"Mąż kupił mi na urodziny wagę łazienkową. Goście klaskali, a ja miałam łzy w oczach"

„Chciałam tylko spokojnego wieczoru przy serniku i kawie”

Od rana krzątałam się po mieszkaniu, jakbym miała zaraz kontrolę z urzędu, chociaż to miały być zwykłe urodziny. W urzędzie człowiek przywyka do tego, że papiery muszą leżeć równo, a w domu mam podobnie z talerzami i szklankami. Wstawiłam sernik, dokupiłam owoce, a w lodówce czekała cola dla młodzieży i wino dla dorosłych.

Przed ich przyjściem przetarłam jeszcze raz stół w salonie i ułożyłam serwetki, chociaż wiedziałam, że za chwilę i tak wszystko będzie w okruszkach. Na komodzie czekała kupka talerzyków, a obok miejsce na prezenty, bo u nas zawsze ktoś coś przyniesie, nawet jeśli mówiłam, że nie trzeba. Chciałam, żeby było zwyczajnie i na luzie. Po prostu miło.

Najbardziej nie bałam się sprzątania ani tego, czy sernik opadnie. Bałam się momentu, kiedy mój mąż Marek znów coś powie półgłosem, niby do mnie, niby do wszystkich, a ja udam, że nie słyszę. Od miesięcy to się działo w kuchni, w sklepie, przy rodzicach, zawsze pod tą samą przykrywką, że „dba o moje zdrowie”.

„Marek miał gotowe riposty, zanim ktokolwiek zdążył się odezwać”

Jeszcze zanim przyszli goście, powiedziałam mu wprost, kiedy kroiłam cytrynę do herbaty: „Błagam cię, dziś bez komentarzy o jedzeniu i wyglądzie. To moje urodziny”. Marek podniósł brwi, jakby właśnie dowiedział się o jakimś dziwnym zakazie.

„Oj, Ewa, no co ty. Przecież ja żartuję. Ty wszystko bierzesz do siebie”, rzucił i zaczął szukać korkociągu. A potem dodał ciszej, ale tak, żebym usłyszała: „Poza tym ktoś musi mówić prawdę”.

Ugryzłam się w język. Zwykle robię tak w pracy, kiedy petent kłóci się o coś, czego nie da się przeskoczyć, i wiem, że dyskusja tylko mnie wykończy. Tylko że w domu nie chciałam już rozmawiać z własnym mężem jak z petentem.

„Srebrny papier zaszeleścił, a ja już wiedziałam, co zobaczę”

Goście przyszli punktualnie: mój brat z żoną, rodzice Marka, dwie koleżanki z pracy i sąsiadka z piętra. Salon pachniał kawą, ktoś puścił w tle muzykę z radia, a ja biegałam między kuchnią a stołem, dolewając herbaty i krojąc ciasto na równe kawałki. Wszyscy mówili „sto lat”, ktoś mnie uściskał mocniej, ktoś delikatniej, jakby bał się ubrudzić kremem.

Po ciastku Marek klasnął w dłonie i powiedział głośno: „No dobrze, teraz najważniejsze. Ewa, prezent ode mnie!”. Wyciągnął spod fotela pudełko owinięte srebrnym papierem, z idealnie przyklejoną wstążką. Podał mi je z tym swoim uśmiechem, który pojawia się zawsze, kiedy ma widownię.

Wzięłam paczkę na kolana i poczułam, że jest ciężka, równa, twarda. Nie była to biżuteria, nie była książka, nie była perfuma. Zobaczyłam w głowie biały kwadrat z wyświetlaczem, zanim jeszcze rozerwałam papier.

Kiedy w końcu odsłoniłam karton, Marek powiedział: „Żebyśmy mogli kontrolować wyniki, kochanie. Dla zdrowia”. Kilka osób się roześmiało. Ktoś nawet zaczął klaskać, ktoś mruknął „no wreszcie”. A ja miałam wrażenie, że to się nie dzieje u mnie w domu.

„Śmiech gości bolał bardziej niż sama waga”

Trzymałam w rękach nową wagę, jeszcze w folii, a srebrny papier leżał na dywanie w strzępach. Ktoś powiedział: „Marek, ty to masz pomysły!”, a moja teściowa poprawiła okulary i uśmiechnęła się w ten sposób, który zawsze oznacza, że nie będzie wchodziła w żadne spory. Poczułam, że robi mi się gorąco, jakby nagle grzejniki odkręciły się na maksa.

Spróbowałam się uśmiechnąć, bo tak robiłam od dawna. Taki krótki uśmiech, żeby było widać, że „przyjęłam żart”. Ale mięśnie twarzy odmówiły współpracy i w tym momencie zrozumiałam, że mam łzy pod powiekami, te niewygodne, których nie da się cofnąć.

Marek spojrzał na mnie i od razu przeszedł w tryb obronny. „No co jest? Naprawdę? Przecież to tylko prezent, praktyczny”, powiedział głośniej, jakby problemem było to, że nie doceniam sprzętu. I zanim zdążyłam cokolwiek odpowiedzieć, dorzucił: „Nie rób scen przy ludziach”.

W tym jednym zdaniu było wszystko. Że żart może być publiczny, ale moje uczucia mają być prywatne. Że ja mam się dostosować, bo tak jest wygodniej. Wciągnęłam powietrze, spojrzałam na stół z ciastem i nagle zrobiło mi się niedobrze.

„Ola przerwała ciszę i nie dała się zagadać”

Moja córka Ola ma piętnaście lat i zwykle chodzi ze słuchawkami na szyi. Do tej pory udawała, że urodziny dorosłych jej nie obchodzą. Siedziała z telefonem, czasem spojrzała na mnie, czasem na ciastko, na które i tak nie miała ochoty. Kiedy Marek powiedział „nie rób scen”, Ola podniosła głowę tak szybko, jakby ktoś zawołał ją po imieniu w tłumie.

- Tato, przestań.

Marek zaśmiał się nerwowo, jakby to był kolejny element zabawy. „Ola, ty też? To żart. Mama jest przewrażliwiona”, rzucił i próbował złapać jej spojrzenie, żeby przeciągnąć ją na swoją stronę.

- To nie jest śmieszne od dawna. Mówisz tak cały czas. A potem udajesz, że to troska. Ola powiedziała to spokojnie, a w salonie zrobiło się tak cicho, że usłyszałam brzęk łyżeczki o filiżankę.

Ktoś odchrząknął, moja koleżanka z pracy spuściła wzrok na talerzyk, jakby nagle musiała policzyć okruszki. Rodzice Marka zamarli, a mój brat popatrzył na mnie tak, jakby dopiero teraz zobaczył, co ja widzę od miesięcy. A ja, zamiast poczuć ulgę, poczułam strach, bo nagle to już nie była tylko moja sprawa.

„Postawiłam wagę na środku salonu i poprosiłam, żeby zważył słowa”

Marek zaczął mówić szybko. Za szybko. „No świetnie, jeszcze dziecko będzie mnie pouczać. Ja tu tylko próbuję, żeby Ewa była zdrowa, a wy robicie ze mnie kata”. W jego głosie była złość, ale też coś jak panika, bo nie spodziewał się, że ktoś mu przerwie.

Wstałam, wzięłam wagę w obie ręce i przeszłam te kilka kroków do środka salonu. Postawiłam ją na dywanie, między stolikiem a sofą, w miejscu, gdzie normalnie stoi kosz na koce. Plastik cicho stuknął o podłogę, a ja poczułam, że wreszcie robię coś, co ma sens.

- Marek, to jest waga. Powiedziałam to spokojnie, chociaż drżało mi gardło. - Postaw ją w łazience albo ją wyrzuć, wszystko jedno. Ale zanim następnym razem nazwiesz mnie przewrażliwioną, zważ najpierw swoje słowa.

Nie krzyczałam. Nie rzucałam prezentem. Patrzyłam na niego i czekałam, aż zrozumie, że nie będę już się uśmiechać dla świętego spokoju. Bo ten spokój zawsze był dla innych, nie dla mnie.

Marek otworzył usta, zamknął je, spojrzał na wszystkich i nagle nie miał już gdzie schować żartu. Ktoś wstał po herbatę, jakby potrzebował pretekstu, żeby się ruszyć, a moja teściowa ścisnęła usta w cienką kreskę. Ola podeszła do mnie i stanęła obok, tak blisko, że poczułam jej ramię przy moim.

Wieczór się nie skończył awanturą, ale do normalności już nie wrócił. Goście siedzieli jeszcze chwilę, rozmowy były urwane, jakby ktoś ciągle się potykał o ten sam próg. Kiedy ostatni wyszli, w salonie została cisza, waga na środku dywanu i ja, która pierwszy raz od dawna nie miałam ochoty przepraszać za to, że coś mnie zabolało.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.