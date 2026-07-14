"Pożyczyłam sąsiadce sukienkę na wesele. Oddała mi ją z paragonem za poprawki"

Redakcja se.pl
2026-07-14 7:34

Granatową sukienkę kupiłam na naszą rocznicę ślubu i trzymałam ją w szafie na „specjalne okazje”. Kiedy sąsiadka wpadła w panice, że za dwa dni ma wesele brata i nie ma w czym iść, pożyczyłam jej ją bez większego zastanowienia. Tydzień później oddała mi ją skróconą i zwężoną, a w środku był paragon od krawcowej. A potem jeszcze dotarło do mnie, co opowiadała o tej sukience na weselu.

Zmartwiona kobieta ogląda zniszczoną przez sąsiadkę sukienkę. O konflikcie o pożyczone ubranie przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte

„W szafie wisiała sukienka na specjalne okazje”

Mam na imię Natalia, mam 37 lat i dwójkę dzieci. U nas pranie leci seriami, a jak w mieszkaniu robi się cicho, to od razu wiem, że coś się szykuje. Mieszkamy w bloku na dużym osiedlu, gdzie wszyscy znają się z widzenia, a czasem też po samym dźwięku domofonu. Bywa miło, ale bywa też tak, że ktoś zawsze ma „minutkę”.

Granatową sukienkę kupiłam sama, w zwykłym sklepie. Przymierzałam ją w pośpiechu, bo dzieci robiły mi w przymierzalni koncert: jedno chciało do toalety, drugie koniecznie chipsy. Mimo wszystko wyszłam z nią, bo w końcu miałam coś, w czym czuję się jak kobieta, a nie jak osoba od ogarniania wszystkiego.

Założyłam ją na rocznicę ślubu, na kolację w małej restauracji. Kelner powiedział do mnie „pani Natalio” i przez moment poczułam się jak kiedyś. Po powrocie powiesiłam ją w szafie na osobnym wieszaku i pomyślałam, że jak trafi się wesele, teatr czy cokolwiek, to mam już coś gotowego.

„Zadzwoniła domofonem i od progu wyrzucała z siebie słowa”

Iwona, sąsiadka z piętra niżej, wpadła któregoś popołudnia. Najpierw domofon, potem szybkie stukanie w drzwi. Ja stałam przy zlewie z mokrymi rękami, a dziecko dopytywało, czy może jeszcze jednego naleśnika. Otworzyłam i po jej oczach od razu było widać, że przyszła z jakąś aferą.

„Natalka, ratuj, błagam. Za dwa dni wesele brata, a ja nie mam w czym iść. Serio, nic. Wszystko na mnie leży jak worek, a w sklepach albo cekiny, albo ceny z kosmosu”. Mówiła to w progu, jakby bała się, że usłyszy „nie”, zanim dokończy.

Wpuściłam ją do przedpokoju. Mąż krzątał się w kuchni, dzieci biegały, a ona stała, poprawiała włosy i patrzyła w stronę mojej szafy, jakby to była wypożyczalnia. Zanim w ogóle zdążyłam coś powiedzieć, rzuciła: „Masz coś eleganckiego, ale nie takiego babcinego?”.

„Powiedziałam tylko: oddaj ją w takim samym stanie”

Nie jestem święta, ale mam ten odruch, że jak ktoś prosi i brzmi naprawdę zdesperowanie, to mi głupio odmówić. W głowie już miałam obrazy: ona na weselu, wszyscy patrzą, a ona się wstydzi. Wzruszyłam ramionami i poszłam do sypialni po tę granatową.

Wyjęłam ją z szafy, jeszcze w folii z pralni, bo po rocznicy oddałam ją do czyszczenia. Iwona aż cmoknęła. „O, jaka śliczna. Taka... elegancka” powiedziała. A ja, głupio przyznać, poczułam się na chwilę jak ktoś, kto ma w szafie coś więcej niż dresy.

„Tylko proszę, oddaj mi ją w takim stanie, w jakim ją bierzesz. To moja ulubiona” powiedziałam, udając luz, chociaż było mi to naprawdę ważne. Ona machnęła ręką: „No przecież, Natalia. Spokojnie, ja szanuję cudze rzeczy”.

Patrzyłam, jak pakuje ją do torby. W głowie przemknęło mi, że może powinnam była powiedzieć „nie”, ale zaraz potem usłyszałam z kuchni: „Mamo, gdzie jest mój zeszyt?” i wróciłam do codzienności. Sukienka miała wrócić po niedzieli, najwyżej w poniedziałek.

„Oddała ją już przerobioną, jakby była jej”

Przyszła kilka dni później, wieczorem, kiedy kąpałam młodszą córkę. Usłyszałam dzwonek i głos Iwony zza drzwi: „Natalia, jesteś? Ja tylko na sekundkę”. Wyszłam z łazienki z ręcznikiem na głowie i otworzyłam.

Podała mi torbę takim ruchem, jakby oddawała książkę do biblioteki. „Sukienka. Leżała super. I słuchaj, trochę ją dopasowałam, bo w talii była luźna. Ale spokojnie, zrobiłam ci przysługę” powiedziała i uśmiechnęła się, jakby załatwiła mi coś miłego.

Wyjęłam sukienkę i od razu zobaczyłam dół. Zamiast równego wykończenia był krótszy brzeg. W talii też była inna, ciaśniejsza, a z boku pod palcami czułam świeże szycie.

„A, i tu masz paragon” dodała, jakby to było oczywiste. Wcisnęła mi do ręki świstek z punktu krawieckiego na osiedlu. „180 zł. Oddasz mi przy okazji, bo po weselu mam sporo wydatków”.

„Z paragonem w ręku nie wiedziałam, co powiedzieć”

Przez chwilę tylko na nią patrzyłam. Na świeżo zrobione paznokcie i na to, że już była w domowych dresach, jakby sprawa była załatwiona. W głowie miałam jedno: ja jej o żadne poprawki nie prosiłam.

- Iwona, ale… dlaczego ty ją przerobiłaś? To była moja sukienka.

- Natalia, nie przesadzaj. Była na ciebie za długa, więc ją skróciłam i zwęziłam. Teraz jest idealna. Serio, powinnaś mi podziękować.

- Idealna dla kogo? Ja mam ją nosić, a nie ty. I ja nie płacę za coś, o co nie prosiłam.

Ona zrobiła minę, jakbym powiedziała coś nieprzyzwoitego. „No ale ja musiałam wyglądać dobrze, to było wesele brata. A krawcowa nie pracuje za darmo” odparła i uniosła brwi. Wzięłam głębszy oddech, bo czułam, że za chwilę mi się głos złamie, a nie chciałam jej dać tej satysfakcji.

„Daj mi chwilę, muszę to obejrzeć” powiedziałam i zamknęłam drzwi. W łazience dziecko chlapało wodą, a ja stałam w przedpokoju z paragonem w ręku i patrzyłam na obcięty dół sukienki. Zamiast samej złości przyszło mi poczucie, że ktoś potraktował moje rzeczy jak swoje.

„Na klatce usłyszałam, co opowiadała o tej sukience”

Jakiś czas później spotkałam na klatce panią Halinę z trzeciego piętra, tę, która zawsze wie, kto ma nowe płytki w łazience. Uśmiechnęła się i rzuciła: „Ale Iwonka pięknie wyglądała na weselu w tej granatowej. Mówiła, że mąż jej kupił. Taki prezent, proszę sobie wyobrazić”.

Stanęłam na schodku i poczułam, jak mi robi się gorąco w karku. „Mąż jej kupił” brzmiało jak żart, bo Iwona jeszcze tydzień wcześniej narzekała, że on „nie ma gustu i nic nie kupuje”. A jednak opowiadała to ludziom przy stole, jakby ta sukienka była symbolem czegoś, czym chciała się pochwalić.

Wróciłam do mieszkania i położyłam sukienkę na łóżku. Poprawki były zrobione porządnie, ale to nie była już moja sukienka. Przez ten skrócony dół czułam się w niej dziwnie, jak w czymś nie swoim.

Mąż wszedł do sypialni, spojrzał na mnie i na ten granat na kołdrze. „Co ona zrobiła?” zapytał. Pokazałam mu paragon. Przeczytał kwotę i tylko prychnął. „To ty jej jeszcze masz dopłacić za to, że ci coś zepsuła?”

„Oddałam jej paragon z dopiskiem i nie zaczęłam się tłumaczyć”

Nie jestem osobą, która umie prowadzić wojny sąsiedzkie. Ja wolę mówić „dzień dobry”, uśmiechać się w windzie i mieć spokój. Ale chodziłam cały dzień z tą kartką w kieszeni i miałam wrażenie, że jak zapłacę, to przy następnej okazji ktoś weźmie coś jeszcze, bo „Natalia jest miła”.

Wieczorem usiadłam przy kuchennym stole, wzięłam paragon i dopisałam: „Kolejne poprawki rób już na własnej sukience. Za przeróbki, o które nie prosiłam, nie płacę”. Przeczytałam to kilka razy, poprawiłam jedną literę, bo ręka mi drżała, i wsunęłam kartkę do koperty.

Zapukałam do niej w weekend. Otworzyła w szlafroku, spojrzała na kopertę i od razu zmrużyła oczy. „No i co, masz te pieniądze?” zapytała.

- Nie. Mam paragon z dopiskiem. Przerobiłaś moją sukienkę bez pytania, więc to nie jest mój koszt.

Wzięła kopertę, wyjęła kartkę, przeczytała i aż jej się policzki zrobiły czerwone. „Ty naprawdę robisz problem o takie coś?” syknęła. Ja tylko wzruszyłam ramionami, bo pierwszy raz od dawna nie chciało mi się ratować czyjegoś humoru kosztem własnego.

Wróciłam do siebie, zamknęłam drzwi i na chwilę się o nie oparłam. W mieszkaniu było cicho, dzieci w pokoju układały klocki, a ja poczułam ulgę, chociaż w brzuchu dalej miałam supeł. Granatowa sukienka wisi teraz w szafie, krótsza niż była. I za każdym razem, kiedy na nią patrzę, przypomina mi, że pomoc to jedno, a pozwalanie ludziom na wszystko to drugie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

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