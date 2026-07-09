„Chcę być blisko ciebie”. Moja kochanka kupiła lokal tuż pod moim mieszkaniem

Nigdy nie zwracałem uwagi na ten pusty lokal na parterze

W naszym bloku jest mały lokal usługowy na parterze, tuż przy wejściu do klatki. Przez lata był tam jakiś zakład krawiecki, potem agencja ubezpieczeń, a od roku stał pusty. Czasem rzucałem na niego okiem, wracając z pracy, i myślałem, że to idealne miejsce na małą kawiarnię albo sklep z winami. Taka męska fantazja, żeby rzucić korpo i zacząć coś swojego.

Kilka dni temu na zakurzonej witrynie pojawiła się wielka płachta z napisem "SPRZEDANE". Ktoś musiał się w końcu odważyć. Z czystej ciekawości, trochę z zawodowego zboczenia, wszedłem wieczorem do internetowego rejestru ksiąg wieczystych. Wpisałem numer działki, kliknąłem i czekałem, aż system załaduje dane.

W rubryce "właściciel" zobaczyłem jej imię i nazwisko. Imię, które znałem od dwóch lat, i nazwisko, którego moja żona nie mogła nigdy poznać. Zrobiło mi się zimno. To nie mogła być prawda.

Z Ewą wszystko miało być inaczej

Z Ewą poznałem się dwa lata temu. Miałem wtedy ciężki okres. W domu z żoną, Anią, od dawna się nie dogadywaliśmy, prawie nie rozmawialiśmy. Traktowała mnie jak powietrze. Nasze rozmowy sprowadzały się do tego, co trzeba kupić albo że teściowa znowu dzwoniła. Opłacałem rachunki, kładłem dzieci spać i tyle.

Ewa była inna. Słuchała mnie, patrzyła mi w oczy. Czułem, że to, co mówię, ma dla niej znaczenie. Opowiedziała mi o sobie: o byłym facecie, który zostawił ją z długami, o pracy dorywczej jako kelnerka. Ledwo wiązała koniec z końcem. Pomyślałem, że mogę jej pomóc. Że jestem w stanie ją z tego wyciągnąć.

To nie był zwykły romans. Czułem się za nią odpowiedzialny. Namówiłem ją, żeby rzuciła tę pracę i znalazła coś lepszego. Powiedziałem, że będę jej co miesiąc przelewał pieniądze na wynajem, żeby mogła stanąć na nogi. Mówiła, że chce wyjechać, zacząć wszystko od nowa w innym mieście, daleko stąd. Uwierzyłem jej. Regularnie wysyłałem pieniądze, które miały iść na mieszkanie w Krakowie i na jakieś kursy.

Małe kłamstwa, które wolałem ignorować

Teraz widzę, że były sygnały ostrzegawcze. Kiedy pytałem, jak tam szukanie pracy w tym Krakowie, zawsze jakoś się wykręcała. A to rekruter przełożył spotkanie, a to szukali kogoś z innym doświadczeniem.

Raz, gdy byliśmy razem, zadzwonił jej telefon. Odeszła na bok, ale usłyszałem fragment rozmowy o jakiejś dostawie materiałów i terminie u notariusza. Gdy wróciła, zapytałem, o co chodziło. Zbyła mnie.

– "A, taka pierdoła, pomagam koleżance w remoncie" – rzuciła i szybko zmieniła temat. A ja nie drążyłem. Po co miałem psuć to, co mieliśmy? Była moją odskocznią od tego, co działo się w domu, od żony wpatrzonej w telefon przy kolacji. Nie chciałem tego komplikować.

Trzy miesiące temu poprosiła o większą kwotę. Mówiła, że to na kaucję za nowe mieszkanie, że wreszcie coś ruszyło. Poczułem ulgę. Przelałem jej pieniądze. Myślałem, że dzięki temu w końcu stanie na nogi i będziemy mogli to jakoś normalnie zakończyć.

Wtedy wszystko stało się jasne

Tej nocy, gdy zobaczyłem jej dane w księdze wieczystej, wszystko mi się połączyło. Te pieniądze na kaucję, rozmowy o notariuszu, jej uniki. Zrozumiałem, że to wszystko było częścią planu, o którym nic nie wiedziałem.

Siedziałem w ciemnym salonie i patrzyłem w monitor. Z sypialni słyszałem chrapanie Ani. Obok spały dzieci. A ja właśnie zrozumiałem, że kobieta, której pomagałem uciec, za moje pieniądze kupiła sobie lokal tuż pod moim nosem. Że wcale nie chciała zniknąć.

Wstałem i podszedłem do okna. Spojrzałem w dół, na czarną witrynę tego lokalu. Poczułem się jak idiota. Nie jak jakiś wybawca, tylko jak zwykły frajer, który dał się oszukać.

Dostałem tydzień na podjęcie decyzji

Nie czekałem do rana. Zadzwoniłem do niej od razu. Odebrała po pierwszym sygnale, jakby czekała.

– "Widziałem księgę wieczystą. Tego lokalu pod moim mieszkaniem" – powiedziałem. Przez chwilę nic nie mówiła.

– "Więc już wiesz" – powiedziała spokojnie. W jej głosie nie było skruchy, raczej jakaś duma.

– "Co ty wyprawiasz, Ewa? Mieliśmy umowę. Miałaś wyjechać".

– "Zmieniłam zdanie. Chcę być blisko ciebie. Zbudować coś naszego, na serio. Otworzę tu salon kosmetyczny. Wreszcie będę miała coś swojego".

Ścisnęło mnie w żołądku. To nie była propozycja, tylko szantaż, chociaż ubrała to w ładne słowa.

– "To koniec, Ania się dowie. Wszyscy sąsiedzi się dowiedzą" – wyszeptałem, bardziej do siebie niż do niej.

– "Dokładnie" – potwierdziła. – "Dlatego daję ci tydzień. Albo sam powiesz żonie o wszystkim i odejdziesz do mnie, albo ja otworzę ten salon. Wtedy prawda i tak wyjdzie na jaw. Wybór należy do ciebie".

Rozłączyła się. Zostałem z telefonem w ręku i kompletną pustką w głowie. Sam wpakowałem się w sytuację bez wyjścia.

Teraz każdego dnia, gdy wychodzę z domu, patrzę na tę witrynę. Na razie jest pusta, ale wiem, że to tylko kwestia czasu. Mam tydzień, żeby coś wymyślić, a czuję, że cokolwiek zrobię, będzie źle.

Marek, 38 lat

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.