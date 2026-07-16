"Synowa poprosiła mnie o opiekę nad wnukiem, a potem wystawiła mi ocenę w aplikacji"

Redakcja se.pl
2026-07-16 7:39

Synowa przysłała mi link do rodzinnej aplikacji, żebym „widziała grafik” opieki nad moim pięcioletnim wnukiem. Kliknęłam bez większego namysłu, bo przecież od miesięcy odbieram małego z przedszkola i siedzę z nim do wieczora, kiedy oni wracają z pracy. Tego samego dnia telefon zawibrował i zobaczyłam trzy gwiazdki oraz komentarz o obiedzie i bajkach. Wtedy dotarło do mnie, że w tym domu przestałam być babcią, a zostałam darmową usługą.

Zasmucona starsza kobieta siedząca na kanapie z dłonią przy brodzie. O historii oceniania babci w aplikacji przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte

„Odbiór z przedszkola, jak zawsze. Tylko że tym razem z aplikacją”

Stałam pod przedszkolem, jak zwykle. Dzieci wylewały się drzwiami, ktoś płakał, ktoś śmiał się na całe gardło, a mój Jaś wypatrzył mnie pierwszy i rzucił się z plecakiem, który był większy od niego. Pachniał plasteliną i tym ich przedszkolnym obiadem, co zawsze ma w sobie coś z koperku.

W drodze do domu opowiadał, że pani pozwoliła mu być „dyżurnym od krzeseł”. Słuchałam, a w kieszeni czułam ciężar telefonu, bo chwilę wcześniej przyszła wiadomość od Magdy, mojej synowej. „Mamo, tu masz link do apki. Będzie ci łatwiej ogarniać, co i kiedy” – napisała. Brzmiało to tak, jakby chodziło o odbiór paczki z paczkomatu.

Nie chciałam robić sceny na ulicy, w drodze do domu. Kliknęłam, coś się zainstalowało, wyskoczyły kolorowe kafelki, harmonogram, jakieś ikonki. Jaś ciągnął mnie za rękaw: „Babciu, a możemy dziś naleśniki?”, a ja tylko pomyślałam, że w sumie dobrze, że jest porządek.

„W ich mieszkaniu wszystko jest poukładane. A mój czas też jakby już był w grafiku”

U nich w mieszkaniu jest zawsze tak, jakby ktoś dopiero co skończył zdjęcia do katalogu. Jasne blaty, żadnych papierów na wierzchu, ładowarka zwinięta w równy krążek. Zdejmując buty, odruchowo poprawiłam dywanik, bo leżał krzywo. I od razu poczułam się jak intruz.

Jaś poleciał do klocków, a ja zaczęłam robić obiad. W lodówce wszystko w pudełkach z naklejkami. Magda wypisuje na nich daty. Znalazłam pierś z kurczaka, warzywa, ryż, wszystko było. Tylko Jaś co chwilę przybiegał z pytaniami, czy może już bajkę, czy może lizaka, czy może „tylko jeden sok”.

Po południu zadzwonił mój syn, Paweł. Powiedział, że utknął w korku i Magda ma jeszcze spotkanie online, ale „to standard, prawda?”. Odpowiedziałam, że jasne, że dam radę, jak zawsze. Odłożyłam telefon na blat i pomyślałam, że kiedyś „jak zawsze” brzmiało jakoś cieplej.

„Dostałam trzy gwiazdki. Za opiekę nad własnym wnukiem”

Wieczorem, kiedy już miałam wychodzić, Magda wpadła do mieszkania szybkim krokiem, w płaszczu, z torbą na laptopa. Ucałowała Jasia w czubek głowy, rzuciła tylko: „Cześć, Tereska”. Jakbyśmy mijały się w windzie. I od razu: co jadł, ile pił, czy był na nocniku. Odpowiadałam po kolei, a ona już w połowie wyciągnęła telefon i coś klikała.

W domu, u siebie, dopiero zdjęłam kurtkę, postawiłam czajnik i usiadłam. Telefon zawibrował na stole, tak krótko, jakby ktoś zapukał palcem. Powiadomienie z aplikacji: „Opieka nad Jasiem zakończona. Oceń”. A pod spodem: trzy gwiazdki.

Przez chwilę patrzyłam, jakby mi się literki rozjeżdżały. Komentarz był krótki, rzeczowy, bez złośliwości, i może to było najgorsze: „Obiad podany późno, bajka za długo, jutro proszę max 20 min”. Poczułam się jak dziecko z dzienniczkiem do podpisu. Tylko że mam sześćdziesiąt jeden lat i swoje życie.

Zadzwoniłam do Pawła, zanim zdążyłam się rozmyślić. Odebrał po trzecim sygnale, zmęczonym głosem. Powiedziałam: „Paweł, czy ty wiesz, że twoja żona właśnie dała mi trzy gwiazdki?”. W słuchawce zapadła cisza, taka, w której słychać, jak ktoś mruga.

„Wmawiałam sobie, że to nic. A jednak mnie to gryzło”

Rano zaczęłam sama siebie uspokajać. Że może ta aplikacja tak działa, że to automatyczne, że ona kliknęła przypadkiem. Że młodzi mają tyle spraw w głowie, że potrzebują systemu, listy, kontroli, bo inaczej się rozsypią. Ja też kiedyś pisałam na kartce, o której odebrać dziecko i kiedy kupić chleb.

Magda napisała przed południem: „Dzięki za wczoraj, dziś widzisz w apce, o której przedszkole, bo mamy zmianę”. Odpisałam tylko: „Widzę”. I nawet nie chciało mi się dorzucić uśmiechu, choćby takiego z kropek.

Po południu znowu byłam pod przedszkolem. Wzięłam Jasia za rękę i poczułam, że ściskam mocniej niż zwykle, jakbym się bała, że mi go ktoś oceni i odbierze. W domu zrobiłam obiad szybciej. I nastawiłam minutnik do bajki, chociaż Jaś patrzył na mnie zdziwiony: „Babciu, czemu ty masz zegar jak w przedszkolu?”. Powiedziałam, że tak sobie przypominam o czasie, i aż mnie zabolało, że muszę mu kłamać w takiej drobnej sprawie.

„Ona ocenia wszystkich. Nawet własną mamę”

Wieczorem, gdy Jaś zasnął na kanapie, a ja czekałam na powrót Magdy i Pawła, telefon leżał obok mnie. Aplikacja mrugała powiadomieniami, coś się odświeżało, pojawiały się kolejne kafelki. Przesunęłam palcem i trafiłam na zakładkę, której wcześniej nie widziałam: „Historia”.

To wyglądało jak jakaś historia zleceń, jak w aplikacji dla klientów. „Sprzątanie, 4 gwiazdki: ok, ale proszę nie przestawiać kosmetyków”. „Kurier, 2 gwiazdki: zostawił paczkę u sąsiadki”. „Mama M., 3 gwiazdki: spóźnienie 15 min, za dużo słodyczy”. To „Mama M.” aż mnie ścisnęło w środku. Bo zobaczyłam w tym siebie, tylko pod inną etykietą.

Wróciła Magda, weszła do salonu cicho, zobaczyła mnie z telefonem i jej twarz na sekundę zastygła. Nie krzyczałam, nie machałam rękami. Powiedziałam spokojnie: „Magda, ty naprawdę wystawiasz tu ludziom oceny?”. Ona odparła równie spokojnie, jakbyśmy rozmawiały o pogodzie: „To pomaga ogarniać, inaczej wszystko się rozjeżdża”.

Paweł stał w progu i udawał, że zajmuje się paskiem od torby. Widziałam, że nie chce wchodzić między nas. Tylko że to już nie było „między nami”. Ta aplikacja weszła do kuchni, do bajek, do mojego czasu z wnukiem.

„Od teraz: niedziela dla mnie i Jasia. Bez gwiazdek”

Usiedliśmy w kuchni, przy tym ich idealnie czystym stole. Ja miałam wrażenie, że wszystko nagle jest zbyt jasne, zbyt gładkie, jak w gabinecie. Magda zaczęła tłumaczyć, że w pracy ma KPI i feedback. Że jak nie ma zasad, to ludzie się przyzwyczajają i potem „nikt nie szanuje czasu”. Słuchałam, mieszałam herbatę łyżeczką i patrzyłam, jak kręci się cytryna.

- Magda, ja nie jestem twoim pracownikiem.

- Ja tego tak nie traktuję. Po prostu to system. I nie chciałam cię urazić.

- To czemu czuję się jak ktoś, kogo można ocenić po bajce?

Paweł w końcu podniósł wzrok. Powiedział cicho: „Mamo, może przesadzasz…”. Tylko że brzmiał, jakby sam nie był pewien. Ja nie miałam ochoty wyciągać wszystkich żali z ostatnich miesięcy, tych drobnych „możesz jeszcze”, „dasz radę”, „ty przecież masz czas”. Wyjęłam telefon, otworzyłam wiadomość do Magdy i zaczęłam pisać, przy nich, bez teatralności.

Napisałam: „Od teraz jestem babcią od niedzieli. Spacer, plac zabaw, czas z Jasiem. Resztę ogarnijcie z kimś, komu możecie wystawiać gwiazdki. Ja wolę, żeby Jaś pamiętał, że byłam z nim, a nie że odhaczyłam dwadzieścia minut bajki”. Wysłałam i dopiero wtedy poczułam, jak schodzi ze mnie napięcie, jakbym zdjęła ciasne buty.

Wyszłam, a na klatce schodowej usłyszałam, jak w mieszkaniu coś stuknęło, może kubek, może nerwy. Na dworze było chłodno, pachniało spalinami i wieczorem. Szłam wolniej niż zwykle, pierwszy raz od dawna bez poczucia, że muszę się do czegoś dopasować. W niedzielę poszłam po Jasia, wzięłam go za rękę i zamiast patrzeć na zegarek, patrzyłam na niego, jak skacze po krawężniku i udaje, że jest krokodylem. Telefon został w torebce, cichy, bez gwiazdek.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki