"Mój syn nie zaprosił mnie na obronę pracy, bo bał się, że zadam głupie pytanie"

„Najpierw usłyszałam gratulacje, których nie rozumiałam”

W markecie ma się swoje rytuały. Poranna kawa z automatu, poprawienie identyfikatora, uśmiech do pani z pieczywa. Potem taśma, paragony i to moje codzienne: „czy zbiera pani punkty?”. Tego dnia też tak było, tylko ja byłam bardziej spięta. Michał od kilku dni nie odbierał, a zwykle oddzwaniał od razu.

Ciotka Hela zadzwoniła między jednym klientem a drugim. Mówiła swoim tonem, jakby opowiadała o pogodzie: „No, obronił się w piątek, ładnie wyglądał, aż się popłakałam”. Ja żadnego „piątku z obroną” nie miałam w głowie. Miałam piątek z dostawą i z przelewem, który wysłałam mu rano.

Wyszeptałam: „Ciociu, ale ja nic nie wiem”. Ona ucichła na sekundę, a potem powiedziała ciszej: „Jak to nic? Myślałam, że jesteś z nim. Przecież to takie ważne”. Klient po drugiej stronie taśmy chrząknął, a ja nagle nie wiedziałam, co powiedzieć.

„W domu patrzyłam na czajnik, jakby miał mi coś wyjaśnić”

Po pracy wróciłam do mieszkania i odruchowo włączyłam czajnik, chociaż wcale nie chciało mi się herbaty. Na blacie leżała kartka z listą zakupów. Jego pismo, sprzed tygodnia, jak wpadł do mnie na pierogi. „Ryż, mleko, kawa”, takie normalne rzeczy, a we mnie narastało coś, czego nie umiałam nazwać.

Wybrałam numer Michała. Raz, drugi, trzeci. Za czwartym razem odebrał, trochę zdyszany. Brzmiał, jakbym go złapała w biegu.

- Mamo, teraz nie mogę. Co się stało?

- Co się stało? Ciotka mi właśnie pogratulowała obrony. Kiedy ty się obroniłeś?

W słuchawce zrobiło się cicho. Słyszałam własny oddech. Potem powiedział: „No… w piątek”. Jakby mówił o oddaniu książek do biblioteki, a nie o czymś, na co pracował pół życia.

„Próbował to przykryć troską, a ja poczułam, że on się mnie wstydzi”

Przez chwilę myślałam, że ciotka coś pomieszała. Że to były jakieś konsultacje, nie obrona. Ale on od razu zaczął gadać szybko, spokojnym tonem, jakby miał to przećwiczone. Że nie chciał mnie stresować, że to było takie zamieszanie, że terminy się zmieniały, że to wszystko trwało krótko.

Stałam z telefonem przy uchu i patrzyłam na kubek, który dostał ode mnie na imieniny, z napisem „Najlepszy syn”. Wtedy przypomniałam sobie wszystkie jego „mamo, jeszcze tylko ten miesiąc” i moje „dobra, prześlę ci, tylko jedz coś”. Brałam dodatkowe soboty przed świętami, żeby miał na pokój w akademiku, na bilet, na ksero. I na to jego: „mamo, potrzebuję laptopa, bo ten już się zacina”.

- Czy ty rozumiesz, że ja byłam w pracy, a twoja ciotka mówi mi o obronie, jakbym była sąsiadką z klatki?

- Mamo, ja nie chciałem, żebyś się denerwowała. Wiesz, jak ty wszystko przeżywasz.

To mnie uderzyło bardziej niż sam fakt, że mnie nie było. Bo ja przeżywam, tak, ale zawsze na jego korzyść. A on mówił o tym jak o wadzie, którą trzeba ukryć przed ludźmi.

„Zdjęcie przyszło na komunikator i zabolało jak policzek”

Wieczorem, kiedy już myłam talerze, telefon zawibrował na blacie. Na rodzinnej grupie ktoś wrzucił zdjęcie. Michał w koszuli, uśmiechnięty, z dyplomem w ręku, obok promotor i kilka osób, których nie znałam. Podpis: „Nasz magistrrrr! Brawo!”. A mnie aż ścisnęło w gardle.

Przybliżyłam ekran, jakbym mogła w nim znaleźć miejsce dla siebie. W tle, trochę z boku, stał mężczyzna w marynarce, z rękami w kieszeniach. Znałam tę sylwetkę, chociaż nie widziałam jej od dawna w takim ustawieniu. Ojciec Michała.

Poczułam, jak coś we mnie opada. To nie była złość, tylko czyste zmęczenie. Jakbym nagle zrozumiała, że ja przez lata stałam w pierwszym rzędzie, ale ktoś mnie po cichu przestawił za kulisy.

Zadzwoniłam z powrotem, już spokojniej, aż sama się zdziwiłam tym spokojem. Odebrał od razu, jakby tylko na to czekał.

„W końcu powiedział prawdę: bałem się, że zadasz głupie pytanie”

- Kto był z tobą na obronie? Widzę na zdjęciu twojego ojca.

- No był… wpadł. Nie rób z tego afery.

- Ja nie robię afery, Michał. Ja pytam. Dlaczego ja nie wiedziałam, a on wiedział?

Słyszałam, jak przełyka ślinę. Potem wypalił: „Bo ty czasem mówisz takie rzeczy. I nie chciałem, żebyś coś palnęła przy promotorze albo przy moich znajomych”.

Przez chwilę nie rozumiałam, co on do mnie mówi. Jakbyśmy mówili o dwóch różnych rzeczach. Dopiero po sekundzie dotarło i zrobiło mi się gorąco, nie ze wstydu, tylko z czegoś ostrego, kłującego pod żebrami.

- Czyli ja jestem problemem, bo mogę coś głupio powiedzieć. A twój ojciec, który nawet nie pamięta, kiedy masz urodziny, jest w porządku?

- On… on po prostu lepiej się odnajduje w takich miejscach. Wiesz, jaka jest uczelnia. Tam byli ludzie, przed którymi nie chciałem się kompromitować.

Nie dokończył. Nie musiał. Ja słyszałam to „no” jak całe zdanie.

„Pogratulowałam mu i pierwszy raz nie zaproponowałam przelewu”

Odłożyłam gąbkę, wytarłam ręce w ściereczkę, chociaż były już suche. W kuchni było cicho, tylko lodówka buczała. Nagle ten dźwięk zaczął mnie strasznie drażnić. Michał coś mówił dalej, że przesadza, że nie o to mu chodziło, że mnie kocha.

- Michał, gratuluję ci. Naprawdę. To twoja praca, twój wysiłek i to jest ważne.

- Mamo…

- Posłuchaj. Skoro zaprosiłeś ojca, a mnie nawet nie powiedziałeś, kiedy to jest, to ja nie będę już tego wszystkiego finansować. Nie będę ci robić przelewów na życie, do którego nie wolno mi wejść.

W słuchawce zrobiło się gęsto. Usłyszałam, jak ciężko oddycha, jakby nagle zabrakło mu argumentów. W końcu powiedział tylko: „Przesadziłem”. A ja odpowiedziałam: „Możliwe. Ale ja też mam swoje granice, nawet jeśli pracuję przy kasie”.

Rozłączyłam się i długo siedziałam przy kuchennym stole, patrząc na to zdjęcie na ekranie. W końcu je zamknęłam, ale ono i tak zostało pod powiekami. Następnego dnia poszłam do pracy normalnie, przywitałam się z panią od pieczywa i skanowałam produkty, jak zawsze. Tylko kiedy przyszła pora, o której zwykle wysyłałam Michałowi przelew, schowałam telefon do szuflady i wróciłam do pracy.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.