiałam, że mam być elementem dekoracji: dziewczyna z kwiatami, miła, odpowiednia, pasująca do obrazka.

W samochodzie powtórzył mi imię tej byłej, jakbym miała je wyryć na pamięć. „Kasia. Powiedz, że miałaś dużo pracy i dlatego się nie odzywałaś” mówił, patrząc na drogę. Ja gapiłam się na tulipany, bo łatwiej było patrzeć na kwiaty niż myśleć, co ja właściwie robię.

„U nich pachniało rosołem, a ja czułam się jak intruz”

Dom jego rodziców był typowo „niedzielny”: czyste okna, dywan z frędzlami i ciasto już czekające pod ściereczką. Otworzyła jego mama, w fartuchu, z rękami jeszcze wilgotnymi po zmywaniu. Uśmiechnęła się, ale od razu było widać ostrożność. Taką jak wtedy, kiedy ktoś staje w drzwiach i nie wiadomo, po co przyszedł.

- Dzień dobry. Jestem Alicja.

- Bartek mówił, że przyjedzie sam.

Ojciec wyszedł z salonu, wycierając okulary. Zmierzył mnie od stóp do głów, ale bez oceny. Raczej z jakąś cichą rezygnacją. Bartek wszedł za mną, pewny siebie, i podał tulipany mamie jak dowód w sprawie. „Mamo, to dla ciebie. No i… Kasia” rzucił, a ja prawie upuściłam bukiet, bo przez sekundę nie wiedziałam, czy mam się poprawić, czy grać dalej.

Usiedliśmy do stołu, a on od razu wszedł w rolę. Opowiadał o pracy, śmiał się głośniej niż w kawiarni, dotknął mnie lekko w ramię, jakbyśmy mieli wspólne wspomnienia. Ja odpowiadałam krótkimi zdaniami. Takimi jak na zebraniu w szkole, kiedy człowiek chce, żeby temat się już skończył.

Najdziwniejsze było to, że rodzice nie zadawali pytań, które normalnie padają. Nikt nie powiedział: „Kasiu, jak tam u ciebie?” Nikt nie rzucił: „A pamiętasz, jak byliście w Zakopanem?” Cisza była ciężka i dziwna. Taka, że aż chciało się coś powiedzieć, byle ją przerwać.

„Oni od razu wiedzieli. I wtedy zrobiło mi się naprawdę głupio”

Wstałam po dokładkę, bo nie wiedziałam, co zrobić z rękami. W kuchni mama Bartka nalewała zupę do wazy, a ja stałam obok z bukietem tulipanów na blacie. Szeleściła folia, a ona mówiła cicho, bez patrzenia na mnie.

- Pani Alicjo, prawda? Bartek… czasem sobie układa rzeczy w głowie po swojemu.

Zamarłam. Serce mi przyspieszyło. Jak w klasie, kiedy komuś spada telefon i nagle wszyscy udają, że nic się nie stało. Chciałam przeprosić i uciec, ale ona położyła dłoń na moim przedramieniu, krótko, jakby prosiła o chwilę.

- My wiemy, że pani nie jest Kasią. Kasię znamy. Proszę mu tylko powiedzieć prawdę. Że to on odszedł, a nie ona go zostawiła. Bo my mu tego nie umiemy powiedzieć tak, żeby nie zrobił z tego wojny.

Ojciec stanął w drzwiach kuchni i kiwnął głową, jakby potwierdzał wyrok. Poczułam się wciągnięta jeszcze głębiej, tylko już nie w jego teatr, a w ich bezradność. Wróciłam do stołu z wąskim uśmiechem, a w głowie miałam jedno: ja przyszłam na kawę, a teraz mam być posłańcem w rodzinnej sprawie.

„Wyszłam przed deserem. To nie była moja sprawa”

Bartek kroił schabowego, jakby od tego zależało jego życie, i od czasu do czasu zerkał na rodziców z satysfakcją. „No i co, mamo? Widzisz?” rzucał niby żartem, ale czuć było napięcie. Takie, że odechciewało się jeść. Popatrzyłam na jego dłonie, na to, jak mocno ściska widelec, i zrozumiałam, że on nie chce żadnego pojednania, tylko świadków.

- Bartek, mogę ci coś powiedzieć? Bez grania?

- Co, źle się czujesz? Jeszcze sernik będzie, mama robi najlepszy.

- Nie jestem Kasią. Jestem Alicja. Poznaliśmy się w aplikacji. I serio, pierwsza randka nie powinna wymagać żadnych przygotowań aktorskich.

Zapadła cisza tak równa, że słychać było tykanie zegara w salonie. Bartek momentalnie zrobił się czerwony. Widać było, że nie wie, co powiedzieć. Otworzył usta, zamknął, spojrzał na rodziców, a oni nie uciekli wzrokiem. Mama tylko poprawiła serwetkę i powiedziała spokojnie: „Synku, usiądź”.

Wstałam, wzięłam torebkę i bukiet, który nagle wydał mi się absurdalnie ciężki. Położyłam tulipany na komodzie w przedpokoju, bo były dla jego mamy, nie dla całej tej sytuacji. Na pożegnanie powiedziałam „dziękuję za obiad” i wyszłam, zanim na stół wjechał deser.

Na przystanku sprawdziłam telefon. Jedna wiadomość od Bartka: „Mogłaś nie robić sceny”. Nie odpisałam. W domu zrobiłam sobie herbatę i dopiero wtedy dotarło do mnie, że przez godzinę byłam w czyimś planie, a nie w swojej niedzieli. Od tamtej pory, kiedy na randce słyszę „mam prośbę, trochę nietypową”, od razu robię się czujna. Bo po tej historii wiem, że kawa potrafi być najnormalniejszą częścią całego spotkania.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.