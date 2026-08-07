"Mój ojciec przyszedł na terapię rodzinną i próbował przekupić terapeutkę ciastem"

„W drodze na terapię ojciec ćwiczył dowcipy jak przed weselem”

Samo umówienie tej wizyty kosztowało mnie chyba więcej nerwów niż przeprowadzenie całej klasy przez sezon grypowy. Mama mówiła: „A po co nam to, przecież jest normalnie”, a ojciec rzucał: „Jak chcesz, to pójdziemy, tylko niech pani doktor nie każe mi płakać”. To był jego ulubiony sposób, żeby uciec w żart.

Rano, w dzień spotkania, zadzwonił i zapytał, czy ma założyć koszulę „bardziej do przeprosin czy do śmiechu”. Powiedział to tym tonem, jakbyśmy jechali na urodziny cioci, a nie na rozmowę o rzeczach, które od lat nas rozrywają na ciche kawałki. Odłożyłam telefon i przez chwilę patrzyłam na kubek po kawie. Tak jakby on miał mi powiedzieć, co mam z tym wszystkim zrobić.

W samochodzie ojciec prowadził, mama siedziała obok, ja z tyłu. W lusterku widziałam, jak co chwilę spogląda na mnie i robi miny, jak kiedyś, kiedy bałam się szczepienia. „Ninka, bez spiny, będzie miło” powiedział i pogłaskał kierownicę, jakby to ona miała nas uspokoić.

„Sernik wylądował na stoliku, zanim zdążyłam się przywitać”

W poczekalni pachniało herbatą i jakimś neutralnym odświeżaczem, który zawsze kojarzył mi się z gabinetami, gdzie człowiek ma być grzeczny i mówić pełnymi zdaniami. Ojciec od razu rozglądał się, jakby szukał znajomych. Mama poprawiała pasek od torebki i milczała.

Ojciec trzymał kartonowe pudełko z cukierni, z okienkiem w folii. W środku widać było równą, jasną powierzchnię sernika, aż za idealną, jak z wystawy. „Żeby było sympatyczniej” mruknął, ale w jego głosie była ta pewność, że sympatyczniej zawsze znaczy łatwiej.

Kiedy terapeutka otworzyła drzwi i zaprosiła nas do środka, ojciec wyskoczył pierwszy. Uśmiechał się od ucha do ucha i postawił pudełko na stoliku, jakby to miało nam załatwić spokojną rozmowę. Przez chwilę miałam wrażenie, jakby próbował przekupić strażnika ciastkiem.

„Po takim serniku nie będzie pani surowa, prawda?”

- Pani doktor, domowy sernik. Po takim serniku nie będzie pani surowa, prawda?

Terapeutka spojrzała na pudełko, potem na niego. Nie zrobiła tej miny, na którą ojciec zawsze liczył, takiej półśmiejącej, półpodziwiającej. Uśmiechnęła się uprzejmie, ale nie wzięła pudełka do ręki. Powiedziała spokojnie: „Proszę usiąść, a ciasto może poczekać”.

Ojciec usiadł, ale jeszcze przez chwilę bawił się wieczkiem, przesuwając palcem po brzegu kartonu. Jakby szukał momentu, w którym znowu da się to obrócić w żart. Ja patrzyłam na sernik, na ten biały prostokąt, i miałam ochotę go schować do torby, jak dowód rzeczowy.

Terapeutka poprosiła, żebyśmy powiedzieli, po co przyszliśmy. Zaczęłam ja, bo przecież to ja prosiłam, naciskałam, dzwoniłam. Mówiłam o tym, że w naszej rodzinie każde „przepraszam” zamienia się w anegdotę, a każde „boli mnie” kończy się: „No nie przesadzaj, uśmiechnij się”. Ojciec kiwał głową z tym swoim teatralnym „rozumiem”, jakby słuchał referatu.

„Kiedy przestał działać urok, ojciec zaczął się złościć”

Terapeutka zadawała proste pytania i nie podchwytywała jego żartów. „Co pani czuje, kiedy tata żartuje?”, „A pan co wtedy próbuje osiągnąć?”. Ojciec odpowiadał najpierw lekko, ale im dłużej nie dostawał śmiechu w nagrodę, tym bardziej robił się spięty.

- Ja tylko rozładowuję atmosferę. Ktoś musi tu być normalny.

- A może ktoś w końcu musi powiedzieć prawdę, zamiast ją zagłuszać żartami? powiedziałam, zanim zdążyłam ugryźć się w język.

Ojciec spojrzał na mnie jak na kogoś, kto zepsuł zabawę. „Nina, nie rób z tego dramatu” rzucił, już mniej żartobliwie. Mama siedziała z rękami splecionymi na kolanach, patrzyła na dywan, jakby tam miała znaleźć właściwą odpowiedź.

W pewnym momencie terapeutka zapytała o jedną konkretną rzecz, o to, jak rozmawiamy o problemach, kiedy nie ma gości, kiedy nikt nie patrzy. Ojciec próbował odbić piłkę, rzucił coś o „naszych babskich histeriach”, ale wyszło mu to ostrzej, niż planował. W gabinecie zapadła cisza. Taka ciężka, że aż było ją czuć.

„Mama nie zaśmiała się pierwszy raz i to było głośniejsze niż krzyk”

- Mam dość, powiedziała mama cicho, nadal patrząc w dół.

Ojciec aż się poruszył na krześle, jakby nie dosłyszał. „No co ty, Zosia” zaczął, z tym swoim automatycznym rozbrojeniem w głosie. Ale mama podniosła wzrok i tym razem nie wyglądała, jakby miała go ratować.

- Od lat mam dość udawania. Tego, że wszystko przykrywasz dowcipem, a ja mam się śmiać, żeby było miło. Nie jest miło, powiedziała. I zabrzmiało to tak, jakby mówiła to od lat.

Pudełko sernika stało na stoliku jak dekoracja z innej sztuki. Ojciec popatrzył na nie, potem na terapeutkę, jakby szukał potwierdzenia, że zaraz ktoś powie: „No już, wystarczy, proszę się pogodzić”. Terapeutka nic takiego nie powiedziała, tylko zapytała mamę, co konkretnie ją boli.

Ojciec zaczął się denerwować. Widziałam po jego szczęce, po tym, jak szybciej oddychał. „Wy naprawdę chcecie robić ze mnie czarny charakter?” wyrzucił, i to było pierwsze zdanie, w którym nie było ani grama żartu.

„W aucie po wszystkim nie podałam mu chusteczek ani żartu na zgodę”

Po sesji wyszliśmy do poczekalni jak po długim filmie. Tylko bez tego momentu, kiedy wiadomo, co dalej. Ojciec wziął sernik, jakby był jego tarczą. Mama szła obok mnie i nic nie mówiła, ale nie była już przygarbiona, raczej zmęczona i prosta.

W samochodzie ojciec odpalił silnik i przez chwilę siedzieliśmy w ciszy, słuchając, jak dmucha nawiew. „No i co, zadowolona?” rzucił w końcu w moją stronę, bez odwracania głowy. Zwykle w takich momentach mówiłam coś łagodzącego, o tym, że przecież próbujemy, że będzie lepiej, że doceniam, że przyszedł.

Tym razem nie powiedziałam nic. Patrzyłam na pudełko sernika na jego kolanach, lekko przechylone, jakby też miało ochotę uciec. Ojciec czekał, aż go pocieszę. Aż zrobię to, co zawsze, i jakoś to „poskładam”, żeby dało się z tym wrócić do domu.

- Jeśli mamy iść dalej, to bez ciasta, powiedziałam w końcu. Bez prób załatwiania wszystkiego uśmiechem. Umówmy kolejne spotkanie.

Mama westchnęła tak, jakby dopiero teraz mogła wypuścić powietrze. Ojciec zacisnął usta, przez moment wyglądał na obrażonego, a potem tylko skinął głową, minimalnie, prawie niewidocznie. I ta cisza między nami, pierwszy raz bez żartu na siłę, była dziwnie uczciwa.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.