„Chciałem ci tylko pokazać, tato, jakie to są pieniądze”. Mój zięć wycenił czas, który spędzałem z jego dziećmi

"Na stole leżała kartka, a na niej wyliczone, ile jestem wart"

Leży przede mną kartka A4, wygląda jak jakiś raport z pracy, z tabelką i podsumowaniem na dole. Ale to nie jest żaden raport. To rachunek. Rachunek za bycie dziadkiem, który wystawił mi mój własny zięć.

Kiedyś myślałem, że na emeryturze będę miał wreszcie czas na swoje pasje. Na ryby, do warsztatu, na czytanie książek. I owszem, mam ten czas. Ale największą radość sprawiają mi wnuki, Ania i Kuba. Odbieranie ich ze szkoły to była dla mnie najlepsza część dnia. Cieszyłem się na sam widok, jak biegły do mnie przez szkolne podwórko.

Ale od jakiegoś czasu czuję, że jestem tylko usługą. Darmową nianią na pełen etat.

"Myślałem, że zięć to prawie jak syn"

Marek, mąż mojej Kasi, na początku wydawał się w porządku. Facet z ambicjami, menedżer w jakiejś korporacji. Garnitur, drogi zegarek, wiecznie z telefonem przy uchu. Ale potrafiliśmy normalnie pogadać. Kiedyś nawet pomagałem mu składać meble do ich nowego mieszkania. Siedzieliśmy potem przy piwie, a on opowiadał, jak to chce zapewnić Kasi i dzieciom wszystko, co najlepsze.

Wierzyłem mu. Widziałem, jak ciężko pracuje. Kiedy Kasia poprosiła, żebym zajął się dziećmi po szkole, bo oboje siedzą w pracy do wieczora, zgodziłem się bez wahania. Co miałem robić? Siedzieć sam w pustym mieszkaniu i gapić się w telewizor? Wolałem spędzać czas z nimi.

Zabierałem ich na plac zabaw, do parku karmić kaczki, czasem szliśmy na lody. Uczyłem Kubę jeździć na rowerze, z Anią budowaliśmy zamki z piasku. Zwykłe, proste rzeczy, które pamiętam z własnego dzieciństwa.

"Zaczęło się od gadania, że w dzieci trzeba inwestować"

Pierwszy zgrzyt pojawił się jakieś pół roku temu. Marek wrócił z pracy, a ja akurat opowiadałem wnukom, jak za moich czasów robiło się proce. Spojrzał na nas z dziwnym uśmiechem.

– "Tato, fajnie, że się bawicie, ale może zamiast tego Kuba pouczyłby się dodatkowego angielskiego?" – rzucił niby od niechcenia. – "Trzeba inwestować w przyszłość. Konkurencja nie śpi".

Potem było już tylko gorzej. Zostawiał na stole broszury z kursów programowania dla siedmiolatków. Dzwonił w ciągu dnia i pytał, czy odrobiliśmy dodatkowe zadania z matematyki, które im wydrukował. Czułem się jak pracownik, któremu szef ciągle patrzy na ręce.

Kasia próbowała go tłumaczyć. Mówiła, że Marek jest zestresowany, że ma presję w pracy. Ale ja widziałem co innego. Widziałem faceta, dla którego dzieci stały się jakimś projektem. A ja, z moimi placami zabaw i opowieściami, byłem w tym projekcie tylko przeszkodą.

"Tego dnia pokazał, co tak naprawdę o mnie myśli"

Miarka przebrała się w zeszły wtorek. Padało, więc zamiast iść na spacer, sklejaliśmy w domu modele samolotów. Takie proste, kartonowe, które kupiłem za parę złotych w kiosku. Siedzieliśmy na dywanie w salonie, wszędzie były ścinki papieru, a my śmialiśmy się w głos, bo Kuba przykleił sobie skrzydło do palca.

Nagle otworzyły się drzwi. To Marek wrócił wcześniej z pracy. Stanął w progu i patrzył na nas. Nie był zły. Patrzył z takim zimnym rozczarowaniem, jakby patrzył na źle wykonane zadanie.

Od razu zrobiło się cicho. Ania przestała się śmiać, a Kuba schował rękę za plecami.

– "Widzę, że czas produktywnie spędzony" – powiedział cicho, przeciągając słowa. – "Szkoda, że marnujecie go na głupoty, zamiast zająć się czymś, co da im jakąkolwiek przyszłość".

Nie czekał na odpowiedź. Odwrócił się i poszedł do sypialni. Czułem się, jakby mnie spoliczkował. Przy wnukach.

"Położyłem ten jego rachunek na stole i powiedziałem dość"

Następnego dnia, kiedy przyszedłem odebrać dzieci, Marek czekał na mnie w kuchni. Kasia stała obok z czerwonymi oczami. Bez słowa położył przede mną tę kartkę.

Na kartce był tytuł: Rozliczenie opieki nad dziećmi – oszczędności. Poniżej tabelka: liczba godzin w miesiącu pomnożona przez rynkową stawkę niani. Na dole pogrubiona kwota: 1800 zł. Tyle niby na mnie zaoszczędził.

– "Chciałem ci tylko pokazać, tato, jakie to są pieniądze" – zaczął tym swoim korporacyjnym bełkotem. – "To jest czysty zysk. Ale pomyśl, ile z tej kwoty moglibyśmy zainwestować w ich rozwój, gdyby ten czas był inaczej wykorzystany. Gdyby chodzili na płatne zajęcia".

Spojrzałem na Kasię. Stała i cicho płakała. Czekała, aż znowu ustąpię, przełknę tę żabę. Jak zawsze. Dla świętego spokoju. Dla niej. Dla wnuków.

Ale tym razem nie wytrzymałem. Wziąłem tę jego śmieszną kalkulację i położyłem ją z powrotem na środku stołu. Spojrzałem mu prosto w oczy.

– "Masz rację. Twój czas jest cenny. Mój, jak widać, też ma swoją cenę" – powiedziałem spokojnie. – "Więc od jutra musicie znaleźć sobie kogoś, kto będzie wart tych pieniędzy. Ja już nie odbiorę dzieci ze szkoły".

Odwróciłem się i poszedłem do drzwi. Za plecami usłyszałem płacz Kasi i jej szept: "Tato, nie rób tego, proszę…". Ale nie zatrzymałem się. Wyszedłem, zamknąłem za sobą drzwi. Serce mi pęka, ale pierwszy raz od dawna poczułem, że zachowałem resztki godności.

Roman, 58 lat

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.