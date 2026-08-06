"Umówiłem się z kobietą po rozwodzie. Na kawę przyszła z byłym mężem"

„Wyszedłem ze sklepu wcześniej, chciałem mieć chwilę spokoju”

Mam na imię Sebastian. Mam 46 lat i prowadzę mały osiedlowy sklep. Rutynę mam tak wyćwiczoną, że mógłbym to robić z zamkniętymi oczami. Rano dostawa pieczywa, potem warzywa, w południe ktoś wpadnie po papierosy i opowie mi pół życia, stojąc przy ladzie. Znam to na pamięć, nawet kiedy udaję, że mnie to bawi.

Odkąd zostałem wdowcem, ludzie mówią mi w kółko to samo. „Jeszcze się ułożysz”, „nie możesz być sam”, „Janka by chciała”. Kiwałem głową, bo tak było najłatwiej. A wieczorem robiłem herbatę do jednego kubka i patrzyłem na krzesło po drugiej stronie stołu. Od lat nikt go nie przesunął.

Kiedy napisała do mnie Magda, poczułem coś, czego dawno nie było. Taką zwykłą, lekką ciekawość. Poznaliśmy się zwyczajnie. Wpadała czasem po jakieś drobiazgi, a jej „dzień dobry” brzmiało tak, jakby naprawdę miało znaczenie. W końcu wymieniliśmy numery, potem kilka wiadomości, aż padło: kawa.

Umówiliśmy się w galerii. Mówiła, że łatwo dojechać, że jest dużo miejsca i że w razie czego można się szybko rozejść. To ostatnie mnie rozśmieszyło, ale też uspokoiło. Ja naprawdę chciałem tylko usiąść, posłuchać, zapytać, jak jej minął dzień.

„Na parkingu widziałem, jak nerwowo poprawia pasek torebki”

Przyjechałem dziesięć minut wcześniej i zaparkowałem przy samym wjeździe, żeby potem nie krążyć. Wziąłem wdech, jakbym miał wejść na egzamin. W brzuchu poczułem znajome ukłucie. Dawno nie czekałem na kogoś z takim nastawieniem.

Wchodząc do galerii, zobaczyłem ją jeszcze zanim mnie zobaczyła. Stała przy wejściu, wpatrzona w telefon, i co chwilę poprawiała pasek torebki, jakby bała się, że zaraz się urwie. Kiedy podniosła wzrok, uśmiechnęła się, ale ten uśmiech miał w sobie coś ostrożnego.

Podeszła do mnie szybciej, niż się spodziewałem, i od razu powiedziała: „Cieszę się, że jesteś”. Brzmiało to miło, tylko zaraz potem rozejrzała się za siebie, jakby kogoś szukała. Puściłem to mimo uszu. Pomyślałem, że pewnie się stresuje i tyle.

Ruszyliśmy w stronę kawiarni. Ona szła pół kroku przede mną, a ja myślałem, że nawet to jest w porządku. Każdy zaczyna inaczej.

„Zobaczyłem trzecią filiżankę i od razu chciałem się wycofać”

W kawiarni było jasno, pachniało mieloną kawą i słodkim ciastem z witryny. Od razu wypatrzyłem stolik przy oknie, ten, na który się umawialiśmy. I wtedy zobaczyłem, że siedzą tam dwie osoby. Magda siedziała, a naprzeciwko niej mężczyzna w granatowej kurtce, z rękami splecionymi na blacie.

Na dwuosobowym stoliku stały już dwie filiżanki. Trzecia była tuż przy brzegu, jakby ktoś ją właśnie dostawił i nie zdążył przestawić. Zrobiło mi się głupio, jakbym się komuś wpakował w rozmowę.

Magda wstała od razu. „Sebastian, to jest Tomek”, powiedziała za szybko i za głośno. Tomek też wstał i podał mi rękę pewnie. Tak, jak się wita klienta. Albo jak kogoś, komu od razu chcesz pokazać, kto tu rządzi.

- Cześć, Sebastian. Magda mówiła, że się spotykacie. Ja ją tylko podrzuciłem, bo i tak jechałem tędy.

Uśmiechnąłem się odruchowo, a w środku czułem, że coś mi zgrzyta. „Podwiozłem ją tylko” i ta trzecia filiżanka do „tylko” nie pasowała.

„Z kawy zrobiła się rozmowa rekrutacyjna, tylko bez mojego CV”

Usiadłem, bo stałem przy krześle jak kołek i nie chciałem robić scen. Pomyślałem: dobra, wypiję szybko, powiem, że muszę wracać do sklepu, i tyle. Magda patrzyła na mnie przepraszająco, ale nie powiedziała nic, co by tę sytuację prostowało.

Tomek zaczął mówić tak, jakby oni już to wcześniej obgadali, a ja tylko dosiadł się do stołu. „No to jak ty sobie to wyobrażasz, Sebastian? Masz sklep, to pewnie dużo pracujesz”. Mówił niby koleżeńsko, ale to były pytania z kategorii: sprawdzam, czy się nadajesz.

- Normalnie pracuję, jak każdy. Rano otwieram, wieczorem zamykam. Mam dziewczynę, która mi pomaga na zmianie, więc czasem mogę wyjść wcześniej.

- A weekendy? Magda ma dziecko, wiesz? Trzeba ogarniać.

Magda drgnęła, jakby miała powiedzieć „Tomek, daj spokój”, ale zamiast tego podniosła filiżankę i upiła łyk. Wpatrywała się w kawę, jakby w niej pływała odpowiedź, której nie umiała znaleźć na głos.

- Tomek, naprawdę nie musimy…

- Ja tylko pytam. Ona się sparzyła, ja jej nie życzę źle. Chcę wiedzieć, z kim się spotyka.

„Magda spojrzała na mnie i powiedziała, że tak jej łatwiej”

Siedziałem i słuchałem, jak jej były mąż urządza mi przesłuchanie, chociaż Magda mówiła, że to już zamknięty temat. Pytania były o wszystko: czy piję, czy mam kredyty, czy „lubię imprezy”, czy „umiem być wierny”. Mówił to tak spokojnie, jakby to był normalny układ.

W pewnym momencie Tomek wstał po dolewkę wody, a Magda od razu nachyliła się do mnie. Mówiła cicho, prawie szeptem. „Ja wiem, że to głupio wygląda”, powiedziała i zacisnęła palce na serwetce, aż zrobiła się cienka jak bibuła.

- To dlaczego on tu jest?

- Bo… on mi pomaga. Ja się boję znowu pomylić. On ma lepszy osąd ludzi. Ja kiedyś nie widziałam rzeczy, które były oczywiste.

Patrzyłem na nią i nie wiedziałem, co mnie bardziej boli. To, że ona naprawdę w to wierzy, czy to, że mówi o tym spokojnie, jakby to było coś całkiem normalnego. Wtedy Tomek wrócił, postawił szklankę i zerknął na mnie tak, jakby sprawdzał, czy już „wszystko zrozumiałem”.

- No i jak? Dogadujecie się? Magda, mówiłem ci, że trzeba konkretów.

„Dopiłem do dna i zostawiłem im ten stolik przy oknie”

Wziąłem filiżankę i napiłem się tak, że aż poczułem gorycz na języku. Pomyślałem o domu i o tej ciszy, która czasem pomaga, a czasem przygniata. Ja naprawdę chciałem bliskości, ale nie chciałem wchodzić w czyjś niedokończony rozwód, nawet jeśli formalnie był już podpisany.

Odłożyłem filiżankę i spojrzałem na Magdę. Chciałem jej powiedzieć coś miękkiego, co jej nie upokorzy, ale też nie zostawi mnie w roli faceta do oceny przez byłego męża. Wyszło prosto, bez ozdobników.

- Magda, ja przyszedłem na kawę z tobą. A wygląda na to, że wy przyszliście pogadać o mnie. Nie będę wam przeszkadzał.

Ona otworzyła usta, jakby miała zaprotestować, ale nie wydała dźwięku. Tomek tylko uniósł brwi. Miał minę pod tytułem: trudno. Wstałem, wsunąłem krzesło pod stolik i dodałem już spokojniej: „Życzę wam dobrej rozmowy”.

Wyszedłem z kawiarni, a w galerii uderzył mnie gwar, zapach perfum i smażonego jedzenia z food courtu. Na parkingu na chwilę przystanąłem przy samochodzie, kluczyki trzymałem w dłoni za mocno. Nie czułem ani triumfu, ani porażki. Raczej ulgę, że nie muszę udawać, że ta trzecia filiżanka nic nie znaczy.

Wieczorem wróciłem do sklepu po rzecz, którą zostawiłem na zapleczu. Światło jarzeniówki było ostre, a na ladzie leżał paragon z porannej dostawy. Pomyślałem wtedy, że nowy początek nie musi być wielki. Czasem to po prostu moment, kiedy wstajesz od stolika, który od początku nie był dla ciebie.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.