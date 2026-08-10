"Kuzyn poprosił mnie o nocleg na dwa dni. Wyprowadził się po trzech miesiącach i zabrał czajnik"

„Dwa dni na kanapie” brzmiały jak drobiazg

Kawalerka to nie jest miejsce, które daje złudzenie prywatności. Mam jeden pokój z aneksem, małą łazienkę i rozkładaną kanapę. W dzień to „salon”, w nocy sypialnia. Lubiłem ten układ, bo po pracy mogłem usiąść w ciszy, zrobić herbatę, włączyć coś w tle i nie musieć z nikim ustalać, gdzie leżą skarpetki.

Kuzyn Bartek zadzwonił wieczorem, trochę zadyszany, jakby mówił w biegu. „Stary, mogę u ciebie przenocować dwa dni? Muszę się ogarnąć po rozstaniu, nie mam gdzie się podziać.” Znałem go na tyle, że potrafił być czarujący, ale też zawsze miał jakąś „tymczasową” sytuację.

Wrzuciłem to na rodzinny czat, tak odruchowo, bardziej żeby uprzedzić, niż szukać zgody. W odpowiedzi poleciały serduszka i te wszystkie „mądre” teksty. „Rodzina to rodzina”, „Daj mu odetchnąć”, „Jesteś dobry, Norbi”. Poczułem, jakbym właśnie dostał medal za bycie „tym dobrym”.

Kanapa przestała się składać, a pościel została na zawsze

Bartek wpadł z plecakiem i reklamówką, w której brzęczały jakieś puszki. Pierwszą noc przespał jak kamień. Rano zrobiłem nam kawę i od razu wysłałem mu kontakt do agencji nieruchomości. Myślałem, że tak się pomaga, konkretnie.

Drugiego dnia powiedział, że „musi dojść do siebie” i że jutro zacznie dzwonić w sprawie mieszkań. Trzeciego dnia dodał, że „rynek jest chory”, a on nie chce brać pierwszej lepszej klitki. I tak kanapa coraz częściej stała rozłożona. W pewnym momencie przestałem ją w ogóle składać, bo po co, skoro i tak za chwilę miał się na niej kłaść.

Cudzą pościel widziałem cały czas. Niebieska, w jakieś geometryczne wzory, wiecznie pognieciona, rozłożona tak, jakby to było jego łóżko, a ja byłem gościem. Zaczęło mnie to drażnić bardziej, niż powinno, bo codziennie miałem to przed oczami. Z człowiekiem już łatwiej, tylko że ja ciągle odkładałem tę rozmowę na „jutro”.

Wieczorami Bartek grał na konsoli, którą przyniósł po tygodniu, bo „nie da się tak siedzieć bez niczego”. Z pokoju leciały strzały z gry, a co chwilę słychać było szeleszczące chipsy. Ja w tym czasie próbowałem czytać, tylko że każde „jeszcze jedna runda” brzmiało jak obietnica bez pokrycia.

Lodówka zaczęła się opróżniać szybciej niż moje zaufanie

Pewnego dnia wróciłem z pracy i otworzyłem lodówkę, a tam było pusto. Nie tak „bo nie zdążyłem zrobić zakupów”, tylko serio pusto. Zniknęła wędlina, jogurty, moje ulubione kimchi z małego sklepu na rogu. Naprawdę szkoda mi na nie kasy, więc mnie to zabolało. Na blacie stała miska po płatkach, a w zlewie mój kubek, ten jedyny, który naprawdę lubię.

- Zjadłeś moje kimchi?

- No, było otwarte, myślałem, że już do wyrzucenia. Poza tym kupisz nowe, to tylko słoik za parę złotych.

To mnie trafiło w nerw. Nie chodziło o słoik, tylko o ton. Nagle wszystko było „nasze”, a ja miałem tylko dokładać i siedzieć cicho. Spróbowałem spokojnie: albo składamy się na zakupy, albo każdy kupuje swoje. I żadnego „biorę z lodówki, bo było”. To jednak moje mieszkanie.

Bartek spojrzał na mnie tak, jakbym robił aferę o powietrze. „Dobra, dobra” rzucił i już po chwili miał słuchawki na uszach, jakby świat kończył się na jego ekranie. A ja stałem w kuchni i wpatrywałem się w pustą półkę, na której powinien być mój słoik.

Wróciłem do domu i usłyszałem obce głosy w przedpokoju

Najpierw usłyszałem śmiech. Potem dźwięk otwieranej butelki, taki charakterystyczny „klik”. Otworzyłem drzwi i zobaczyłem w przedpokoju dwie osoby, których nie znałem. Jedna stała w moich kapciach, druga opierała się o ścianę, obok mojej kurtki.

- Siema, to Norbert, mówiłem ci o nim! zawołał Bartek z pokoju, jakby to było jego mieszkanie. Na moim stole leżały moje piloty, ale obok nich stała czyjaś paczka papierosów. W powietrzu czułem obcy zapach perfum, trochę słodki, trochę duszący.

- Bartek, możesz na chwilę? powiedziałem, starając się nie brzmieć jak ktoś, kto zaraz wybuchnie.

- No co, przecież to tylko Kamil i Ola. Wpadli na chwilę, nie będę ich gonił po mieście. Wyluzuj.

Stałem i patrzyłem, jak obcy ludzie rozsiadają się w mojej kawalerce, a ja muszę „chillować”, bo inaczej wyjdę na sztywniaka. Wtedy dotarło do mnie, że ja tu już nie rządzę. Zmęczenie, ta jego pościel na kanapie i to, że sprowadza ludzi bez pytania, wszystko się złożyło w jedną rzecz.

Rodzinny czat zrobił ze mnie czarny charakter w pięć minut

Gdy znajomi Bartka wyszli, zrobiło się cicho, ale to nie była ulga. To była ta cisza przed kłótnią, kiedy słowa stoją w gardle i już nie ma sensu udawać. Usiadłem przy stole i powiedziałem mu, że to się kończy. Miał być „tylko dwa dni”, a minęły trzy miesiące i ja nie mam już siły.

- To gdzie ja mam iść? serio? zapytał i pierwszy raz zobaczyłem w nim to rozżalenie, które łatwo myli się z niewinnością.

- Do mamy. Do taty. Do kogokolwiek, ale nie do mojej kawalerki na czas nieokreślony. I żadnych gości bez pytania.

Wtedy na czacie rodzinnym zaczęło się gotować, jakby wszyscy tylko czekali na taki temat. Ktoś musiał już dostać wersję wydarzeń. „Norbert, nie przesadzaj”, „On jest w trudnej sytuacji”, „Jak możesz go wyrzucać”, „Pamiętaj, że kiedyś ty możesz potrzebować pomocy”. Czytałem te wiadomości, siedząc obok swojej lodówki, w której znów brakowało jedzenia, i pomyślałem, że najłatwiej jest być mądrym i odważnym, kiedy to nie u ciebie w domu.

Zabrał czajnik, a ja pierwszy raz od miesięcy wypiłem kawę w ciszy

Bartek spakował się szybko. Może dlatego, że zobaczył, że tym razem nie odpuszczę, a może dlatego, że miał już plan B, tylko wcześniej było mu wygodniej u mnie. Zwinął pościel z kanapy w kłębek i wrzucił do torby. Na tapicerce zostało odgniecenie po tych miesiącach.

Wieczorem, kiedy wyszedł, poszedłem do kuchni i odruchowo sięgnąłem po czajnik. Nie było go. Stałem chwilę przy blacie i gapiłem się na puste miejsce obok zlewu, gdzie zawsze stał. Mój czajnik, kupiony w promocji, ale mój, z lekko porysowaną pokrywką.

Napisałem od razu: „Bartek, nie ma czajnika. Wziąłeś go?” Odpisał po kilku minutach: „No wziąłem. Przez trzy miesiące też coś mi się należy. Spoko, oddam kiedyś”. To „kiedyś” brzmiało jak wszystkie jego „jutro” z ostatnich tygodni.

Nie odzyskałem czajnika. Następnego dnia wymieniłem zamki. Facet z serwisu rzucił tylko: „Lepiej tak”. Wieczorem zrobiłem kawę w garnku, jak za studenta, i usiadłem przy stole. W mieszkaniu było wreszcie cicho, kanapa była złożona, a na niej nie leżała żadna niebieska pościel, która udawała, że ma do tego prawo.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.