"Synowa poprosiła mnie o opiekę nad wnukiem, a potem wystawiła mi ocenę w aplikacji"

„Odbiór z przedszkola, jak zawsze. Tylko że tym razem z aplikacją”

Stałam pod przedszkolem, jak zwykle. Dzieci wylewały się drzwiami, ktoś płakał, ktoś śmiał się na całe gardło, a mój Jaś wypatrzył mnie pierwszy i rzucił się z plecakiem, który był większy od niego. Pachniał plasteliną i tym ich przedszkolnym obiadem, co zawsze ma w sobie coś z koperku.

W drodze do domu opowiadał, że pani pozwoliła mu być „dyżurnym od krzeseł”. Słuchałam, a w kieszeni czułam ciężar telefonu, bo chwilę wcześniej przyszła wiadomość od Magdy, mojej synowej. „Mamo, tu masz link do apki. Będzie ci łatwiej ogarniać, co i kiedy” – napisała. Brzmiało to tak, jakby chodziło o odbiór paczki z paczkomatu.

Nie chciałam robić sceny na ulicy, w drodze do domu. Kliknęłam, coś się zainstalowało, wyskoczyły kolorowe kafelki, harmonogram, jakieś ikonki. Jaś ciągnął mnie za rękaw: „Babciu, a możemy dziś naleśniki?”, a ja tylko pomyślałam, że w sumie dobrze, że jest porządek.

„W ich mieszkaniu wszystko jest poukładane. A mój czas też jakby już był w grafiku”

U nich w mieszkaniu jest zawsze tak, jakby ktoś dopiero co skończył zdjęcia do katalogu. Jasne blaty, żadnych papierów na wierzchu, ładowarka zwinięta w równy krążek. Zdejmując buty, odruchowo poprawiłam dywanik, bo leżał krzywo. I od razu poczułam się jak intruz.

Jaś poleciał do klocków, a ja zaczęłam robić obiad. W lodówce wszystko w pudełkach z naklejkami. Magda wypisuje na nich daty. Znalazłam pierś z kurczaka, warzywa, ryż, wszystko było. Tylko Jaś co chwilę przybiegał z pytaniami, czy może już bajkę, czy może lizaka, czy może „tylko jeden sok”.

Po południu zadzwonił mój syn, Paweł. Powiedział, że utknął w korku i Magda ma jeszcze spotkanie online, ale „to standard, prawda?”. Odpowiedziałam, że jasne, że dam radę, jak zawsze. Odłożyłam telefon na blat i pomyślałam, że kiedyś „jak zawsze” brzmiało jakoś cieplej.

„Dostałam trzy gwiazdki. Za opiekę nad własnym wnukiem”

Wieczorem, kiedy już miałam wychodzić, Magda wpadła do mieszkania szybkim krokiem, w płaszczu, z torbą na laptopa. Ucałowała Jasia w czubek głowy, rzuciła tylko: „Cześć, Tereska”. Jakbyśmy mijały się w windzie. I od razu: co jadł, ile pił, czy był na nocniku. Odpowiadałam po kolei, a ona już w połowie wyciągnęła telefon i coś klikała.

W domu, u siebie, dopiero zdjęłam kurtkę, postawiłam czajnik i usiadłam. Telefon zawibrował na stole, tak krótko, jakby ktoś zapukał palcem. Powiadomienie z aplikacji: „Opieka nad Jasiem zakończona. Oceń”. A pod spodem: trzy gwiazdki.

Przez chwilę patrzyłam, jakby mi się literki rozjeżdżały. Komentarz był krótki, rzeczowy, bez złośliwości, i może to było najgorsze: „Obiad podany późno, bajka za długo, jutro proszę max 20 min”. Poczułam się jak dziecko z dzienniczkiem do podpisu. Tylko że mam sześćdziesiąt jeden lat i swoje życie.

Zadzwoniłam do Pawła, zanim zdążyłam się rozmyślić. Odebrał po trzecim sygnale, zmęczonym głosem. Powiedziałam: „Paweł, czy ty wiesz, że twoja żona właśnie dała mi trzy gwiazdki?”. W słuchawce zapadła cisza, taka, w której słychać, jak ktoś mruga.

„Wmawiałam sobie, że to nic. A jednak mnie to gryzło”

Rano zaczęłam sama siebie uspokajać. Że może ta aplikacja tak działa, że to automatyczne, że ona kliknęła przypadkiem. Że młodzi mają tyle spraw w głowie, że potrzebują systemu, listy, kontroli, bo inaczej się rozsypią. Ja też kiedyś pisałam na kartce, o której odebrać dziecko i kiedy kupić chleb.

Magda napisała przed południem: „Dzięki za wczoraj, dziś widzisz w apce, o której przedszkole, bo mamy zmianę”. Odpisałam tylko: „Widzę”. I nawet nie chciało mi się dorzucić uśmiechu, choćby takiego z kropek.

Po południu znowu byłam pod przedszkolem. Wzięłam Jasia za rękę i poczułam, że ściskam mocniej niż zwykle, jakbym się bała, że mi go ktoś oceni i odbierze. W domu zrobiłam obiad szybciej. I nastawiłam minutnik do bajki, chociaż Jaś patrzył na mnie zdziwiony: „Babciu, czemu ty masz zegar jak w przedszkolu?”. Powiedziałam, że tak sobie przypominam o czasie, i aż mnie zabolało, że muszę mu kłamać w takiej drobnej sprawie.

„Ona ocenia wszystkich. Nawet własną mamę”

Wieczorem, gdy Jaś zasnął na kanapie, a ja czekałam na powrót Magdy i Pawła, telefon leżał obok mnie. Aplikacja mrugała powiadomieniami, coś się odświeżało, pojawiały się kolejne kafelki. Przesunęłam palcem i trafiłam na zakładkę, której wcześniej nie widziałam: „Historia”.

To wyglądało jak jakaś historia zleceń, jak w aplikacji dla klientów. „Sprzątanie, 4 gwiazdki: ok, ale proszę nie przestawiać kosmetyków”. „Kurier, 2 gwiazdki: zostawił paczkę u sąsiadki”. „Mama M., 3 gwiazdki: spóźnienie 15 min, za dużo słodyczy”. To „Mama M.” aż mnie ścisnęło w środku. Bo zobaczyłam w tym siebie, tylko pod inną etykietą.

Wróciła Magda, weszła do salonu cicho, zobaczyła mnie z telefonem i jej twarz na sekundę zastygła. Nie krzyczałam, nie machałam rękami. Powiedziałam spokojnie: „Magda, ty naprawdę wystawiasz tu ludziom oceny?”. Ona odparła równie spokojnie, jakbyśmy rozmawiały o pogodzie: „To pomaga ogarniać, inaczej wszystko się rozjeżdża”.

Paweł stał w progu i udawał, że zajmuje się paskiem od torby. Widziałam, że nie chce wchodzić między nas. Tylko że to już nie było „między nami”. Ta aplikacja weszła do kuchni, do bajek, do mojego czasu z wnukiem.

„Od teraz: niedziela dla mnie i Jasia. Bez gwiazdek”

Usiedliśmy w kuchni, przy tym ich idealnie czystym stole. Ja miałam wrażenie, że wszystko nagle jest zbyt jasne, zbyt gładkie, jak w gabinecie. Magda zaczęła tłumaczyć, że w pracy ma KPI i feedback. Że jak nie ma zasad, to ludzie się przyzwyczajają i potem „nikt nie szanuje czasu”. Słuchałam, mieszałam herbatę łyżeczką i patrzyłam, jak kręci się cytryna.

- Magda, ja nie jestem twoim pracownikiem.

- Ja tego tak nie traktuję. Po prostu to system. I nie chciałam cię urazić.

- To czemu czuję się jak ktoś, kogo można ocenić po bajce?

Paweł w końcu podniósł wzrok. Powiedział cicho: „Mamo, może przesadzasz…”. Tylko że brzmiał, jakby sam nie był pewien. Ja nie miałam ochoty wyciągać wszystkich żali z ostatnich miesięcy, tych drobnych „możesz jeszcze”, „dasz radę”, „ty przecież masz czas”. Wyjęłam telefon, otworzyłam wiadomość do Magdy i zaczęłam pisać, przy nich, bez teatralności.

Napisałam: „Od teraz jestem babcią od niedzieli. Spacer, plac zabaw, czas z Jasiem. Resztę ogarnijcie z kimś, komu możecie wystawiać gwiazdki. Ja wolę, żeby Jaś pamiętał, że byłam z nim, a nie że odhaczyłam dwadzieścia minut bajki”. Wysłałam i dopiero wtedy poczułam, jak schodzi ze mnie napięcie, jakbym zdjęła ciasne buty.

Wyszłam, a na klatce schodowej usłyszałam, jak w mieszkaniu coś stuknęło, może kubek, może nerwy. Na dworze było chłodno, pachniało spalinami i wieczorem. Szłam wolniej niż zwykle, pierwszy raz od dawna bez poczucia, że muszę się do czegoś dopasować. W niedzielę poszłam po Jasia, wzięłam go za rękę i zamiast patrzeć na zegarek, patrzyłam na niego, jak skacze po krawężniku i udaje, że jest krokodylem. Telefon został w torebce, cichy, bez gwiazdek.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.