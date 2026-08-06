"W pracy zrobili zrzutkę na prezent dla szefa. Potem odkryłam, że szef sam ją wymyślił"

„Koperta krążyła szybciej niż faktury”

U nas to zawsze wygląda tak samo. Ktoś wstaje od biurka, bierze kopertę i idzie po pokojach. „Na urodziny Kasi”, „na pożegnanie Tomka”, „na jubileusz firmy”, a czasem „bo dziecko wylądowało w szpitalu” i wtedy człowiek nawet nie dyskutuje. Tylko że przy tych okazjach zawsze wisi to samo napięcie. Jak w szkole, kiedy nauczyciel patrzy, kto się jeszcze nie podpisał na liście.

Mam 44 lata, syna w liceum i budżet, który nie dopina się już na samym etapie patrzenia na ceny w sklepie. Nie jestem skąpa. Po prostu mam dość tej firmowej „serdeczności” na pokaz, gdzie trzeba się uśmiechać i udawać, że to wszystko dzieje się spontanicznie. A na koniec i tak ktoś rzuci żarcik: „Basia pewnie znowu dała w drobnych”.

Tym razem koperta była grubsza niż zwykle: biała, sztywna, z imionami wypisanymi na wierzchu. Przy każdym imieniu ktoś dopisał kwotę długopisem. Jak lista obecności, tylko zamiast „jestem” widniało „dałam”.

„Dla szefa miało być wyjątkowo, czyli drogo”

Ola, asystentka szefa, przyszła do mnie z kopertą koło południa, akurat kiedy liczyłam delegacje. Uśmiechała się tak, jakby przyniosła czekoladki, a nie prośbę o kasę. „Słuchaj, robimy zrzutkę na prezent dla pana Marka, wiesz, okrągłe urodziny. Chcemy coś porządnego”.

„Co porządnego?” zapytałam, chociaż już wiedziałam, że w mojej głowie to się zaraz przeliczy na ratę za korki z matmy. Ola powiedziała ciszej: „Zegarek. Taki naprawdę fajny, bo on tyle dla nas robi”. I od razu dodała: „Każdy wedle możliwości, wiadomo”.

W kopercie zobaczyłam już kwoty. 100, 150, nawet 200. Moje nazwisko było puste, ale miejsce czekało, jakby ktoś specjalnie zostawił je na koniec, żeby bardziej bolało. Wyjęłam portfel i włożyłam pięćdziesiątkę, bo u nas pięćdziesiątka brzmi jak przyznanie się: „nie stać mnie”.

Ola dopisała przy moim imieniu „50” i uśmiechnęła się szerzej, jakby mnie właśnie uratowała przed kompromitacją. Koperta zniknęła w jej segregatorze, a ja zostałam z uczuciem, że ktoś mi właśnie przestawił granicę, nawet mnie nie pytając.

„W kuchni znalazłam zdanie, które nie miało tam być”

Po pracy poszłam do kuchni zrobić herbatę. W domu czekały jeszcze zakupy i pranie, a tu przynajmniej czajnik działa i nie marudzi. Na blacie leżał telefon Oli, obok paczka cukru i czyjeś pudełko po sałatce. Ekran się świecił, bo wyskoczyło nowe powiadomienie z firmowego komunikatora.

Nie jestem z tego dumna. Ale nie będę udawać, że tego nie zobaczyłam. Na ekranie był podgląd wiadomości od szefa, podpisanej „Marek”: „Ola, pamiętaj o tej zrzutce. Może taki zegarek jak wczoraj pokazywałem, żeby był porządny. I zrób listę, kto ile dał, żebym wiedział, komu podziękować”.

Przez chwilę stałam jak wryta z torebką herbaty w ręku. Potem poczułam, jak coś mi wchodzi na policzki, a serce wali mi szybciej, jakbym zrobiła coś nielegalnego. W kuchni było cicho, tylko lodówka buczała, a ja patrzyłam na te słowa i miałam ochotę śmiać się i krzyczeć jednocześnie.

„Koperta z imionami nagle stała się listą lojalności”

Wróciłam do biurka i robiłam dobrą minę, jakby nic się nie stało. Klikałam w arkusz, przesuwałam myszką, a w głowie ciągle miałam „żebym wiedział, komu podziękować”. Czyli nie chodziło o żaden gest, tylko o kontrolę. O to, żeby się odhaczyć. Żeby przypadkiem ktoś nie wyłamał się z tej gry.

Najgorsza była ta koperta. Niby zwykła, a te imiona i kwoty robiły z niej coś obrzydliwego. Jakby nas wszystkich ustawiono w szeregu. Kto dał więcej, ten bliżej szefa. Kto mniej, ten do zapamiętania.

W domu syn zapytał, czy kupiłam mu nowy tusz do drukarki do szkoły. Odpowiedziałam „jutro”, chociaż wiedziałam, że to „jutro” zależy od tego, czy znowu coś nie wypadnie. A we mnie siedziało jedno: dorzuciłam się na zegarek człowiekowi, który sam sobie go wybrał i jeszcze kazał zrobić listę wpłat.

„Ola spuściła wzrok i powiedziała mi, jak to wygląda co roku”

Następnego dnia przyszłam wcześniej. Złapałam Olę w kuchni, zanim zdążyła się rozkręcić i wejść w ten swój „użmiechnięty tryb”. Postawiłam kubek na blacie i powiedziałam: „Widziałam wiadomość od Marka. Tę o zegarku”.

Ola zamarła. Najpierw była obrona w oczach, potem wstyd, a potem coś jak ulga, że wreszcie ktoś to nazwał. Przesunęła telefon tak, jakby był gorący, i ściszyła głos.

- Basia, ja nie chciałam… On tak robi co roku.

- Co roku?

- Wskazuje, co by chciał. Mówi, że to żart, ale potem pyta, na jakim etapie jest zbiórka. I zawsze chce listę. A na urodzinach robi wielkie oczy i udaje, że jest zaskoczony. Ja tylko… organizuję.

Stałyśmy chwilę w ciszy, w której słychać było tylko kapnięcie z kranu. Wtedy dotarło do mnie, że Ola nie jest żadnym „mózgiem” tej zrzutki. Ona po prostu robi to, co jej każą, żeby mieć spokój. Tyle że ja też byłam takim trybikiem, tylko już mi się zacierały zęby.

„Na zebraniu oddałam swoje pięćdziesiąt i poprosiłam o prostą zasadę”

Pod koniec tygodnia mieliśmy krótkie zebranie organizacyjne. Szef stał przy stole konferencyjnym, opowiadał o wynikach, rzucał żarty, ludzie się śmiali w tych miejscach, gdzie wypadało. Koperta leżała u Oli na kolanach, jakby trzymała ją dla bezpieczeństwa.

Poczekałam do momentu, kiedy Marek zapytał, czy są jakieś „sprawy różne”. Wstałam, bo jak siedziałam, czułam, że mogę się rozmyślić. Powiedziałam spokojnie, że chcę wycofać swoją wpłatę z tej zrzutki. I że jeśli już robimy prezenty dla przełożonych, to naprawdę dobrowolnie, bez listy nazwisk i kwot.

W sali zrobiło się tak cicho, że usłyszałam, jak ktoś zakręca długopis. Ola spojrzała na mnie wielkimi oczami, a potem powoli wyjęła z koperty banknot i podała mi go pod stołem, jakby to było coś zakazanego. Marek uśmiechnął się krzywo, trochę za długo.

- Basia, nikt nikogo nie zmusza. To tylko miły gest.

- Właśnie. Miły gest nie potrzebuje listy, kto ile dał. I nie powinien wisieć w powietrzu jak obowiązek.

Nie było wielkiej awantury. Marek powiedział coś o „przemyśleniu zasad”, ktoś szybko zmienił temat na urlopy i nagle wszyscy zaczęli oddychać. Wróciłam do biurka z moją pięćdziesiątką w kieszeni i z drżeniem w dłoniach, którego nie umiałam już ukryć.

Po pracy Ola dogoniła mnie przy windzie. „Dzięki” powiedziała tylko tyle, bez wielkich słów. A ja wróciłam do domu, kupiłam synowi tusz do drukarki i dopiero przy kasie poczułam, że oddycham normalnie. Po weekendzie koperta nadal krążyła, tylko była czysta, bez imion. I choć wcale nie zrobiło się nagle idealnie, przynajmniej nikt już nie udawał, że to wszystko dzieje się samo.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.