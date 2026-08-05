"Wigilię spędziliśmy przy trzech stołach, bo każdy był z kimś obrażony"

„Zawsze wierzyłem, że przy jednym stole da się jakoś dogadać”

Nazywam się Marek, mam 49 lat, żonę i dwie córki. Od lat Wigilia jest u nas. Nie dlatego, że mam największy salon. Po prostu zawsze mi było głupio patrzeć, jak każdy robi swoje święta, a potem tylko słyszę: „W tym roku to już bez sensu”. Znam tę rodzinę na pamięć, razem z ich śmiesznymi nawykami i poważnymi fochtami, ale zawsze miałem naiwną myśl, że przy opłatku człowiek łagodnieje.

Od rana krzątałem się między kuchnią a salonem. W kuchni pachniało grzybami i smażoną cebulą, z piekarnika dochodził cichy trzask makowca, a żona mieszała kapustę z grzybami tak, jakby od tego zależał spokój na świecie. Próbowałem rzucić, że dziś nawet polityka jest zakazana. A ona tylko spojrzała na mnie znad okularów i mruknęła: „Obyście się chociaż nie pokłócili o krzesła”.

W salonie choinka już stała, lampki mrugały jak zawsze trochę za szybko, a pod oknem czekał stół. Jeden, długi, rozkładany, przy którym kiedyś mieściliśmy się wszyscy bez liczenia łokci. Położyłem biały obrus, wygładziłem go dłonią i przez moment naprawdę poczułem, że to może się udać.

„Najpierw były uśmiechy, a zaraz potem wróciły stare sprawy”

Najpierw przyszła moja siostra, Dorota, z sernikiem w pudełku i takim uśmiechem, który wygląda dobrze tylko z daleka. Za nią wszedł mój szwagier, Krzysiek, z butelką wina i miną człowieka, który obiecał sobie, że dzisiaj będzie milczał dla świętego spokoju. Uściski były szybkie. W domu od razu zrobiło się ciasno od zapachu perfum i tego zimna, które wpada z kurtkami.

Potem przyjechała mama. Niesie ze sobą pół spiżarni, jakby u nas miało zabraknąć jedzenia. I od progu pyta, czy mam ciepło w domu, jakbym dalej miał czternaście lat. Za mamą weszła ciotka Ela, jej młodsza siostra, i już w progu poczułem, jak powietrze w przedpokoju robi się gęstsze. One niby mówią do siebie „cześć”, ale tak, jak się mówi do sąsiadki na klatce, której się nie lubi.

Na końcu wpadł mój kuzyn Paweł. Zawsze był głośny, zawsze miał swoje racje i zawsze potrafił popsuć humor jednym zdaniem. Od jakiegoś czasu jest obrażony na wszystkich po awanturze o spadek po babci. Do dziś nie wiem, o co tam do końca poszło, bo każdy mówi co innego. Przyniósł pierogi z marketu w reklamówce i powiedział, że „nie miał czasu”, a potem usiadł na skraju kanapy, jakby już planował ucieczkę.

„Kiedy ruszyły krzesła, dotarło do mnie, że będzie grubo”

Przez chwilę wyglądało, że jakoś to przejdzie. Dzieciaki kręciły się wokół choinki, moja starsza córka Zosia nakładała na talerzyki śledzie, młodsza Hania pilnowała, żeby nikt nie zjadł uszek przed barszczem. Ja sprawdzałem jeszcze raz sztućce, jakbym w tym mógł znaleźć kontrolę nad sytuacją.

I wtedy Dorota odsunęła krzesło w lewo. Bez słowa. Udawała, że chodzi o miejsce, bo niby choinka, bo wygodniej, ale wszyscy wiedzieliśmy, o co chodzi. Krzysiek spojrzał na nią, potem na mnie, i już wiedziałem, że to nie choinka. Mama podeszła do stołu, popatrzyła na miejsce obok ciotki Eli i zaczęła poprawiać obrus tak długo, aż w końcu powiedziała: „Ja tu nie usiądę”.

Po chwili krzesła jeździły po panelach jak na lodowisku. Paweł wstał i przeniósł swoje nakrycie na sam koniec, daleko od Doroty i od mamy. Ciotka Ela odsunęła się od stołu, jakby ktoś ją dotknął. Zosia patrzyła na mnie pytająco, a ja grałem, że to nic takiego. Jakby przemeblowanie w Wigilię było normalne.

„Co wy robicie?” rzuciłem w końcu, próbując zażartować. Nikt się nie zaśmiał. Słyszałem tylko ciche skrobanie krzesła o podłogę i to, jak w kuchni żona mocniej niż trzeba odkłada chochlę do zlewu.

„Rozłożyłem trzy białe obrusy, jakby to miało rozwiązać problem”

W pewnym momencie zrobiłem rzecz, którą teraz wspominam ze wstydem. Zamiast powiedzieć „dość”, zacząłem kombinować. Wyszarpałem z szuflady dwa dodatkowe obrusy, też białe, takie „na specjalne okazje”, i rozłożyłem w salonie dwa mniejsze stoły, które zwykle stoją w piwnicy. Jeden pod oknem, drugi przy ścianie, trzeci został na środku.

Wyglądało to absurdalnie, jak sala w domu kultury na trzy równoległe zebrania. Choinka stała pomiędzy, lampki odbijały się w szkłach, a trzy białe prostokąty robiły z naszego salonu mapę konfliktów. Ustawiałem talerze i sztućce, przenosiłem koszyczek z opłatkiem z miejsca na miejsce. Robiłem to wszystko tylko po to, żeby nie musieć powiedzieć na głos, że my się tu zwyczajnie nie umiemy dogadać.

- Marek, co ty wyprawiasz? - zapytała żona cicho, tak żeby nikt poza mną nie słyszał.

- Żebyśmy wreszcie usiedli - syknąłem, sam nie wiedząc, czy mówię to do niej, czy do siebie.

„Najmłodsza córka zapytała wprost i nagle nie było się z czego śmiać”

Kiedy już prawie wszystko było gotowe, Hania stanęła w progu salonu z małą, papierową gwiazdką w ręku. Popatrzyła na trzy stoły, potem na nas, i miała w oczach takie skupienie, jakby liczyła w głowie coś ważnego. Hania nie miała pojęcia, że to jeden z tych tematów, o których dorośli wolą milczeć.

- Tato, a czemu my mamy trzy stoły? - zapytała normalnie, bez złośliwości.

Otworzyłem usta, żeby powiedzieć coś o wygodzie, o tym, że dużo nas, że ciasno. Ale ona dodała od razu, spokojnie: „Czemu wy nam w szkole mówicie, żeby się godzić i przepraszać, a wy nie potraficie usiąść razem?”.

W salonie zrobiło się cicho. Mama przestała poprawiać rękaw swetra, Dorota spojrzała w stół, Krzysiek nagle zainteresował się etykietą na winie. Paweł zaczął coś mówić pod nosem, ale uciął, jakby sam się przestraszył, że zabrzmi jak oskarżenie.

Ja poczułem, że robi mi się gorąco w karku. To nie było pytanie, na które da się odpowiedzieć „bo tak”. Nagle te trzy białe obrusy wyglądały jak trzy białe flagi, tylko że nikt nie chciał ich podnieść.

„Zostawiłem jeden stół i powiedziałem: albo razem, albo do domu”

Podszedłem do stołów i zacząłem zdejmować talerze z dwóch bocznych. Bez demonstracji i bez trzaskania talerzami. Po prostu brałem po kolei nakrycia i przenosiłem na ten środkowy, pod choinkę. Słyszałem, jak ktoś wciąga powietrze, jakby miał zaraz wybuchnąć, ale nikt się nie odezwał.

- Marek, przestań - powiedziała Dorota, już ostrzej. - Po co robisz sceny?

- Nie robię scen - odpowiedziałem, choć czułem, że mam ściśnięte gardło. - Robię Wigilię. Jedną.

Ciotka Ela parsknęła cicho, mama spojrzała na nią tak, jakby miała w sobie całe dziesięć lat milczenia, a Paweł wstał od swojego końca i zaczął zakładać kurtkę, jakby to go nie dotyczyło. Żona stała w drzwiach kuchni z łyżką w ręku i tylko patrzyła, czy dam radę.

- Słuchajcie - powiedziałem w końcu. - Jest jeden stół. Jak chcecie jeść razem, to siadamy. Jak nie, to spakuję wam pierogi i barszcz na wynos i pojedziecie do siebie. Tylko nie każcie mi udawać, że to jest normalne.

Przez chwilę wydawało mi się, że Paweł trzaśnie drzwiami. Zamiast tego powoli zdjął kurtkę i odłożył ją na wieszak. Mama usiadła pierwsza, ciężko, bez słowa, jakby to była decyzja większa niż wybór miejsca. Ciotka Ela stała jeszcze moment, po czym przesunęła krzesło i usiadła naprzeciw, patrząc w talerz.

Dorota usiadła na końcu, Krzysiek obok niej, trochę sztywno. Nikt nie rzucił nagle „przepraszam”, nikt nie zaczarował atmosfery. Ale kiedy podawałem opłatek, Hania spojrzała na mnie tak, jakby sprawdzała, czy dotrzymałem słowa.

Nie było idealnie. Barszcz był trochę za gorący, makowiec mi pękł z boku, a rozmowy szły jak po lodzie. Tylko że w pewnym momencie usłyszałem, jak mama mówi do ciotki Eli: „Podaj proszę śledzie”, i to „proszę” zabrzmiało jak mała, nieporadna próba. Później, gdy wynosiłem talerze do kuchni, zobaczyłem w salonie zwinięte dwa białe obrusy na krześle. I poczułem ulgę, która nie była radosna, ale była prawdziwa.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.