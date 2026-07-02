Pożyczyłem od teścia pieniądze na warsztat. Teraz słyszę: "Chyba zapomniałeś, kto ci za to zapłacił"

Redakcja se.pl
2026-07-02 7:36

Teść pożyczył mi pieniądze na własny warsztat. Myślałem, że to z dobrego serca. Ale ostatnio przy kliencie i moim mechaniku odepchnął mnie od samochodu, żeby pokazać, "jak to się robi". Powiedziałem "dość", a on mi wypomniał każdy grosz.

Zasmucony mechanik z brudną twarzą w swoim warsztacie. O trudnych relacjach z teściem przeczytasz na SE.
Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Wygenerowane przez AI Historie z życia wzięte

Warsztat jest mój, ale królestwo jego

Siedzę u siebie w biurze, ale czuję głównie perfumy teścia, który wyszedł godzinę temu. Zostawił pusty kubek po kawie i namieszał w głowie mojemu najlepszemu mechanikowi. Ciężko mi na żołądku po tej rozmowie.

Każdy facet marzy, żeby być na swoim. Ja swoje marzenie spełniłem, ale kosztowało mnie to więcej, niż myślałem. I nie chodzi o pieniądze, tylko o zwykłą godność.

Na początku myślałem, że wygrałem los na loterii

Dwa lata temu rzuciłem robotę w ASO, żeby otworzyć coś swojego. Chciałem mieć mały, porządny warsztat, gdzie klientów zna się po imieniu i naprawdę naprawia fury, a nie tylko wymienia części. Miałem pomysł, zapał, ale bank nie chciał dać mi kredytu.

Pamiętam tę niedzielę. Obiad u teściów, rosół paruje, a ja między jednym kęsem schabowego a drugim, bąknąłem o swoich planach. Ania, moja żona, od razu spojrzała na mnie z tym swoim „znowu wymyślasz”. Ale teść, o dziwo, podchwycił temat.

– "Ile ci trzeba na start?" – zapytał, odkładając widelec. Patrzył na mnie tak, jakby sprawdzał, czy mam jaja, żeby podać konkretną sumę.

Podałem. Zapadła cisza. Teściowa zaczęła nerwowo zbierać talerze. A on po prostu kiwnął głową. – "Dobra. Pożyczę ci. Bez procentu. Jesteś rodzina".

Byłem w szoku. Czułem, że los się do mnie uśmiechnął. Ania też była pod wrażeniem i dumna. Przez kolejne tygodnie teść naprawdę mi pomagał, szukał lokalu, doradzał przy sprzęcie. Na otwarciu przyniósł whisky i powiedział, że jest ze mnie dumny. Wierzyłem mu. Naprawdę wierzyłem, że robi to z dobrego serca.

Zaczął przychodzić z pączkami, a skończyło się na rządzeniu

Pierwsze miesiące były super. Klienci byli, robota szła. Teść wpadał raz w tygodniu, zawsze przywoził pączki dla chłopaków. Pytał, jak idzie, klepał po ramieniu. Miło było. Ale potem zaczął przychodzić częściej. I już bez pączków.

Najpierw tylko patrzył. Stał z rękami w kieszeniach i obserwował, jak pracujemy. Potem zaczął komentować. – "A nie lepiej byłoby użyć tego klucza?". Albo: – "Ja bym ten filtr inaczej zamontował". Mówił to niby do siebie, ale na tyle głośno, żeby wszyscy słyszeli.

Pewnego dnia przyszedłem rano do pracy, a wszystkie narzędzia na głównej ścianie były poprzewieszane. – "Zrobiłem ci porządek. Tak będzie bardziej ergonomicznie" – oświadczył z dumą, popijając kawę w moim biurze.

Zaczęło się robić niezręcznie. Moi mechanicy, młode chłopaki, których sam przyuczałem, zaczęli rzucać mi pytające spojrzenia. Nie wiedzieli, kogo słuchać – mnie, który im płaci, czy jego, który dał na to wszystko pieniądze.

Kiedyś złapałem go na rozmowie z klientem. Tłumaczył facetowi, że co prawda ja ustaliłem cenę, ale on, jako cichy wspólnik, może mu dać specjalny rabat. Mina mi zrzedła. Musiałem potem świecić oczami i tłumaczyć, że teść trochę się zagalopował.

Wtedy publicznie zrobił ze mnie ucznia na praktykach

Wszystko wybuchło w zeszły wtorek. Mieliśmy na podnośniku SUV-a z trudną awarią skrzyni biegów. Właściciel, nerwowy gość, stał obok i patrzył nam na ręce. Byłem pod autem z Kamilem, moim najlepszym mechanikiem, i tłumaczyłem mu, co ma robić.

– "Zobacz, tu odkręcasz tę osłonę, tylko uważaj na czujnik. Jak go ruszysz, to będzie problem".

Nie dokończyłem, bo za plecami stanął mój teść. Nawet nie słyszałem, kiedy wszedł.

– "Dajcie to" – warknął, odpychając mnie na bok. Nie żartuję, fizycznie mnie odsunął. – "Wy się na tym nie znacie. Co wy tam wiecie. Ja takie rzeczy robiłem, jak was na świecie nie było".

Wziął klucz pneumatyczny i zaczął się siłować ze śrubą, kompletnie ignorując to, co mówiłem o czujniku. Kamil stał z otwartą buzią i nie wiedział, co zrobić. Klient patrzył raz na mnie, raz na teścia. A ja poczułem, że nie jestem już szefem we własnej firmie. Poczułem się jak dzieciak, któremu ojciec pokazuje, jak się trzyma młotek.

Stałem tam przez chwilę kompletnie zbity z tropu. Czułem się upokorzony. Patrzyłem, jak robi ze mnie idiotę przy pracowniku i kliencie. Wtedy miarka się przebrała.

"Chyba zapomniałeś, kto ci za to wszystko zapłacił"

Poczekałem, aż klient odjedzie. Teść był z siebie strasznie dumny, chodził po warsztacie jak paw. Poprosiłem go do biura. Czułem taki dziwny spokój.

– "Proszę, żebyś więcej nie wtrącał się w moją pracę" – powiedziałem cicho, zamykając za nami drzwi.

Spojrzał na mnie, jakbym spadł z księżyca. – "Ale o co ci chodzi? Przecież pomogłem".

– "Nie pomogłeś. Ośmieszyłeś mnie przy pracowniku i kliencie. To jest moja firma. Ja tu rządzę i ja biorę odpowiedzialność".

Moment. Jego miła mina zniknęła. Zrobił się cały sztywny i spojrzał na mnie inaczej. Jak nie na zięcia, tylko na kogoś, kto jest mu winien kasę.

– "Twoja firma?" – prychnął. – "Chyba zapomniałeś, kto ci za to wszystko zapłacił. Beze mnie dalej wymieniałbyś olej w cudzym garażu".

I to była prawda. Miał rację. Ale użył tej prawdy, żeby mnie ustawić do pionu.

– "Oddam ci każdy grosz" – powiedziałem, chociaż nie miałem pojęcia, skąd wezmę te pieniądze. – "A dopóki tego nie zrobię, nie przychodź tu więcej".

Wyszedł, trzaskając drzwiami. Po raz pierwszy w życiu.

Wolę harować na bank niż na jego dobre serce

Wieczorem w domu miałem drugą rundę. Ania już o wszystkim wiedziała, bo oczywiście teściowa do niej zadzwoniła. Była wściekła. Krzyczała, że jestem niewdzięcznikiem, że jej ojciec chciał dobrze, a ja go wyrzuciłem.

– "On chciał być po prostu częścią twojego sukcesu!" – krzyczała przez łzy.

– "Aniu, on nie chciał być częścią. On chciał być właścicielem" – próbowałem tłumaczyć.

Nie zrozumiała. A może nie chciała zrozumieć. Poszła spać, odwróciła się do mnie plecami i tyle. A ja do późna siedziałem w kuchni i sprawdzałem oferty kredytów dla firm. Od samych prowizji i odsetek kręciło mi się w głowie.

Wiem, że to będzie cholernie trudne. Wiem, że czekają mnie ciężkie rozmowy w banku, a w domu ciche dni. Ale wiem jedno: wolę spłacać kredyt z odsetkami, niż prosić się o szacunek we własnej firmie. Koniec z tym.

Marek, 36 lat

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.

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