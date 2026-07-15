"Przyszła teściowa poprawiła moje CV. Potem wysłała je do mojego szefa"

„To tylko CV, mama ładnie pisze”

Mam 29 lat, pracuję w marketingu w średniej firmie i od jakiegoś czasu mam wrażenie, że stoję w miejscu. Nie dlatego, że jest tragedia, tylko wszystko stało się strasznie przewidywalne: te same kampanie, te same uwagi na spotkaniach, te same żarty w kuchni przy ekspresie do kawy. Zaczęłam wysyłać CV w parę miejsc, bardziej z ciekawości niż z desperacji, ale i tak dopieszczałam je jak projekt dla ważnego klienta.

W niedzielę pojechaliśmy z Kubą do jego rodziców na kolację. Jego mama, Irena, jest emerytowaną polonistką. Z tych, co w myślach poprawiają błędy w menu i noszą w torebce długopis, „bo nigdy nie wiadomo”. Lubię ją, serio. Tylko czasem mam wrażenie, że jak wchodzi do pokoju, to od razu wszyscy robią się bardziej spięci.

Przy stole zeszło na pracę. Powiedziałam, że rozglądam się za czymś nowym i że jeszcze dłubię przy CV, bo chciałam je skrócić, a jednocześnie niczego nie zgubić. Irena od razu uniosła brwi, jakbym właśnie powiedziała coś nie na miejscu.

- Daj, ja ci to poprawię. Czasem jedno zdanie robi robotę, a ty masz tam takie… marketingowe zbitki. Nie obraź się, Karolina.

„Zanim dolałam herbaty, ona już wyciągnęła laptopa”

Z tym segregatorem to oczywiście przesada, ale niewiele brakowało. Wstała, wróciła z salonu z laptopem i zaproponowała, że „tylko zobaczy” na miejscu. Kuba tylko się uśmiechnął, jakby mówił: no przecież fajnie, mama pomoże. Pomyślałam, że okej, jeden wieczór, co mi szkodzi.

Otworzyłam plik, przesunęłam jej komputer. Patrzyła w ekran w absolutnej ciszy, tylko czasem wydawała z siebie ciche „hm”. Zaczęła jechać palcem po linijkach jak nauczycielka nad zeszytem. Mnie to trochę śmieszyło, a trochę drażniło, bo w tym CV była moja robota, moje projekty, moje „ja”.

- Tu bym zmieniła szyk, bo brzmi, jakbyś przepraszała, że istniejesz. A tu, widzisz, dałabym konkrety, bo „współpraca z zespołem” nic nie znaczy.

Nie chciałam wyjść na nadwrażliwą. Ostatecznie pomagała, nie wyśmiewała. Po kolacji poprosiła, żebym wysłała jej plik, „bo na spokojnie przeleci i jutro odeśle”. Wysłałam, zanim w ogóle zdążyłam pomyśleć, czy ja chcę, żeby ten plik krążył gdziekolwiek poza moim laptopem.

„Następnego dnia szef zapytał o maila od obcej kobiety”

W biurze byłam trochę wcześniej. Mieliśmy status kampanii, więc chciałam jeszcze sprawdzić raporty. Zdążyłam zrobić dwa łyki kawy, kiedy Magda z recepcji napisała na czacie, że szef mnie prosi do gabinetu.

Weszłam i od razu zobaczyłam, że ma otwartą pocztę. Nie wyglądał na wściekłego. Raczej jak ktoś, kto nie wie, czy ma się śmiać, czy się wkurzyć. Przesunął monitor tak, żebym widziała.

Na ekranie był mail z tematem: „Karolina, ogromny potencjał, szkoda marnować!”. Nadawcą była Irena. W treści parę zdań o tym, że „Karolina jest ambitna i kreatywna, a obecne stanowisko nie wykorzystuje jej możliwości”. I załącznik. Mój plik. Do tego list motywacyjny, którego nie pisałam, z podpisem „Z wyrazami szacunku, Irena…”.

- Karolina… czemu twoja przyszła teściowa wysyła mi twoje CV? Ty chcesz odejść? Mam to traktować jako jakąś sugestię z zewnątrz? Bo to jest naprawdę niecodzienne.

„Otworzyłam załącznik i nie poznałam własnego CV”

Wróciłam do biurka jak na autopilocie. Serce waliło mi w uszach, dłonie miałam zimne, a jednocześnie czułam pieczenie na karku, jakbym miała gorączkę. Otworzyłam skrzynkę i znalazłam mail od Ireny. „Zrobiłam porządek, teraz jest elegancko. Wysłałam też panu Markowi, bo czasem trzeba człowieka popchnąć”.

To było „moje” CV tylko z imienia i nazwiska. Zamiast moich sformułowań były zdania w stylu: „odznaczam się nienaganną kulturą osobistą” i „posiadam wysoką wrażliwość na słowo”. Przy projektach dopisała komentarze, że „świetnie odnajduję się w relacjach”, jakby to była rekomendacja do koła gospodyń, a nie do pracy w digitalu. Najgorszy był list motywacyjny, którego w ogóle nie pisałam, i zdanie, że „nie potrafię dłużej tkwić w miejscu”.

W gabinecie szefa próbowałam to odkręcić, bez robienia dramatów. Powiedziałam, że to nie było uzgodnione, że szukam czegoś dla siebie, ale nie w ten sposób i na pewno nie przez rodzinę. Marek patrzył na mnie przez chwilę, a potem westchnął.

- Karolina, ja nie mam pretensji, że chcesz zmienić pracę. Tylko… to jest dziwne. I stawia cię w niezręcznej sytuacji. Zrób z tym porządek, dobra?

„Kuba: nie rób z tego afery, mama chciała dobrze”

Po pracy pojechałam do Kuby. W mieszkaniu pachniało praniem, jego koszula wisiała na suszarce, a na stole leżały katalogi sal weselnych, które mieliśmy oglądać w weekend. Usiadłam, położyłam telefon na stole i pokazałam mu maila. Bez żartów, bez kręcenia.

- Twoja mama wysłała moje CV do mojego szefa. Dodała list motywacyjny. Napisała, że się marnuję. Bez pytania.

- No ale… ona chciała ci pomóc. Przecież zawsze powtarza, że masz potencjał. Może to nawet dobrze wyszło? Przynajmniej Marek widzi, że jesteś ogarnięta.

- Kuba, on nie powinien się dowiadywać o moich planach od twojej mamy. To jest moja praca, moje rozmowy, moje tempo.

Patrzył na mnie z tym swoim spokojem, który zwykle lubię. Tylko teraz brzmiał jak wyciszacz. Powiedział, że mama „ma taki styl”, że „ona nie umie inaczej”, że „nie ma sensu jej stawiać pod ścianą, bo się obrazi”. I wtedy dotarło do mnie, że to nie jest problem jednego maila, tylko tego, że nikt tu nie widzi granicy.

„Odwołałam oglądanie sal, bo zobaczyłam, jak to się skończy”

Wieczorem Irena zadzwoniła, jakby nic się nie stało. Mówiła radośnie, jakby nic się nie stało. Że „pewnie już widziałam”, że „pięknie to ujęła” i że „takie rzeczy trzeba załatwiać odważnie”. Nie krzyczałam. Zapytałam tylko, skąd wzięła mail do mojego szefa. Odpowiedziała, że „przecież jest na stronie firmy” i że „to nie tajemnica”.

- Irena, nie miałaś prawa wysyłać niczego w moim imieniu. Prosiłam o korektę, nie o pisanie do mojego szefa.

- Ojej, Karolinko, przesadzasz. Dziś ludzie nie umieją przyjmować pomocy. Za moich czasów takie rzeczy się doceniało.

Odłożyłam telefon i spojrzałam na Kubę. Siedział na kanapie i udawał, że go to nie dotyczy, jakby oglądał cudzą kłótnię przez szybę. Wzięłam katalogi sal i zamknęłam je jednym ruchem, aż papier zaszeleścił głośno w ciszy.

- W weekend nie jedziemy oglądać żadnej sali. Nie umawiamy daty, dopóki nie ustalimy jednej rzeczy: kto decyduje o naszym życiu i co robimy, kiedy twoja mama przekracza granice. Dziś to było CV. Jutro może być coś innego. A ja nie zamierzam budzić się w małżeństwie, w którym ktoś za mnie załatwia sprawy i jeszcze uważa, że to pomoc.

Nie odpowiedział od razu. Zobaczyłam, jak zaciska usta, jakby próbował połknąć zdanie, które mu nie pasuje. I pierwszy raz od dawna nie ruszyłam mu na ratunek, nie próbowałam tego wygładzić, nie dopisywałam mu lepszej wersji.

Następnego dnia napisałam do szefa krótkiego maila, że sytuacja jest wyjaśniona i że to się nie powtórzy. Potem usiadłam do CV i cofnęłam wszystkie jej „ulepszenia”, nawet te, które brzmiały ładnie. Zostawiłam swoje słowa. Niedoskonałe, czasem za proste, ale moje.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.